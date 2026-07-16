Nun berichtet die französische Sporttageszeitung, dass Saliba sich womöglich einer Rückenoperation unterziehen muss und anschließend vier bis fünf Monate ausfallen wird. Der Defensiv-Star des FC Arsenal hatte bereits im Turnierverlauf über seine körperlichen Beschwerden gesprochen, die ihn seit der vergangenen Saison plagen.

"Ich habe seit einigen Monaten mit kleinen Beschwerden zu kämpfen und habe die Zähne zusammengebissen, weil die Champions League und die Premier League anstanden. Die Weltmeisterschaft findet nur alle vier Jahre statt, da muss man eben die Zähne zusammenbeißen", sagte er schon während der Gruppenphase.