Max Eberl trägt die Entscheidung wohl mit: FC Bayern greift in einem Transfer-Poker zu drastischen Maßnahmen

Demnach hätten die Münchner eine Verpflichtung des 16-jährigen Talents intensiv geprüft, sich letztlich jedoch gegen eine Weiterverfolgung des Transfers entschieden. Gründe dafür sollen sowohl finanzieller als auch sportlicher Natur sein. Bayerns Sportvorstand Max Eberl soll die Entscheidung mitgetragen haben.

Zuvor hatte bereits die Sport Bild berichtet, dass auch der BVB aus dem Rennen ausgestiegen sei. Zwar liege die mögliche Ablöse für Champions-League-Klubs deutlich unter der festgeschriebenen Ausstiegsklausel von neun Millionen Euro, allerdings fordere die Spielerseite zusätzlich ein Handgeld von mehr als zehn Millionen Euro. Begründet wird dies mit Eichhorns geschätztem Marktwert in Höhe von 20 Millionen Euro.