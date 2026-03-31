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Lena Krey

Marokko vs. Paraguay heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel?

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Marokko und Paraguay duellieren sich heute in einem Testspiel. GOAL verrät Euch, wo Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Am heutigen Dienstag, den 31. März, treffen Marokko und Paraguay in einem Testspiel aufeinander. Los geht's um 20 Uhr in Bollaert-Delelis in Lens, Frankreich.

Ob jemand Marokko vs. Paraguay zeigt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

  • Marokko vs. Paraguay heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel?

    Das Testspiel Marokko gegen Paraguay wird im deutschen Fernsehen nicht live übertragen. Weder DAZN noch die klassischen Free-TV-Sender haben sich die Rechte für diese Partie gesichert.

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  • News über Marokko und Paraguay

    Marokko hat sich zum dritten Mal hintereinander für die WM-Endrunde qualifiziert. Mit einer Machtdemonstration in Rabat fegten die Marokkaner den Niger mit 5:0 vom Platz. Schützenhilfe gab es aus dem Parallelspiel: Da Tansania gegen die Republik Kongo nicht über ein 1:1 hinausreichte, war Marokko in Gruppe E der CAF-Qualifikation nicht mehr einzuholen.

    Auch Paraguay hat sich für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert. La Albirroja war zuletzt 2010 in Südafrika bei einer Weltmeisterschaft dabei.

  • Marokko vs. Paraguay heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel? - Wichtigste Infos

    • Begegnung: Marokko vs. Paraguay
    • Wettbewerb: Testspiel
    • Datum: 31. März 2026
    • Uhrzeit: 20 Uhr
    • Ort: Bollaert-Delelis, Lens
    • TV und Livestream: -
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