Das 0:1 bedeutete die erste Niederlage der Three Lions gegen ein Team aus Asien, was schon den zweiten Negativrekord für den deutschen Coach bedeutete. Das 1:3 gegen England im vergangenen Sommer war bereits die einzige Pleite gegen eine Mannschaft aus Afrika. Mit Blick auf die WM in wenigen Monaten schrillen in Englands Gazetten dementsprechend die Alarmglocken, die kein gutes Haar an Tuchel ließen.
"Meilenweit davon entfernt, ein ernsthafter WM-Anwärter zu sein": Englische Presse geht nach historischer "Demütigung" mit Thomas Tuchel hart ins Gericht
"Tuchel hat England die Seele geraubt"
"Thomas Tuchel läuft die Zeit davon, um seine Magie wirken zu lassen - seine England-Mannschaft tappt weiterhin im Dunkeln auf der Suche nach der richtigen Formel und ist nach dieser lethargischen Vorstellung meilenweit davon entfernt, ein ernsthafter WM-Anwärter zu sein", schrieb beispielsweise die Daily Mail.
Der Telegraph ging sogar noch härter mit dem ehemaligen Trainer des FC Bayern München und BVB ins Gericht: "Tuchel hat England die Seele geraubt. Diese verdiente Demütigung durch Japan fühlte sich für die leidenden Fans an wie eine Torte mitten ins Gesicht."
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England in der ersten Hälfte offensiv so schwach wie seit neun Jahren nicht mehr
Ohne den verletzten Harry Kane hatten die Engländer vor allem in der Offensive maßlos enttäuscht, die mit Phil Foden, Cole Palmer oder Anthony Gorden keineswegs schlecht aufgestellt war. In der ersten Hälfte sprang jedoch nicht ein Torschuss für die Tuchel-Elf heraus, was seit der 0:1-Niederlage gegen Deutschland im November 2017 - also vor knapp neun Jahren - nicht mehr gegeben hatte. Erst in der Schlussphase drückte der einmalige Weltmeister auf den Ausgleich, der Treffer von Kaoru Mitoma in Minute 23 machte letztlich aber den Unterschied.
Nach Abpfiff hagelte es ein gellendes Pfeifkonzert. Tuchel erklärte gefrustet: "Das tut natürlich weh. Eine Niederlage ist immer schmerzhaft, und zu Hause zu verlieren, tut besonders weh. Wir wurden für eine Kleinigkeit bestraft, für einen einzigen Konter in der ersten Halbzeit."
Tuchels Nervenkostüm wird immer dünner
Wie dünn das Nervenkostüm aktuell ist, machte sich im Laufe des Interviews immer mehr bemerkbar. Auf eine Frage nach der vermeintlichen Abhängigkeit von Kane, sagte Tuchel: "Nun, warum sollte Argentinien nicht auf Messi setzen oder Portugal nicht auf Cristiano Ronaldo? Das ist völlig normal. Bei uns haben wichtige Spieler das Camp verlassen, und das haben wir ein bisschen gemerkt. Uns fehlte die Durchschlagskraft."
Danach gefragt, ob er zu viel Druck auf die Spieler ausüben würde, erklärte Tuchel zudem patzig: "Nein. Das glaube ich nicht. Ich möchte mich an dieser Diskussion nicht beteiligen, weil ich glaube, dass es sehr klar ist, was wir tun wollen und wie wir Fußball spielen wollen. Wir müssen uns mehr auf unsere Prinzipien, auf das Machen, auf das Denken konzentrieren. Darum geht es."
Im ersten Testspiel des WM-Jahres hatte England am vergangenen Freitag ebenfalls nicht zu überzeugen gewusst. Gegen Uruguay reichte es nur zu einem 1:1, was die Kritik schon lauter werden ließ. Nun ist Tuchel endgültig unter Zugzwang. Kurz vor der Turnierstart stehen noch Partien gegen Neuseeland und Costa Rica auf dem Platz. In der Gruppenphase warten Kroatien, Ghana und Panama auf die Three Lions.
WM 2026: Alle Gruppen im Überblick
- Gruppe A:
Mexiko Südafrika Südkorea Tschechien
- Gruppe B:
Kanada Bosnien und Herzegowina Katar Schweiz
- Gruppe C:
Brasilien Marokko Haiti Schottland
- Gruppe D:
USA Paraguay Australien Türkei
Gruppe E:
Deutschland Curacao Elfenbeinküste Ecuador
- Gruppe F:
Niederlande Japan Schweden Tunesien
- Gruppe G:
Belgien Ägypten Iran Neuseeland
- Gruppe H:
Spanien Kap Verde Saudi-Arabien Uruguay
- Gruppe I:
Frankreich Senegal Irak Norwegen
- Gruppe J:
Argentinien Algerien Österreich Jordanien
- Gruppe K:
Portugal DR Kongo Usbekistan Kolumbien
- Gruppe L:
England Kroatien Ghana Panama