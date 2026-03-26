Harry Maguire hat offenbart, wie sehr ihn seine Zeit außerhalb des englischen Nationalteams emotional belastet hat, und zugegeben, dass seine Mutter zu Tränen gerührt war, als sie von seiner Rückkehr in den Kader erfuhr. Der Verteidiger von Manchester United befürchtete, dass seine Zeit in der Nationalmannschaft vorbei sei, nachdem er lange Zeit nicht mehr für die "Three Lions" gespielt hatte.
"Meine Mutter hat geweint": Harry Maguire spricht über seine emotionale Rückkehr in die englische Nationalmannschaft
Der erfahrene Innenverteidiger sprach über eine schwierige Phase, nachdem er seit dem Spiel gegen die Republik Irland im September 2024 nicht mehr für England eingesetzt worden war. Trotz seiner Rolle als feste Größe seit seinem Debüt 2017 geriet der 33-Jährige unter Trainer Thomas Tuchel während der makellosen WM-Qualifikation ins Abseits.
Seine Abwesenheit hing mit Fitnessproblemen und fehlender Spielzeit im Verein zusammen. Nun hat sich seine Beharrlichkeit ausgezahlt: Mit der erneuten Nominierung für die Spiele im März und April wächst die Hoffnung, bei der WM 2026 dabei zu sein.
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Emotionale Rückkehr von Harry Maguire ins Nationalteam
Der Verteidiger von Manchester United räumte ein, wie schwer ihm die Zeit außerhalb des Kaders fiel – gerade weil er jahrelang gesetzt gewesen war. Umso bedeutender war der Moment der Rückkehr für seine Familie, besonders für seine Mutter, die ihn stets unterstützt hatte.
"Es ist unglaublich. Das habe ich vermisst", sagte Maguire. "Wenn man nicht nominiert wird, obwohl man sechs oder sieben Jahre lang Stammspieler war, ist das hart. Ich habe mit dem Trainer gesprochen und er sagte mir, dass ich dabei bin. Ich habe meine Familie angerufen. Meine Mutter war im Urlaub und sie hat geweint. Ich bin jetzt an einem Punkt in meiner Karriere, an dem es nicht mehr so sehr um mich selbst geht."
England dominiert WM-Qualifikation unter Thomas Tuchel
Der frühere Leicester-Profi verpasste die EM 2024 verletzungsbedingt und musste anschließend aus der Ferne verfolgen, wie Thomas Tuchel England mit acht Siegen ohne Gegentor durch die WM-Qualifikation führte.
Auf die Frage, ob er sein Nationalmannschafts-Kapitel bereits abgeschrieben hatte, sagte Harry Maguire: "Es gab einen Punkt. Wahrscheinlich am Ende der letzten Saison, als ich nicht für das Sommertrainingslager nominiert wurde. Es gibt Momente, in denen man das Gefühl hat, man sollte im Kader stehen, und dann tut es wahrscheinlich ein bisschen mehr weh.“
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Zukunft von Maguire bei Manchester United unklar
Abseits der internationalen Bühne sorgt Maguires Zukunft bei Manchester United weiterhin für heftige Spekulationen, da sein aktueller Vertrag im Juni ausläuft. Zu seiner Vertragslage sagte er: "Ich denke, wir werden eine Einigung darüber erzielen, was für den Verein und mich das Beste ist. Wie diese Einigung aussieht, werdet ihr sicher in den nächsten Wochen erfahren. Aber ja, ich glaube, es wird eher früher als später geklärt sein, ob ich bleibe oder gehe. Ich liebe diesen Verein. Aber ich möchte nicht aus sentimentalen Gründen bleiben. Ich möchte das Gefühl haben, dass ich eine wichtige Rolle zu spielen habe."