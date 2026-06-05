Nathaniel Brown könnte einer der deutschen WM-Durchstarter werden. Nach dem Turnier soll der Wechsel zum FC Bayern folgen. Seinen etwas komplizierten Vornamen hört Brown kaum noch. Schon im frühen Kindesalter gab ihm seine Mutter den Rufnamen "Nene". "Weil mein Name so lang ist und ihn viele Leute nicht aussprechen können", erklärte der Nationalspieler, Sohn eines Amerikaners und einer Deutschen. Vor dem letzten WM-Test ist sein Name - in Kurz- wie in Langform - plötzlich in aller Munde. Ein Wechsel zum FC Bayern steht im Raum.
Mega-Wechsel zum FC Bayern München? Transferkandidat äußert sich zu brandheißem Gerücht
Seit dem 22-Jährigen der Durchbruch bei Eintracht Frankfurt gelang, entwickelte er sich in bemerkenswertem Tempo zu einem Außenverteidiger auf Top-Niveau. Kein Wunder, dass er neben dem Interesse aus München mittlerweile auch leise Startelf-Ambitionen in der Nationalmannschaft anmeldet. "Natürlich rechne ich mir Chancen aus", sagte Brown vor der WM-Generalprobe gegen die USA in Chicago am Samstag (20.30 Uhr): "Mal schauen, ob ich spiele oder nicht."
Seine Hoffnungen sind berechtigt. Vor den März-Länderspielen in der Schweiz und gegen Ghana schien die Rollenverteilung klar: Brown ist der Ersatzmann für den gesetzten David Raum.
Doch mit starken Auftritten und seiner Mischung aus Schnelligkeit, Zweikampfstärke und Flexibilität sammelte der Deutsch-Amerikaner Argumente für eine größere Rolle. Dass sein Konkurrent von RB Leipzig beim Spiel gegen Finnland (4:0) angeschlagen war, kam ihm außerdem zugute.
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Kompany soll Brown überzeugt haben
Die Rivalen verstehen sich aber "sehr gut", versicherte Brown, "er gibt mir ab und zu Tipps, weil er älter ist und mehr Erfahrung hat". Der routinierte Standardspezialist Raum hat die Nase bei Julian Nagelsmann aktuell knapp vorne. Brown würde aber auch eine Rolle als Back-up vorbildlich ausführen: "Natürlich will ich spielen, aber wir haben ein großes Ziel. Da müssen Egos hinten anstehen. Wenn er spielt, werde ich ihn unterstützen und pushen."
Mit seinem guten Gesamtpaket hat Brown längst auch die Aufmerksamkeit des FC Bayern und von Trainer Vincent Kompany auf sich gezogen. Mit ihm soll Brown bereits ein positives Gespräch geführt haben und nun laut Medienberichten einen Wechsel in diesem Sommer anstreben. Bis 2030 besitzt er noch Vertrag in Frankfurt, die angeblich geforderte Ablösesumme von 60 Million Euro ist stolz.
Der Jungstar hielt sich bedeckt und schob die Gerüchte von sich weg. "Mich beeinflusst das nicht", sagte "Nene": "Mein Fokus ist voll auf der Nationalmannschaft, und ich freue mich, bei der WM dabei zu sein."
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.