Manchester United wirft offenbar ein Auge auf Mittelfeldspieler Felix Nmecha von Borussia Dortmund. Das geht aus einem Bericht von The Athletic hervor.
Megatransfer beim BVB? Felix Nmecha offenbar auf Shortlist von Weltklub
BVB: Manchester United hat sich wohl nach Felix Nmecha erkundigt
Demnach ist Nmecha bei United einer der Kandidaten, um die man sich bemühen wolle, sollte die Verpflichtung von Mateus Fernandes nicht realisiert werden können. Der 21-jährige Portugiese gilt als Wunschspieler für das Mittelfeldzentrum, allerdings beharrt West Ham United bisher auf seiner Ablöseforderung in Höhe von satten 100 Millionen Euro, die den Red Devils zu teuer sein könnte.
Unter anderem Nmecha steht offenbar als Alternative auf der Shortlist des Tabellendritten der abgelaufenen Premier-League-Saison. Laut The Athletic soll sich United danach erkundigt haben, ob ein Transfer des deutschen Nationalspielers in diesem Sommer im Bereich des Möglichen liegt.
- Getty Images Sport
Auch Real Madrid an Felix Nmecha interessiert?
Mit Alex Scott (AFC Bournemouth), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Carlos Baleba (Brighton & Hove Albion) und Adam Wharton (Crystal Palace) soll United aber einige weitere Optionen für das Mittelfeldzentrum auf dem Zettel haben.
Nmecha, beim BVB noch bis 2030 unter Vertrag, hat sich mit konstant starken Leistungen in der abgelaufenen Saison für europäische Topklubs interessant gemacht. Auch um Real Madrid und den FC Bayern München gab es zuletzt Gerüchte, Dortmunds Ablöseforderungen wären aber wohl sehr hoch. Einem Bericht der Sport Bild zufolge müssten für einen Nmecha-Wechsel um die 100 Millionen Euro Ablöse fließen.
Transferhistorie von Borussia Dortmund: Die Rekordverkäufe des BVB
Spieler
Position
Verkauft an
Jahr
Ablöse
Ousmane Dembele
Angriff
FC Barcelona
2017
148 Millionen Euro
Jude Bellingham
Mittelfeld
Real Madrid
2023
127 Millionen Euro
Jadon Sancho
Angriff
Manchester United
2021
85 Millionen Euro
Christian Pulisic
Angriff
FC Chelsea
2019
64 Millionen Euro
Pierre-Emerick Aubameyang
Angriff
FC Arsenal
2018
63,75 Millionen Euro
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.