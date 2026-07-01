Mats Hummels wollte Champions-League-Sieger von Borussia Dortmund überzeugen: "Den hätte ich gerne zum BVB geholt!"

Bei MagentaTV verriet der heutige TV-Experte, dass er mehrfach versuchte, Nationalmannschaftskameraden zu seinem Ex-Klub Borussia Dortmund zu lotsen - mit unterschiedlichem Erfolg.

"Ich hab mal versucht, Mitspieler zu akquirieren für meinen Fall", verriet er. Der 78-fache Nationalspielers probierte er es nach eigenen Angaben während seines ersten Engagements beim BVB gleich bei zwei Akteuren eines Bundesligarivalen: "Ich sag mal so, dann ist die Auswahl nicht mehr so groß: Ich hab's mal bei zwei Gladbachern versucht. Einer ist gekommen, einer nicht."

"Der gekommen ist, ist mit Marco Reus wahrscheinlich klar", so Hummels weiter. "Mit dem haben wir viel darüber geredet. Der andere war Marc-Andre ter Stegen. Den hätte ich auch mal gerne in Dortmund gesehen, aber er hat es dann ja auch nicht so schlecht erwischt mit Barca, muss man sagen."