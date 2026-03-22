"Mein Gott, was habe ich getan?": Ein Foul an Cristiano Ronaldo im Training von Real Madrid hatte große Folgen

Hernando, der 2010 in Reals Jugend gewechselt war, war damals ein aufstrebendes Abwehrtalent, das gerade Sprung von der U19 in die Castilla geschafft hatte und ab und zu bei den Profis unter dem damaligen Cheftrainer Zinedine Zidane mittrainieren durfte. Er erzählte, wie es weiterging: "In jenem Jahr wechselte Cristiano zu Juventus und später trainierte ich wieder mit der ersten Mannschaft. Plötzlich erschienen Artikel, in denen es hieß, ich sei 'der Jugendspieler, der seine Karriere ruiniert hat'. Ich dachte mir nur: 'Meine Güte, welche Lawine habe ich denn da losgetreten?'"

Damals gab es auch Berichte, dass Hernando wegen des Ronaldo-Fouls seine Zukunft beim LaLiga-Rekordmeister versaut hätte. Auch das stimmte nicht, betonte er. Er habe zwar zwischenzeitlich nicht die Einheiten der Profis absolviert, sei aber in der nächsten Saisonvorbereitung eingeplant gewesen. Eine Verletzung aber verhinderte, dass er sich etablieren konnte.

Anfang 2020 wechselte Hernando auf Leihbasis zu Racing Santander. Nach mehreren Stationen spielt er seit 2024 wieder für den heutigen Zweitligisten. Die Zeit im Starensemble Reals ist ihm indes gut im Gedächtnis geblieben. Er habe es "zunächst nicht glauben können", mit Ronaldo und Co. die Einheiten zu absolvieren: "Plötzlich trainierte ich mit ihnen, aß mit ihnen, lebte den Alltag im Hotel, und ich war ein bisschen geschockt, ohne mir bewusst zu sein, was gerade mit mir geschah."