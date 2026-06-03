Mehrere Topklubs und ein ganz besonderer Verein sind offenbar dran: DFB-Albtraum Marc Cucurella soll Abschied vom FC Chelsea anstreben

Wie The Athletic berichtet, will Cucurella den FC Chelsea diesen Sommer verlassen. Und die Blues würden dem Linksverteidiger demnach keine Steine in den Weg legen, sollte ein adäquates Angebot eintrudeln.

Hochkarätige Interessenten für Cucurella bringen sich derweil laut The Athletic schon in Stellung. Dabei habe unter anderem der FC Barcelona die Situation des spanischen Nationalspielers genau im Auge. Barcas Sportdirektor Deco soll sogar schon Kontakt zu Cucurellas Beratern aufgenommen haben, Deco und auch Trainer Hansi Flick sollen viel von dem 27-Jährigen halten.

Pikant wäre, dass Cucurella in Barcelona mit Flick künftig einen deutschen Trainer hätte. Schließlich avancierte er bei der Heim-EM 2024 zum personifizierten Albtraum der deutschen Nationalmannschaft. In der Verlängerung des Viertelfinals zwischen Spanien und dem DFB-Team blieb sein Handspiel im Strafraum beim Stand von 1:1 ungestraft, den eigentlich klaren Elfmeter bekam Deutschland nicht. Stattdessen erzielten die Spanier kurz vor dem Ende der Verlängerung noch den 2:1-Siegtreffer und sorgten damit für das bittere Aus des Gastgebers.

Für Cucurella wäre ein Wechsel nach Barcelona freilich auch deshalb besonders, weil er aus Katalonien stammt und einst mit 14 in Barcas Nachwuchs wechselte. Da ihm einige Jahre später der Sprung in die erste Mannschaft verwehrt blieb - er absolvierte lediglich ein Pflichtspiel für das A-Team - wurde er 2018/19 (an Eibar) und 2019/20 (an Getafe) zunächst zweimal verliehen, ehe die Blaugrana Cucurella im Sommer 2020 für knapp zwölf Millionen Euro Ablöse fest an Getafe abgaben. Ein Jahr später folgte der Schritt in die Premier League zu Brighton & Hove Albion, wiederum ein Jahr danach holte Chelsea Cucurella 2022 dann für satte 65,3 Millionen Euro Ablöse nach London.