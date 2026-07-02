Megatransfer beim BVB? Felix Nmecha offenbar auf Shortlist von Weltklub

Demnach ist Nmecha bei United einer der Kandidaten, um die man sich bemühen wolle, sollte die Verpflichtung von Mateus Fernandes nicht realisiert werden können. Der 21-jährige Portugiese gilt als Wunschspieler für das Mittelfeldzentrum, allerdings beharrt West Ham United bisher auf seiner Ablöseforderung in Höhe von satten 100 Millionen Euro, die den Red Devils zu teuer sein könnte.

Unter anderem Nmecha steht offenbar als Alternative auf der Shortlist des Tabellendritten der abgelaufenen Premier-League-Saison. Laut The Athletic soll sich United danach erkundigt haben, ob ein Transfer des deutschen Nationalspielers in diesem Sommer im Bereich des Möglichen liegt.