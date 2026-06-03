Der FC Bayern München hat laut Sport1 seine Transfer-Bemühungen um Kennet Eichhorn von Hertha BSC beendet.
Max Eberl trägt die Entscheidung wohl mit: FC Bayern greift in einem Transfer-Poker zu drastischen Maßnahmen
Max Eberl trägt Eichhorn-Entscheidung wohl mit
Demnach hätten die Münchner eine Verpflichtung des 16-jährigen Talents intensiv geprüft, sich letztlich jedoch gegen eine Weiterverfolgung des Transfers entschieden. Gründe dafür sollen sowohl finanzieller als auch sportlicher Natur sein. Bayerns Sportvorstand Max Eberl soll die Entscheidung mitgetragen haben.
Zuvor hatte bereits die Sport Bild berichtet, dass auch der BVB aus dem Rennen ausgestiegen sei. Zwar liege die mögliche Ablöse für Champions-League-Klubs deutlich unter der festgeschriebenen Ausstiegsklausel von neun Millionen Euro, allerdings fordere die Spielerseite zusätzlich ein Handgeld von mehr als zehn Millionen Euro. Begründet wird dies mit Eichhorns geschätztem Marktwert in Höhe von 20 Millionen Euro.
Bayer Leverkusen und Liverpool wohl nicht von Eichhorn-Forderung abgeschreckt
Während der FC Bayern und der BVB die Gesamtkosten also als zu hoch einschätzen, sollen laut Sport1 weiterhin der FC Liverpool sowie Bayer Leverkusen Interesse am Mittelfeldspieler haben.
Auch Manchester City wird als möglicher Abnehmer gehandelt. Bei den Premier-League-Klubs erschwert jedoch das Alter des Youngsters einen direkten Transfer ins Ausland, da internationale Wechsel Minderjähriger in Nicht-EU-Ländern nicht erlaubt sind. In Liverpool soll daher bereits über eine mögliche Zwischenlösung via Leihe nachgedacht werden.
Eichhorn steht in Berlin bis 2029 unter Vertrag. In der vergangenen Saison absolvierte er für Hertha BSC 20 Pflichtspiele.