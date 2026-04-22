Mehr als 1000 Spiele, 30 Jahre, unzählige Trophäen und immer für den gleichen Klub: Paolo Maldini war der GOAT der Verteidiger

Paolo Maldinis Vereinsbilanz ist beeindruckend einfach: Mehr als 30 Jahre und über 1.000 Spiele absolvierte er und das immer nur für einem Verein - ehe er anschließend Funktionär bei diesem wurde. Paolo Maldini verbrachte ein Leben lang beim AC Milan, bei den Rossoneri, den Schwarz-Roten, genau wie davor schon sein Vater Cesare. Dabei war Paolo als Kind Juve-Fan, doch schon sehr bald zählte für ihn nur Milan.

Sein Vater Cesare war 1954 als 22-Jähriger von Triest nach Mailand gekommen, um das Trikot des AC Milan zu tragen. Cesare wurde als Kapitän zu einer Legende mit 350 Einsätzen; ebenso trug „Paolino“, wie sein Vater ihn liebevoll nannte, später die Binde.

Als vierter von sechs Sprösslingen wuchs er zwischen Lambrate und Città Studi auf und trat mit gerade einmal zehn Jahren in die Jugendabteilung des AC Mailand ein – ein Schritt, den er nie bereute.

„Während seiner 23-jährigen Karriere hat er nie von seinem Sinn für Moral, Pflicht, Treue und Ethik abgewichen – Eigenschaften, die ihn zu einer Ikone des Fußballs machen“, schrieb L’Équipe anlässlich seines Rücktritts.

Sein Debüt in der Serie A feierte Maldini im Januar 1985, als Trainer Nils Liedholm den 17-Jährigen gegen Udinese für den verletzten Sergio Battistini einwechselte.

Ein Zeichen des Schicksals. Zunächst agierte er als rechter Außenverteidiger, doch seine Blütezeit erlebte er auf der anderen Seite: links, mit der Nummer 3 auf dem Rücken. Er hebt die Rolle auf eine andere Ebene - so einen eleganten, spielintelligenten Außenverteidiger hat die Welt noch nicht gesehen. Er foult fast nie, er scheint immer schon zu wissen, wo seinen Gegner hinlaufen wollen, er steht immer da, wo er stehen muss, und er kann den Ball nach vorne treiben. Das hilft ihm später alles auch als Innenverteidiger. Paolo Maldini trägt einen bedeutenden Nachnamen – doch statt ihn zu erdrücken, beflügelt dieser ihn.