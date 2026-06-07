Lennart Karl war in der WM-Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft als personifizierter Aufbruch dahergekommen. Jung. Frech. Bereit, die Welt zu erobern oder wenigstens die Weltmeisterschaft. Dass sich ausgerechnet der 18-jährige Himmelsstürmer vom FC Bayern verletzte und nun das Turnier verpasst, ist an Tragik nicht zu überbieten und aus DFB-Sicht ein echter Stimmungskiller.
Matchwinner Leroy Sane überzeugt gegen USA nur bedingt! Julian Nagelsmann hat vielversprechendere Alternativen
Leroy Sane ersetzt Lennart Karl: Wie ein Kulturschock
Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Karl auf dem rechten Flügel eigentlich fest für die Startelf vorgesehen - und muss nun umplanen. Beim finalen Testspiel gegen Gastgeber USA setzte er auf Karls exaktes Gegenstück: Leroy Sane, gewissermaßen die Verkörperung der Vergangenheit, ein Inbegriff des deutschen Scheiterns bei den vergangenen Turnieren.
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Leroy Sane traf zum 2:1 - offenbarte aber auch gewohnte Mängel
Trotz all seiner seit jeher unbestrittenen Qualitäten hat Sane wegen seiner Inkostanz kaum Kredit bei der Mehrzahl der deutschen Fans. Vor Nagelsmanns Kadernominierung fragte der Kicker seine Leser in einer Umfrage nach ihrem Wunschkader. Rund 60.000 Menschen stimmten ab, Sane schaffte es nicht einmal ins 26-köpfige Aufgebot.
Nagelsmann nominierte den 30-Jährigen dennoch, verwies auf seine Beliebtheit innerhalb der Mannschaft und betitelte ihn angesichts seiner durchwachsenen Saison bei Galatasaray Istanbul als "Herausforderer". Nach Karls Verletzung ist diese Rollenzuschreibung Vergangenheit. Gegen die USA bekam Sane die unverhoffte Chance, sich für einen WM-Startplatz zu empfehlen.
Hat er das getan? Wegen seiner insgesamt bemühten Leistung und seines Siegtreffers zum 2:1. Oder doch nicht? Wegen seiner Streuung bis dahin samt Flanken ins Nirgendwo und einem Freistoß aus vielversprechender Position weit über das Tor. Letztlich war es ein klassischer Leroy-Sane-Auftritt. Wirklich schlau wurde man daraus nicht.
Grundsätzlich ist nun davon auszugehen, dass Sane auch beim WM-Auftaktspiel gegen Curacao am Sonntag in Houston in der Startelf stehen wird. Aber welche Alternativen hätte Nagelsmann überhaupt? Die naheliegendste wäre Jamie Leweling vom VfB Stuttgart, der in seiner noch kurzen DFB-Karriere schon einige gute Akzente setzte, gegen die USA in der 72. Minute für Sane eingewechselt wurde und anschließend noch für Betrieb sorgte.
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DFB-Team: Kai Havertz könnte auf den rechten Flügel rücken
Eine weitere Option wäre es, den nominellen Mittelstürmer Kai Havertz auf den rechten Flügel zurückzuziehen. Der 26-Jährige befindet sich in blendender Verfassung und ist nach Karls Verletzung gewissermaßen der neue Hoffnungsträger. Auch, weil die beiden in der Offensive ebenfalls unumstritten gesetzten Jamal Musiala und Florian Wirtz weiterhin nach ihrer Bestform suchen. Gegen die USA blieben beide insgesamt blass.
Havertz hatte in der Schlussphase der Saison wichtige Tore für den FC Arsenal erzielt - im gewonnenen Meisterschaftskampf und auch im letztlich verlorenen Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain vergangenen Samstag. Deshalb verpasste er das vorletzte Testspiel gegen Finnland. Gegen die USA rückte Havertz an vorderster Front direkt in die Startelf und traf nach nicht einmal zwei Minuten zur Führung, Sanes 2:1 legte er später stark auf. Insgesamt präsentierte sich Havertz sehr beweglich, wich viel ins Mittelfeld und auf die Flügel aus.
Dass er auch fest auf dem rechten Flügel spielen kann, bewies er bereits mehrfach. In der März-Länderspielphase bot ihn Nagelsmann dort beispielsweise gegen Ghana auf. Havertz überzeugte und traf per Elfmeter zum 1:0. Sofern er auf den rechten Flügel rückt, wäre in der Sturmspitze Platz für Deniz Undav, der in Havertz' Abwesenheit beim 4:0-Sieg gegen Finnland mit drei Scorerpunkten zum Matchwinner avanciert war.
"Wenn du zwei Tore machst und eines vorlegst, spielst du dich nicht aus der Mannschaft", sagte Nagelsmann anschließend. Über Sane konnte er derartiges am Samstagabend nicht behaupten. Wohlwollend attestierte er ihm immerhin ein "gutes Spiel". Anders als Sanes Auftritt gegen die USA war Undavs gegen Finnland jedenfalls eine wahrhaftige Bewerbung für einen WM-Startplatz. Mit seiner Physis würde er dem deutschen Spiel zudem eine weitere Dimension verleihen, außerdem gilt er mit seiner selbstbewussten Art als Sympathieträger.
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Brown, Schlotterbeck und Nmecha dürften ihre Startplätze sicher haben
Eine Woche vor dem WM-Start ist der Kampf um den vierten Posten in der Offensive neben Havertz, Wirtz und Musiala der einzige wirklich spannende. Manuel Neuer wird (den gegen die USA erneut souveränen) Oliver Baumann nach auskurierten Wadenproblemen erwartungsgemäß im Tor ersetzen.
Bei den anderen drei zu Beginn der Vorbereitung halbwegs offenen Positionen scheint es klare Sieger zu geben: Nathaniel Brown verdrängte links hinten Platzhirsch David Raum, Nico Schlotterbeck setzte sich an Jonathan Tahs Seite gegen Antonio Rüdiger durch und Felix Nmecha neben Aleksandar Pavlovic gegen dessen Teamkollegen vom FC Bayern Leon Goretzka.