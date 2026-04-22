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Mehr als 1000 Spiele, 30 Jahre, unzählige Trophäen und immer für den gleichen Klub: Paolo Maldini war der GOAT der Verteidiger

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Hall of Fame

Paolo Maldini prägte die AC Milan über Jahrzehnte - erst als Spieler, dann als Funktionär und er erfand eine Rolle neu. Nun geht er nicht mal mehr ins San Siro. Teil 12 unserer Serie Hall of Fame.

In der Fußballwelt wird Persönlichkeit nicht immer geschätzt. Technik und Führungsstärke zeichnen jedoch die Größten der Geschichte aus. Der Name Paolo Maldini strahlt bis heute weltweit wohl so stark wie kein anderer Spieler der Squadra Azzurra, nicht einmal Roberto Baggio weckt mehr Emotionen als er.

Als Abwehrspieler gilt Maldini weithin als der Größte, ein gigantischer Innenverteidiger, ein Außenverteidiger, der die Rolle auf eine neue Ebene gehoben hat: selbst renommierte Experten – von Thierry Henry über Hernan Crespo, Franceco Totti, Alex del Piero bis Gabriel Batistuta – sind sich da einig.

  • Paolo Maldinis Vereinsbilanz ist beeindruckend einfach: Mehr als 30 Jahre und über 1.000 Spiele absolvierte er und das immer nur für einem Verein - ehe er anschließend Funktionär bei diesem wurde. Paolo Maldini verbrachte ein Leben lang beim AC Milan, bei den Rossoneri, den Schwarz-Roten, genau wie davor schon sein Vater Cesare. Dabei war Paolo als Kind Juve-Fan, doch schon sehr bald zählte für ihn nur Milan.

    Sein Vater Cesare war 1954 als 22-Jähriger von Triest nach Mailand gekommen, um das Trikot des AC Milan zu tragen. Cesare wurde als Kapitän zu einer Legende mit 350 Einsätzen; ebenso trug „Paolino“, wie sein Vater ihn liebevoll nannte, später die Binde.

    Als vierter von sechs Sprösslingen wuchs er zwischen Lambrate und Città Studi auf und trat mit gerade einmal zehn Jahren in die Jugendabteilung des AC Mailand ein – ein Schritt, den er nie bereute.

    „Während seiner 23-jährigen Karriere hat er nie von seinem Sinn für Moral, Pflicht, Treue und Ethik abgewichen – Eigenschaften, die ihn zu einer Ikone des Fußballs machen“, schrieb L’Équipe anlässlich seines Rücktritts.

    Sein Debüt in der Serie A feierte Maldini im Januar 1985, als Trainer Nils Liedholm den 17-Jährigen gegen Udinese für den verletzten Sergio Battistini einwechselte.

    Ein Zeichen des Schicksals. Zunächst agierte er als rechter Außenverteidiger, doch seine Blütezeit erlebte er auf der anderen Seite: links, mit der Nummer 3 auf dem Rücken. Er hebt die Rolle auf eine andere Ebene - so einen eleganten, spielintelligenten Außenverteidiger hat die Welt noch nicht gesehen. Er foult fast nie, er scheint immer schon zu wissen, wo seinen Gegner hinlaufen wollen, er steht immer da, wo er stehen muss, und er kann den Ball nach vorne treiben. Das hilft ihm später alles auch als Innenverteidiger. Paolo Maldini trägt einen bedeutenden Nachnamen – doch statt ihn zu erdrücken, beflügelt dieser ihn.

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  • Titel pflasterten Paolo Maldinis Weg bei der AC Milan

    Liedholm glaubte als Erster an ihn, Arrigo Sacchi hob Maldini dann in den Olymp. Unter dem visionären Trainer entsteht damals eine der beste Mannschaften der Geschichte, die den Fußball revolutionierte: Viererkette, Forechecking, Pressing und Raumdeckung statt Manndeckung und Libero. Und mittendrin Maldini als spielmachender Linksverteidiger. An seiner Seite standen Stars wie Rijkaard, Gullit, van Basten, Savicevic, Ancelotti und Boban. Dahinter agierte die legendäre Abwehrreihe, die jedes Rossoneri-Herz auswendig kennt: Tassotti, Baresi, Costacurta, Maldini.

    Seine Bilanz spricht Bände: Von 1984 bis 2009 gewann er eine Coppa Italia Primavera, sieben Scudetti, fünf italienische Supercups, eine Coppa Italia, fünf Champions-League-Titel, fünf Europäische Supercups einen FIFA-Klub-Weltpokal sowie zahlreiche persönliche Auszeichnungen, darunter der Titel „Cavaliere della Repubblica Italiana“.

  • "Der Einzige, der mich immer noch in Verlegenheit bringt"

    Die Jahre vergingenen, Trainer wie Sacchi, Capello und Ancelotti kamen und gingen – doch eine Konstante blieb: Paolo Maldini. Unveränderlich, unermüdlich, voller Liebe zum Verein. Er verkörperte die Werte des AC Milan, lebte Vorbildlichkeit und vermittelte den Neulingen in Milanello, was es bedeutet, das Rossoneri-Trikot zu tragen.

    Alessandro Nesta, selbst auch nicht gerade ein schlechter Verteidiger, erinnerte sich Jahre später: "Maldini ist der kompletteste Verteidiger, den es in puncto Physis und Psyche gibt. Auch ihm unterliefen Fehler – wenn auch selten – doch sie rührten ihn kaum. Er hat mir die richtige Mentalität vermittelt. Ich kam aus Rom mit geglätteten Haaren, Sandalen und Bermudashorts, und er zeigte mir, wie man sich in einem Verein wie dem AC Mailand verhält. Mit 40 Jahren ging er immer noch voran. Er war der Stärkste, der Einzige, der mich noch heute in Verlegenheit bringt. Warum? Ich weiß es nicht. Es ist diese Andersartigkeit."

  • Paolo Maldini: Das Verhältnis zu den Ultras blieb immer schwierig

    Maldini war in der Fußballwelt geliebt, nur sein Verhältnis zu den Milan-Ultras blieb unterkühlt. Seine starke Persönlichkeit kollidierte wiederholt mit den Fans der Curva Sud. Maldini lehnte es - im Gegensatz etwa zu Francesco Totti in Rom - stets ab, an Treffen der Ultras teilzunehmen oder auf den Partys der Ultras aufzukreuzen, und geißelte deren gewalttätiges Verhalten und forderte sogar Stadionverbote für die Chaoten.

    Ein Beispiel lieferte das Champions-League-Finale 2005 in Istanbul: Nach der Niederlage gegen Liverpool weigerte er sich, den Ultras die Gründe für das Scheitern zu erklären und zu entschuldigen. Einige Kritiker soll er sogar als "arme Schlucker" abgekanzelt haben. "Ich hatte mein ganzes Leben bei Milan gespielt und sollte mich nun bei 20-Jährigen entschuldigen?", erklärte Maldini später. "Wofür eigentlich? Dafür, dass ich auf dem Platz alles gegeben habe?" Er habe diesen Fans damals als Antwort alles mögliche an den Kopf geworfen, "und wir hätten uns fast geschlagen."

    Diese Reibereien fanden ihren Höhepunkt ausgerechnet bei seinem Abschiedsspiel am 3. August 2009 im San Siro gegen die Roma: Eine kleine Gruppe von Milan-Fans protestierte mit zwei Transparenten und skandierte den Namen von Franco Baresi als "einzigem Kapitän", was sogar zu Pfiffen der anderen anwesenden Fans führte. Maldini beschwerte sich anschließend, dass die Klubführung um Präsident Silvio Berlusconi zu dem Ganzen geschwiegen habe. "Ich mag ein Idealist sein, aber ich finde, dass sich ein Klub wie Milan von gewissen Vorfällen distanzieren müsste", sagte Maldini der Gazzetta dello Sport damals und erklärte auch, wieso er immer Distanz gehalten habe zu den Ultras: Er habe sie "nie frequentiert. Aber nicht aus Überheblichkeit. Ich wollte schlicht nur nach meiner Leistung auf dem Platz beurteilt werden".

  • Bei der AC Milan ein Held für immer, bei der Nationalmannschaft hielten aber Andere die Trophäen hoch

    Maldini war schon näher dran an den 41 als an den 39 Jahren, als er sich vom Fußball verabschiedete. Das letzte Auswärtsspiel in Florenz wurde zum emotionalen Höhepunkt: 70.000 Zuschauer weinten und hielten ein Banner mit seinem Konterfei und dem Spruch "Tre solo per te" ("Die Drei nur für dich") hoch. Wie schon Franco Baresis Nummer 6 wird auch seine Rückennummer künftig nicht mehr vergeben bei Milan.

    Seine Vereinskarriere war von Titeln geprägt, doch das Nationaltrikot brachte ihm oft Pec: 1986 debütierte er für die Azzurri. Die WM 1990 in Italien endete im Halbfinale gegen Maradonas Argentinien, 1994 in den USA folgte das bittere Elfmeterschießen im Finale gegen Brasilien, 1998 in Frankreich stoppte ihn Zidane, und 2000 verlor er das EM-Finale gegen die Bleus. 2002 kam das umstrittene Aus gegen Südkorea.

    Mit 34 Jahren verabschiedete er sich von den Azzurri; 2006 holten seine ehemaligen Teamkollegen den WM-Titel, den er als Kapitän selbst gerne in die Höhe gestemmt hätte – ebenso wie den lange ersehnten Ballon d’Or, der stattdessen an Fabio Cannavaro, als Verteidiger längst nicht so stilbildend wie er, ging.

  • Eine kühle Pressemitteilung besiegelte das Ende nach 44 Jahren bei Milan

    Zum Schluss betrachten wir das bislang letzte Kapitel im Leben von Paolo Maldini. In seiner Führungsrolle bei Milan agierte er als Entscheidungsträger. Gemeinsam mit Trainer Stefano Pioli, Star Zlatan Ibrahimović und dem ehemaligen Teamkollegen Zvonimir Boban führte er die Rossoneri in der Saison 2021/2022 zum 19. Scudetto.

    Doch dann endete Maldinis Zeit bei der AC Milan doch. Ein Jahr nach dem letzten Scudetto kaufte RedBird Milan. Es war eine schwierige Saison, in der Liga lief es nicht, in der Champions League kam man immerhin ins Viertelfinale, doch man hatte mehr erwartet. Schließlich wurden auch noch die Derbys gegen Inter verloren. Dazu kamen unterschiedliche Ansichten über die Zukunft und Führung des Vereins zwischen Maldini, dem technischen Direktor und den neuen Eignern. Mit einer kühlen Mitteilung wurde am 6. Juni 2023, 44 Jahre nach Maldinis Anfang bei Milan, das scheinbar unzerstörbare Band durchtrennt, das den AC Mailand und Paolo Maldini dennoch für immer verbinden wird. Seitdem ist Milan nicht mehr das selbe.