"Meilenweit davon entfernt, ein ernsthafter WM-Anwärter zu sein": Englische Presse geht nach historischer "Demütigung" mit Thomas Tuchel hart ins Gericht

Wie dünn das Nervenkostüm aktuell ist, machte sich im Laufe des Interviews immer mehr bemerkbar. Auf eine Frage nach der vermeintlichen Abhängigkeit von Kane, sagte Tuchel: "Nun, warum sollte Argentinien nicht auf Messi setzen oder Portugal nicht auf Cristiano Ronaldo? Das ist völlig normal. Bei uns haben wichtige Spieler das Camp verlassen, und das haben wir ein bisschen gemerkt. Uns fehlte die Durchschlagskraft."

Danach gefragt, ob er zu viel Druck auf die Spieler ausüben würde, erklärte Tuchel zudem patzig: "Nein. Das glaube ich nicht. Ich möchte mich an dieser Diskussion nicht beteiligen, weil ich glaube, dass es sehr klar ist, was wir tun wollen und wie wir Fußball spielen wollen. Wir müssen uns mehr auf unsere Prinzipien, auf das Machen, auf das Denken konzentrieren. Darum geht es."

Im ersten Testspiel des WM-Jahres hatte England am vergangenen Freitag ebenfalls nicht zu überzeugen gewusst. Gegen Uruguay reichte es nur zu einem 1:1, was die Kritik schon lauter werden ließ. Nun ist Tuchel endgültig unter Zugzwang. Kurz vor der Turnierstart stehen noch Partien gegen Neuseeland und Costa Rica auf dem Platz. In der Gruppenphase warten Kroatien, Ghana und Panama auf die Three Lions.