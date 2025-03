"Meine Analyse war der Masterplan": Kam der FC Bayern München dank eines Hobby-Taktikers gegen Bayern Leverkusen weiter?

Vor dem Sieg gegen Bayer Leverkusen hat sich der FC Bayern München offenbar Taktik-Nachhilfe aus den Sozialen Medien geholt.

Souverän hat der FC Bayern München die Vormachtstellung im deutschen Fußball in dieser Saison unter der Woche untermauert. In der Champions League hatte Bayer Leverkusen weder bei der 0:3-Hinspielpleite in München noch bei der 0:2-Niederlage im Rückspiel eine echte Chance.

Auch das Duell an der Seitenlinie ging an den deutschen Rekordmeister und Vincent Kompany. Nun hat sich aber offenbar herausgestellt, dass das Trainerteam bei der Entwicklung des Matchplans auf ungewohnte Methoden zurückgegriffen hat.