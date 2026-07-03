Mega-Preisschild und eine kuriose Forderung: Ein Top-Transfer des FC Bayern ist mittlerweile nahezu ausgeschlossen

Einerseits fordert Lille nach Angaben von Transferjournalist Fabrizio Romano mindestens 70 Millionen Euro Ablöse. Zu viel angesichts der bis dato ausbleibenden Verkäufe und des über 100 Millionen Euro schweren Pakets, das die Bayern für Ismael Saibari und Nathaniel Brown schnüren werden.

Zudem dürfte der Preis für Bouaddi noch weiter steigen, schließlich sollen auch Manchester United, Manchester City und der FC Arsenal ebenfalls an einer Verpflichtung interessiert sein. Lille hoffe demnach auf einen Bieterwettstreit um das begehrte Juwel. Hinzukommt eine kuriose Forderung von Klubpräsident Olivier Letang, der darauf pochen soll, dass Bouaddi nach dem Transfer noch einmal für ein Jahr auf Leihbasis in Frankreich spielt.

Auch deshalb seien die Skyblues, die mit der Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers Elliott Andersson erst einen Transfer-Rekord in England aufgestellt haben, mittlerweile in der Pole Position bei Bouaddi, weil sie diese kuriose Forderung bei einem 70-Millionen-Transfer angeblich erfüllen wollen. Bei den Bayern würde sich nicht nur deshalb die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines Transfers stellen.