Ex-Nationalspieler Mats Hummels (37) hat sich während seiner aktiven Zeit während großer Turniere gerne mal als Agent betätigt.
Mats Hummels wollte Champions-League-Sieger von Borussia Dortmund überzeugen: "Den hätte ich gerne zum BVB geholt!"
Bei MagentaTV verriet der heutige TV-Experte, dass er mehrfach versuchte, Nationalmannschaftskameraden zu seinem Ex-Klub Borussia Dortmund zu lotsen - mit unterschiedlichem Erfolg.
"Ich hab mal versucht, Mitspieler zu akquirieren für meinen Fall", verriet er. Der 78-fache Nationalspielers probierte er es nach eigenen Angaben während seines ersten Engagements beim BVB gleich bei zwei Akteuren eines Bundesligarivalen: "Ich sag mal so, dann ist die Auswahl nicht mehr so groß: Ich hab's mal bei zwei Gladbachern versucht. Einer ist gekommen, einer nicht."
"Der gekommen ist, ist mit Marco Reus wahrscheinlich klar", so Hummels weiter. "Mit dem haben wir viel darüber geredet. Der andere war Marc-Andre ter Stegen. Den hätte ich auch mal gerne in Dortmund gesehen, aber er hat es dann ja auch nicht so schlecht erwischt mit Barca, muss man sagen."
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Ter Stegen: FC Barcelona statt BVB
Angreifer Reus (37), der in der Jugend bereits zehn Jahre lang in Dortmund gespielt hatte, kam 2012 für rund 17 Millionen Euro Ablöse von den Fohlen zurück zum BVB und blieb dort bis zu seinem ablösefreien Wechsel zu Los Angeles Galaxy 2024.
Ter Stegen (34) zog es derweil wie von Hummels angesprochen zum FC Barcelona. Der Torhüter wechselte in jungen Jahren 2014 für zwölf Millionen Euro zum spanischen Spitzenklub und gewann mit diesem unter anderem die Champions League sowie sieben Meisterschaften in LaLiga. Er ist noch heute bei Barca, gilt aber als Abgangskandidat und steht angeblich vor einem Wechsel zu Ajax Amsterdam.
Hummels war aber nicht gegenüber Mitspielern emsig, er versuchte zu aktiven Zeiten auch, die Personalplanung der sportlichen Leitung zu beeinflussen. Bereits vor einigen Tagen verriet er, dass er einst bei seinen Klubchefs ein gutes Wort für Bosniens Nationalstürmer Edin Dzeko (40, Schalke 04, einst unter anderem VfL Wolfsburg) eingelegt hatte.
"Er ist wirklich schon immer einer meiner Lieblingsstürmer gewesen", so der Weltmeister von 2014: "Ich habe auch oft versucht, ihn in meine Mannschaften zu holen, tatsächlich. Also ich habe ihn oft vorgeschlagen, wenn wir auf Stürmersuche waren mit meinen Teams. Aber es war nicht immer umsetzbar."