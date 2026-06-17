Mega-Gehalt für 16-Jährigen! So viel verdient Kennet Eichhorn angeblich bei Bayer 04 Leverkusen

Vergangene Woche hatte B04 den Transfer des Außnahmetalents von Hertha BSC unter Dach und Fach gebracht. Nach der Zusage des Spielers zogen die Rheinländer eine im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel, die knapp unter zehn Millionen Euro liegen soll.

"Kennet teilt unsere Auffassung, bei Bayer 04 die besten Bedingungen für die Entwicklung hin zu einem absoluten Top-Spieler der Bundesliga zu bekommen. Der Austausch auch mit unserem Cheftrainer Carles Martinez war von großer Übereinstimmung in den fußballerischen Themen und von gegenseitigem Vertrauen geprägt", erklärte Bayer 04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.

Eichhorn war zuvor von zahlreichen Topklubs umgarnt worden. Manchester City, der FC Liverpool, der FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig sollen allesamt um die Dienste des 16-Jährigen gebuhlt haben. Die Entscheidung soll letztendlich zwischen Bayer und RB gefallen sein.

In Berlin besaß Eichhorn, der in der vergangenen Saison 17 Ligaspiele für die Herthaner absolviert hatte und zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der 2. Bundesliga aufstiegen war, noch einen Kontrakt bis 2029.