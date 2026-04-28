"Mein Lieblingsspieler der Bundesliga": Julian Draxler outet sich als Fan eines Stars des FC Bayern

Zudem hat Bayern Münchens Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge die Tür für einen vorzeitigen Abgang von Olise erst am Montag geschlossen. Gegenüber t-online.de schwärmte Rummenigge von Olise, den der FCB 2024 von Crystal Palace an die Isar lotste und der seitdem überragende Leistungen zeigt. "Er ist ein wunderbarer Spieler. Mir gefällt im Übrigen auch, dass er so zurückhaltend und fast schon medienscheu ist. Das ist in der heutigen Welt die Ausnahme."

Rummenigge führte aus: "Er ist ein guter Typ und auf dem Platz ist er natürlich herausragend, wie er Fußball zelebriert und fast zaubert. Deshalb wundert es mich nicht, dass er bei unseren Fans auch so unglaublich beliebt und gehypt ist."

Doch nicht nur dort, auch andere Top-Klubs in Europa sind angeblich heiß auf den 24-Jährigen. In den vergangenen Wochen und Monaten waren unter anderem Real Madrid, der FC Barcelona und der FC Liverpool mit Olise in Verbindung gebracht worden. Wie Ende März die Sport Bild berichtete, wäre Liverpool sogar bereit, 200 Millionen Euro für Olise auf den Tisch zu legen.