Angeführt von Superstar Kylian Mbappe startet die französische Fußball-Nationalmannschaft in ihre WM-Mission. Zu dem 26-köpfigen Aufgebot für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada, das Trainer Didier Deschamps am Donnerstag bekanntgab, gehören auch Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembele sowie Michael Olise und Dayot Upamecano von Bayern München.
Mbappe, Bayern-Duo und viel PSG führen Frankreichs WM-Kader an - harte Entscheidung gegen Star von Real Madrid
Deschamps: "Nicht unbedingt die 26 besten Spieler"
"Es ist eine Mannschaft. Nicht unbedingt die 26 besten Spieler. Es geht um Ausgewogenheit und darum, wie das Team zusammenwächst", sagte Deschamps, der nach der WM sein Amt als Nationaltrainer niederlegen wird, dem französischen Fernsehsender TF1.
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Harte Entscheidung: Mittelfeldstar von Real bleibt außen vor
Nicht zum Aufgebot gehört der ehemalige Frankfurter Stürmer Hugo Ekitike. Der 23-Jährige, der mittlerweile beim FC Liverpool unter Vertrag steht, hatte sich im April eine schwere Achillessehnenverletzung zugezogen. Unter anderem fehlt auch Eduardo Camavinga im Kader.
Der Mittelfeldspieler von Real Madrid habe "eine harte Saison hinter sich, in der er nicht viel zum Einsatz kam und mit Verletzungen zu kämpfen hatte", er müsse Entscheidungen treffen, erklärte Deschamps.
Neben Mbappe (Real Madrid) und Dembele sind Außenverteidiger Lucas Hernandez (beide Paris Saint-Germain) und Mittelfeldmotor N'Golo Kante (Fenerbahce) die einzig verbliebenen Spieler des Weltmeister-Teams von 2018.
Bei dem Turnier im Sommer startet Frankreich am 16. Juni in der Gruppe I gegen Senegal, bevor es gegen den Irak und Norwegen geht.
WM 2026: Frankreichs Aufgebot für die Endrunde
Tor: Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba
Abwehr: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Theo Hernandez
Mittelfeld: N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery
Angriff: Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kylian Mbappé, Michael Olise, Jean-Philippe Mateta, Marcus Thuram, Maghnes Akliouche