Mbappe, Bayern-Duo und viel PSG führen Frankreichs WM-Kader an - harte Entscheidung gegen Star von Real Madrid

Nicht zum Aufgebot gehört der ehemalige Frankfurter Stürmer Hugo Ekitike. Der 23-Jährige, der mittlerweile beim FC Liverpool unter Vertrag steht, hatte sich im April eine schwere Achillessehnenverletzung zugezogen. Unter anderem fehlt auch Eduardo Camavinga im Kader.

Der Mittelfeldspieler von Real Madrid habe "eine harte Saison hinter sich, in der er nicht viel zum Einsatz kam und mit Verletzungen zu kämpfen hatte", er müsse Entscheidungen treffen, erklärte Deschamps.

Neben Mbappe (Real Madrid) und Dembele sind Außenverteidiger Lucas Hernandez (beide Paris Saint-Germain) und Mittelfeldmotor N'Golo Kante (Fenerbahce) die einzig verbliebenen Spieler des Weltmeister-Teams von 2018.

Bei dem Turnier im Sommer startet Frankreich am 16. Juni in der Gruppe I gegen Senegal, bevor es gegen den Irak und Norwegen geht.



