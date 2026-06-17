Wie die Sport Bild berichtet, wird der von der Werkself frisch verpflichtete Mittelfeldspieler künftig ein Jahressalär von 2,5 Millionen Euro in Leverkusen beziehen.
Mega-Gehalt für 16-Jährigen! So viel verdient Kennet Eichhorn angeblich bei Bayer 04 Leverkusen
Was für einen 16-Jährigen zunächst nach extrem viel klingt, ist im Kontext der Gehälter restlichen Bayer-Spieler gleichwohl verhältnismäßig wenig. Im Gegensatz zu seinen Teamkollegen befindet sich Eichhorn eher in den unteren Gefilden des Leverkusener Gehaltsrankings.
Durch eine festgelegte Staffelung kann Eichhorn seinen Verdienst in den kommenden Jahren kontinuierlich steigern. Erhöhungen seines Salärs sind etwa an Bundesliga-Einsätze und andere erfolgsbasierte Parameter gebunden.
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Auch Bayern und der BVB an Eichhorn interessiert
Vergangene Woche hatte B04 den Transfer des Außnahmetalents von Hertha BSC unter Dach und Fach gebracht. Nach der Zusage des Spielers zogen die Rheinländer eine im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel, die knapp unter zehn Millionen Euro liegen soll.
"Kennet teilt unsere Auffassung, bei Bayer 04 die besten Bedingungen für die Entwicklung hin zu einem absoluten Top-Spieler der Bundesliga zu bekommen. Der Austausch auch mit unserem Cheftrainer Carles Martinez war von großer Übereinstimmung in den fußballerischen Themen und von gegenseitigem Vertrauen geprägt", erklärte Bayer 04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.
Eichhorn war zuvor von zahlreichen Topklubs umgarnt worden. Manchester City, der FC Liverpool, der FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig sollen allesamt um die Dienste des 16-Jährigen gebuhlt haben. Die Entscheidung soll letztendlich zwischen Bayer und RB gefallen sein.
In Berlin besaß Eichhorn, der in der vergangenen Saison 17 Ligaspiele für die Herthaner absolviert hatte und zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der 2. Bundesliga aufstiegen war, noch einen Kontrakt bis 2029.