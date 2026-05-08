Der FC Bayern München hat offenbar erneut seine Fühler nach Bradley Barcola von Paris Saint-Germain ausgestreckt. Nach Informationen von Sky erkundigtesich Sportvorstand Max Eberl in den vergangenen Tagen über die Möglichkeit eines Transfers. Allerdings sei das Ergebnis ernüchternd gewesen.
Max Eberl soll sich höchstpersönlich erkundigt haben: FC Bayern München heiß auf einen PSG-Star?
PSG fordert wohl Mega-Summe für Barcola
Die Ablöseforderungen des französischen Hauptstadtklubs liegen demnach bei 90 Millionen Euro. Eine Summe, die der deutsche Rekordmeister aber nicht stemmen kann beziehungsweise will.
Bereits im vergangenen Sommer waren die Bayern, wie auch einige andere Topklubs, an dem Flügelspieler interessiert. PSG schob einem Wechsel jedoch einen Riegel vor. Nach München wechselte indes Luis Diaz, für den kolportierte 70 Millionen Euro zum FC Liverpool flossen. Ein Volltreffer, wie sich inzwischen herausgestellt hat.
Dennoch halten die Münchner dem Vernehmen nach Ausschau nach einer weiteren Alternative für die Offensive, die im Optimalfall vielseitig einsetzbar ist.
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FC Bayern auch an Gordon und Diomande interessiert
Dies trifft am ehesten auf Anthony Gordon von Newcastle United zu, der zuletzt intensiv mit dem FCB in Verbindung gebracht worden war. Der Engländer will die Magpies offenbar verlassen und könnte sowohl Diaz als auch Harry Kane entlasten. Laut The Athletic ist jedoch Yan Diomande von RB Leipzig intern als Transferziel Nummer eins deklariert worden.
Und Barcola? Der 23-Jährige hat in Paris nur eine Reservistenrolle, womit er durchaus unzufrieden sein soll. Auch im Champions-League-Halbfinale gegen die Bayern wurde er zweimal in der Schlussphase eingewechselt. Bei seiner Vertragslaufzeit bis 2028 herrscht im kommenden Sommer jedoch kein Verkaufsdruck vonseiten PSG, sollte sich Barcola nicht gänzlich querstellen. Eine Vertragsverlängerung soll er allerdings schon vor Monaten abgelehnt haben.
FC Arsenal angeblich schon einen Schritt weiter bei Barcola
Andererseits gibt es dem Bericht von Sky zufolge genügend andere Vereine, die ein Auge auf Barcola geworfen haben. Zahlreiche Topklubs würden sich bereits mit dessen Beratern im Austausch befinden. Darunter der FC Barcelona, Liverpool und Arsenal. Insbesondere die Gunners hätten ihre Avancen schon intensiviert. Ein konkretes Angebot liege PSG aber noch nicht vor, allen voran für die Klubs aus der Premier League wäre die geforderte Summe zumindest kein Hindernis.
Nach seiner überragenden Saison 2024/25 (40 Torbeteiligungen in 58 Spielen) kommt Barcola trotz seiner geringeren Spielzeit auf zwölf Treffer und sieben Vorlagen.
Leistungsdaten und Statistiken von Bradley Barcola im Vergleich zum Vorjahr
Statistik Saison 2025/26 2024/25 (ohne Klub-WM) Spiele 45 58 Tore 12 21 Assists 7 19 Einsatzminuten 2.762 3.643