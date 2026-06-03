Marc Cucurella, bei der Heim-EM 2024 der Albtraum des DFB-Teams, könnte offenbar vor einem spektakulären Wechsel stehen.
Mehrere Topklubs und ein ganz besonderer Verein sind offenbar dran: DFB-Albtraum Marc Cucurella soll Abschied vom FC Chelsea anstreben
Holt Hansi Flick Marc Cucurella zum FC Barcelona?
Wie The Athletic berichtet, will Cucurella den FC Chelsea diesen Sommer verlassen. Und die Blues würden dem Linksverteidiger demnach keine Steine in den Weg legen, sollte ein adäquates Angebot eintrudeln.
Hochkarätige Interessenten für Cucurella bringen sich derweil laut The Athletic schon in Stellung. Dabei habe unter anderem der FC Barcelona die Situation des spanischen Nationalspielers genau im Auge. Barcas Sportdirektor Deco soll sogar schon Kontakt zu Cucurellas Beratern aufgenommen haben, Deco und auch Trainer Hansi Flick sollen viel von dem 27-Jährigen halten.
Pikant wäre, dass Cucurella in Barcelona mit Flick künftig einen deutschen Trainer hätte. Schließlich avancierte er bei der Heim-EM 2024 zum personifizierten Albtraum der deutschen Nationalmannschaft. In der Verlängerung des Viertelfinals zwischen Spanien und dem DFB-Team blieb sein Handspiel im Strafraum beim Stand von 1:1 ungestraft, den eigentlich klaren Elfmeter bekam Deutschland nicht. Stattdessen erzielten die Spanier kurz vor dem Ende der Verlängerung noch den 2:1-Siegtreffer und sorgten damit für das bittere Aus des Gastgebers.
Für Cucurella wäre ein Wechsel nach Barcelona freilich auch deshalb besonders, weil er aus Katalonien stammt und einst mit 14 in Barcas Nachwuchs wechselte. Da ihm einige Jahre später der Sprung in die erste Mannschaft verwehrt blieb - er absolvierte lediglich ein Pflichtspiel für das A-Team - wurde er 2018/19 (an Eibar) und 2019/20 (an Getafe) zunächst zweimal verliehen, ehe die Blaugrana Cucurella im Sommer 2020 für knapp zwölf Millionen Euro Ablöse fest an Getafe abgaben. Ein Jahr später folgte der Schritt in die Premier League zu Brighton & Hove Albion, wiederum ein Jahr danach holte Chelsea Cucurella 2022 dann für satte 65,3 Millionen Euro Ablöse nach London.
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Marc Cucurella will weg: Ablöseforderung von Chelsea hätte es in sich
Nach mittlerweile vier Jahren an der Stamford Bridge ist Cucurella laut The Athletic zunehmend unzufrieden. Offenbar stört ihn unter anderem die Transferstrategie der Blues, die sehr stark auf die Verpflichtung junger Talente setzen. "Es fehlte an Erfahrung. Für viele Spieler war es das erste Mal in einem Spiel dieser Größenordnung – und wir haben den Preis bezahlt", beklagte der Spanier im März bei The Athletic, nachdem Chelsea im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain (2:5 und 0:3) nicht den Hauch einer Chance gehabt hatte. "Ich verstehe, dass dies die Politik des Klubs ist. Aber für alle, die hier sind und große Titel gewinnen wollen, machen Momente wie dieser einen mutlos. Nur junge Spieler zu verpflichten, könnte das erschweren."
Zudem warf Cucurella der Vereinsführung vor, sich Anfang des Jahres vorschnell von Enzo Maresca getrennt zu haben. Er hätte es gerne gesehen, wenn man dem italienischen Coach, unter dem die Londoner im vergangenen Sommer immerhin die Klub-WM gewannen, noch mehr Zeit gegeben hätte. Unter Marescas Nachfolger Liam Rosenior, der nach nur wenigen Monaten im April auch schon wieder gehen musste, lief es deutlich schlechter. Am Saisonende verpasste Chelsea als enttäuschender Tabellenzehnter der Premier League das internationale Geschäft - ein weiterer möglicher Beweggrund für Cucurella, sich einen neuen Verein zu suchen.
Chelsea ist in der Causa ziemlich entspannt, da Cucurella noch bis 2029 unter Vertrag steht. Dementsprechend hoch können die Engländer ihre etwaigen Ablöseforderungen ansetzen. Dem Vernehmen nach stellen sich die Verantwortlichen der Blues im Falle eines Cucurella-Abgangs mindesten 70 Millionen Euro als Verkaufssumme vor.
Marc Cucurella: Wird der Draht zu Manchester City noch intensiver?
Chelseas neuer Trainer Xabi Alonso, der zur Vorbereitung auf die kommende Saison übernimmt, soll unter anderem Cucurella in den vergangenen Wochen schon mehrfach kontaktiert haben. Der ehemalige Leverkusen-Coach hätte seinen spanischen Landsmann gerne in seinem künftigen Kader zur Verfügung, weiß aber laut The Athletic auch um dessen Wechselwunsch. Abzuwarten bleibt, wie sich diese Situation weiter entwickelt.
Ob sich Barcelonas Bemühungen um Cucurella intensivieren, hängt indes stark davon ab, ob der spanische Meister zuvor noch einen seiner aktuellen Abwehrspieler abgibt. Nur dann hätte man laut The Athletic die Kapazitäten, den ehemaligen Nachwuchsspieler tatsächlich zurückzuholen. Und es gibt derzeit vor allem Unklarheiten.
Alejandro Balde, dessen Entwicklung zuletzt stagnierte, würde Barcelona bei einem Wechselwunsch dem Vernehmen nach keine Steine in den Weg legen. Auch Jules Kounde könnte wohl grundsätzlich gehen, der französische WM-Teilnehmer betonte aber jüngst, seine Zukunft weiterhin in Barcelona zu sehen. Joao Cancelo, im vergangenen Halbjahr von Al-Hilal ausgeliehen, soll indes möglichst fest verpflichtet werden.
In einem potenziellen Werben um Cucurella hätte Barca jedenfalls prominente Konkurrenz. The Athletic zufolge klopft ansonsten allen voran auch Atletico Madrid bei dem Linksfuß an. Bei den Colchoneros, die im Sommer mit Priorität einen neuen Linksverteidiger suchen, soll Cucurella auf der Wunschliste ganz weit oben stehen, Gespräche hat es offenbar schon gegeben. Und im Gegensatz zu Barca müsste Atletico nicht zuerst noch Spieler verkaufen, um bei Cucurella ernst zu machen.
Lose wird auch Real Madrid als Interessent gehandelt, während Manchester City den Kreis der hochkarätigen Cucurella-Interessenten rund macht. Bei den Skyblues wird bekanntlich aller Voraussicht nach Ex-Chelsea-Trainer Maresca die Nachfolge von Pep Guardiola antreten, umso intensiver dürften die Drähte zwischen City und Cucurella werden.
Bevor sich seine Zukunft im Verein entscheidet, konzentriert sich Cucurella vorerst auf die WM, bei der Europameister Spanien einer der Topfavoriten auf den Titel ist. Cucurella hat bisher 23 Länderspiele absolviert, war bei der EM vor zwei Jahren Stammkraft und dürfte auch bei der am 11. Juni beginnenden WM-Endrunde eine wichtige Rolle einnehmen. Im Vorfeld nannte er jüngst Deutschlands Gruppengegner Ecuador als Geheimfavorit auf den Titel. Die Spanier treffen in ihrer Vorrundengruppe auf Uruguay, Saudi-Arabien und Kap Verde.
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Marc Cucurella: Seine Zahlen für den FC Chelsea
Spiele
163
Tore
9
Assists
13