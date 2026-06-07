Matchwinner Leroy Sane überzeugt gegen USA nur bedingt! Julian Nagelsmann hat vielversprechendere Alternativen

Trotz all seiner seit jeher unbestrittenen Qualitäten hat Sane wegen seiner Inkostanz kaum Kredit bei der Mehrzahl der deutschen Fans. Vor Nagelsmanns Kadernominierung fragte der Kicker seine Leser in einer Umfrage nach ihrem Wunschkader. Rund 60.000 Menschen stimmten ab, Sane schaffte es nicht einmal ins 26-köpfige Aufgebot.

Nagelsmann nominierte den 30-Jährigen dennoch, verwies auf seine Beliebtheit innerhalb der Mannschaft und betitelte ihn angesichts seiner durchwachsenen Saison bei Galatasaray Istanbul als "Herausforderer". Nach Karls Verletzung ist diese Rollenzuschreibung Vergangenheit. Gegen die USA bekam Sane die unverhoffte Chance, sich für einen WM-Startplatz zu empfehlen.

Hat er das getan? Wegen seiner insgesamt bemühten Leistung und seines Siegtreffers zum 2:1. Oder doch nicht? Wegen seiner Streuung bis dahin samt Flanken ins Nirgendwo und einem Freistoß aus vielversprechender Position weit über das Tor. Letztlich war es ein klassischer Leroy-Sane-Auftritt. Wirklich schlau wurde man daraus nicht.

Grundsätzlich ist nun davon auszugehen, dass Sane auch beim WM-Auftaktspiel gegen Curacao am Sonntag in Houston in der Startelf stehen wird. Aber welche Alternativen hätte Nagelsmann überhaupt? Die naheliegendste wäre Jamie Leweling vom VfB Stuttgart, der in seiner noch kurzen DFB-Karriere schon einige gute Akzente setzte, gegen die USA in der 72. Minute für Sane eingewechselt wurde und anschließend noch für Betrieb sorgte.