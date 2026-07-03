Mega-Preisschild und eine kuriose Forderung: Ein Top-Transfer des FC Bayern ist mittlerweile nahezu ausgeschlossen

Dass der deutsche Rekordmeister seinen Hut beim 18 Jahre jungen zentralen Mittelfeldspieler aber tatsächlich in den Ring werfen wird, darf bezweifelt werden.
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Einerseits fordert Lille nach Angaben von Transferjournalist Fabrizio Romano mindestens 70 Millionen Euro Ablöse. Zu viel angesichts der bis dato ausbleibenden Verkäufe und des über 100 Millionen Euro schweren Pakets, das die Bayern für Ismael Saibari und Nathaniel Brown schnüren werden.
Zudem dürfte der Preis für Bouaddi noch weiter steigen, schließlich sollen auch Manchester United, Manchester City und der FC Arsenal ebenfalls an einer Verpflichtung interessiert sein. Lille hoffe demnach auf einen Bieterwettstreit um das begehrte Juwel. Hinzukommt eine kuriose Forderung von Klubpräsident Olivier Letang, der darauf pochen soll, dass Bouaddi nach dem Transfer noch einmal für ein Jahr auf Leihbasis in Frankreich spielt.
FC Baydern hat eigentlich keinen Bedarf im Mittelfeldzentrum
Mit Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof ist das zentrale Mittelfeld der Münchner durchaus gut besetzt. Zudem könnte der über das "Red and Gold"-Netzwerk verpflichtete Bara Sapoko Ndiaye nach dem Abgang von Leon Goretzka eine wesentlich größere Rolle spielen als in der vergangenen Saison.
Auch der designierte Neuzugang Nathaniel Brown bringt Qualitäten für das Mittelfeldzentrum mit. Hätten die Bayern ernsthaft eine zu schließende Baustelle dort gesehen, so hätten sie sich mutmaßlich noch einmal mehr um das deutsche Ausnahmetalent Kennet Eichhorn bemüht. Dessen horrende Handgeldforderungen in Höhe von zehn Millionen Euro soll dem deutschen Rekordmeister allerdings sauer aufgestoßen sein, sodass man sich letztlich aus dem Transferpoker zurückzog. Eichhorn wechselte anschließend zu Bayer 04 Leverkusen.
Bouaddi läuft seit 2021 für Lille auf, schaffte 2023 den Sprung zu den Profis und machte dort mit gerade einmal 18 Jahren schon fast 100 Pflichtspiele. In der abgelaufenen Saison waren es 42. Auch für Marokko ist der Teenager seit seinem Debüt im Mai 2026 quasi unersetzlich. Bei der WM stand er in drei von vier Spielen in der Startelf, lediglich im abschließenden Gruppenspiel gegen Haiti wurde er geschont.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.