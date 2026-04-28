Mats Hummels schwärmt nach Schlagabtausch mit PSG von einem Bayern-Star: "Bestes Spiel, das ich je von ihm gesehen habe"

"Luis Diaz war für mich heute der beste Mann auf dem Platz. Das beste Spiel, das ich je von ihm gesehen habe. Das war unglaublich", sagte Hummels bei Prime Video über das Spiel des Kolumbianers.

Diaz hatte in der Anfangsphase den Elfmeter herausgeholt, den Harry Kane zum 1:0 für die Gäste verwandelte. Außerdem sorgte er mit einer starken Aktion nach einem überragenden Pass von Harry Kane für den 4:5-Endstand, indem er den Ball kontrollierte, PSG-Kapitän Marquinhos auswackelte und dann traumhaft abschloss.

Dies war auch eine Szene, die Hummels natürlich positiv in Erinnerung geblieben war, doch er lobte auch den Gesamt-Auftritt des Bayern-Flügelspielers: "Weil er normalerweise mit den tiefen Laufwegen kommt, mit seinen Abschlüssen: Heute hat er den Ball geschleppt, hat Dribblings gemacht. Wie er beim 4:5 Marquinhos auf die Bretter schickt, war atemberaubend", meinte der ehemalige Abwehrspieler.