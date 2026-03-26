Der Verteidiger von Manchester United räumte ein, wie schwer ihm die Zeit außerhalb des Kaders fiel – gerade weil er jahrelang gesetzt gewesen war. Umso bedeutender war der Moment der Rückkehr für seine Familie, besonders für seine Mutter, die ihn stets unterstützt hatte.

"Es ist unglaublich. Das habe ich vermisst", sagte Maguire. "Wenn man nicht nominiert wird, obwohl man sechs oder sieben Jahre lang Stammspieler war, ist das hart. Ich habe mit dem Trainer gesprochen und er sagte mir, dass ich dabei bin. Ich habe meine Familie angerufen. Meine Mutter war im Urlaub und sie hat geweint. Ich bin jetzt an einem Punkt in meiner Karriere, an dem es nicht mehr so sehr um mich selbst geht."