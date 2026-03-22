Der ehemalige spanische U21-Nationalspieler Manu Hernando (27) hat erzählt, wie er ein denkwürdiges Foul am fünfmaligen Ballon-d'Or-Gewinner Cristiano Ronaldo (42, Al-Nassr) im Training von Real Madrid erlebt hat. Ein Ereignis, das seine Karriere durchaus prägte.
"Mein Gott, was habe ich getan?": Ein Foul an Cristiano Ronaldo im Training von Real Madrid hatte große Folgen
Hernando war ein Nachwuchstalent bei den Blancos, Ronaldo ihr absoluter Superstar. Im Frühjahr 2018 durfte der aufstrebende Innenverteidiger mit Reals Profis trainieren und foulte während der Einheit Ronaldo. Eine Aktion mit Folgen.
Bei Cadena Ser schilderte Hernando: "Ich habe Cristiano aus Versehen getreten. Ernsthaft, ich wollte meinen Fuß gar nicht reinhalten und es war eine Aktion, bei der er mich auf jeden Fall kommen sah. Ich ging runter, traf den Ball leicht und erwischte ihn an der Achillessehne. Das war übel."
"Ich dachte mir: Mein Gott, was habe ich getan?", so der heute 27-Jährige weiter. "Ich durfte in dem Jahr nicht mehr mittrainieren. Es war irgendwann im März, glaube ich, und bis zum Saisonende wurde ich nicht mehr zum Training eingeladen."
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Hernando über das Foul an Ronaldo: "Welche Lawine habe ich da losgetreten?"
Hernando, der 2010 in Reals Jugend gewechselt war, war damals ein aufstrebendes Abwehrtalent, das gerade Sprung von der U19 in die Castilla geschafft hatte und ab und zu bei den Profis unter dem damaligen Cheftrainer Zinedine Zidane mittrainieren durfte. Er erzählte, wie es weiterging: "In jenem Jahr wechselte Cristiano zu Juventus und später trainierte ich wieder mit der ersten Mannschaft. Plötzlich erschienen Artikel, in denen es hieß, ich sei 'der Jugendspieler, der seine Karriere ruiniert hat'. Ich dachte mir nur: 'Meine Güte, welche Lawine habe ich denn da losgetreten?'"
Damals gab es auch Berichte, dass Hernando wegen des Ronaldo-Fouls seine Zukunft beim LaLiga-Rekordmeister versaut hätte. Auch das stimmte nicht, betonte er. Er habe zwar zwischenzeitlich nicht die Einheiten der Profis absolviert, sei aber in der nächsten Saisonvorbereitung eingeplant gewesen. Eine Verletzung aber verhinderte, dass er sich etablieren konnte.
Anfang 2020 wechselte Hernando auf Leihbasis zu Racing Santander. Nach mehreren Stationen spielt er seit 2024 wieder für den heutigen Zweitligisten. Die Zeit im Starensemble Reals ist ihm indes gut im Gedächtnis geblieben. Er habe es "zunächst nicht glauben können", mit Ronaldo und Co. die Einheiten zu absolvieren: "Plötzlich trainierte ich mit ihnen, aß mit ihnen, lebte den Alltag im Hotel, und ich war ein bisschen geschockt, ohne mir bewusst zu sein, was gerade mit mir geschah."
Die Rekordverkäufe von Real Madrid:
- Cristiano Ronaldo: Verkauft an Juventus 2018 für 117 Millionen Euro Ablöse
- Angel Di Maria: Verkauft an Manchester United 2014 für 75 Millionen Euro Ablöse
- Casemiro: Verkauft an Manchester United 2022 für 70,65 Millionen Euro Ablöse
- Alvaro Morata: Verkauft an den FC Chelsea 2017 für 67 Millionen Euro Ablöse
- Mesut Özil: Verkauft an den FC Arsenal 2013 47 für Millionen Euro Ablöse