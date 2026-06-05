Mega-Wechsel zum FC Bayern München? Transferkandidat äußert sich zu brandheißem Gerücht

Seit dem 22-Jährigen der Durchbruch bei Eintracht Frankfurt gelang, entwickelte er sich in bemerkenswertem Tempo zu einem Außenverteidiger auf Top-Niveau. Kein Wunder, dass er neben dem Interesse aus München mittlerweile auch leise Startelf-Ambitionen in der Nationalmannschaft anmeldet. "Natürlich rechne ich mir Chancen aus", sagte Brown vor der WM-Generalprobe gegen die USA in Chicago am Samstag (20.30 Uhr): "Mal schauen, ob ich spiele oder nicht."

Seine Hoffnungen sind berechtigt. Vor den März-Länderspielen in der Schweiz und gegen Ghana schien die Rollenverteilung klar: Brown ist der Ersatzmann für den gesetzten David Raum.

Doch mit starken Auftritten und seiner Mischung aus Schnelligkeit, Zweikampfstärke und Flexibilität sammelte der Deutsch-Amerikaner Argumente für eine größere Rolle. Dass sein Konkurrent von RB Leipzig beim Spiel gegen Finnland (4:0) angeschlagen war, kam ihm außerdem zugute.