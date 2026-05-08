Max Eberl soll sich höchstpersönlich erkundigt haben: FC Bayern München heiß auf einen PSG-Star?

Dies trifft am ehesten auf Anthony Gordon von Newcastle United zu, der zuletzt intensiv mit dem FCB in Verbindung gebracht worden war. Der Engländer will die Magpies offenbar verlassen und könnte sowohl Diaz als auch Harry Kane entlasten. Laut The Athletic ist jedoch Yan Diomande von RB Leipzig intern als Transferziel Nummer eins deklariert worden.

Und Barcola? Der 23-Jährige hat in Paris nur eine Reservistenrolle, womit er durchaus unzufrieden sein soll. Auch im Champions-League-Halbfinale gegen die Bayern wurde er zweimal in der Schlussphase eingewechselt. Bei seiner Vertragslaufzeit bis 2028 herrscht im kommenden Sommer jedoch kein Verkaufsdruck vonseiten PSG, sollte sich Barcola nicht gänzlich querstellen. Eine Vertragsverlängerung soll er allerdings schon vor Monaten abgelehnt haben.