"Meine Leidenschaft hat sich nicht verändert": Ältester Fußball-Profi der Welt wechselt erneut und geht in seine 41. Saison

Miura wird im Februar 59 Jahre alt. "Meine Leidenschaft für den Fußball hat sich nicht verändert, egal wie alt ich werde", sagte der ehemalige japanische Nationalspieler: "Lasst uns gemeinsam Geschichte schreiben!"

Miura steht seit 2005 beim Erstligisten Yokohama FC unter Vertrag und wurde in den vergangenen Jahren immer wieder verliehen, zuletzt an den Viertligisten Atletico Suzuka. Dort bestritt er sieben Spiele, nun geht er in seine 41. Saison. Der Fan-Liebling will wohl bis zu seinem 60. Geburtstag spielen.