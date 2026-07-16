Saliba musste nach nur 30 Minuten im WM-Halbfinale gegen Spanien (0:2) angeschlagen ausgewechselt werden. Der 25-Jährige war ohne gegnerische Einwirkung zu Boden gegangen, zuvor soll er nach Angaben der L'Equipe Innenverteidiger-Kollege Dayot Upamecano zugeflüstert haben: "Ich kann nicht mehr. Mein Rücken ist kaputt."
"Mein Rücken ist kaputt!" Verletzungsdrama um Frankreich-Star bei der WM hat wohl bittere Konsequenzen
Saliba klagt seit Monaten über Rückenprobleme: "Habe die Zähne zusammengebissen"
Nun berichtet die französische Sporttageszeitung, dass Saliba sich womöglich einer Rückenoperation unterziehen muss und anschließend vier bis fünf Monate ausfallen wird. Der Defensiv-Star des FC Arsenal hatte bereits im Turnierverlauf über seine körperlichen Beschwerden gesprochen, die ihn seit der vergangenen Saison plagen.
"Ich habe seit einigen Monaten mit kleinen Beschwerden zu kämpfen und habe die Zähne zusammengebissen, weil die Champions League und die Premier League anstanden. Die Weltmeisterschaft findet nur alle vier Jahre statt, da muss man eben die Zähne zusammenbeißen", sagte er schon während der Gruppenphase.
- Getty Images
Saliba beim FC Arsenal eigentlich unersetzlich
Saliba wurde zumindest im dritten Gruppenspiel geschont, weil Frankreich da schon den Einzug in die K.o.-Runde geschafft hatte und lediglich gegen eine norwegische B-Elf zum Vorrundenabschluss antrat. Ihn ersetzte sowohl da, als auch im Halbfinale der ehemalige Wolfsburger Maxence Lacroix.
Saliba absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 50 Pflichtspiele für die Gunners, stand im Champions-League-Finale in der Startelf und war einer der Garanten für den Gewinn der ersten Meisterschaft seit 2004.
Angesichts des wohl langfristigen Ausfalls des Innenverteidigers soll Arsenal bereits Gespräche mit potenziellen Ersatz-Kandidaten führen.
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