Am heutigen Dienstag, den 31. März, treffen Marokko und Paraguay in einem Testspiel aufeinander. Los geht's um 20 Uhr in Bollaert-Delelis in Lens, Frankreich.Ob jemand Marokko vs. Paraguay zeigt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.
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Marokko vs. Paraguay heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel?
Marokko vs. Paraguay heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel?
Das Testspiel Marokko gegen Paraguay wird im deutschen Fernsehen nicht live übertragen. Weder DAZN noch die klassischen Free-TV-Sender haben sich die Rechte für diese Partie gesichert.
News über Marokko und Paraguay
Marokko hat sich zum dritten Mal hintereinander für die WM-Endrunde qualifiziert. Mit einer Machtdemonstration in Rabat fegten die Marokkaner den Niger mit 5:0 vom Platz. Schützenhilfe gab es aus dem Parallelspiel: Da Tansania gegen die Republik Kongo nicht über ein 1:1 hinausreichte, war Marokko in Gruppe E der CAF-Qualifikation nicht mehr einzuholen.
Auch Paraguay hat sich für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert. La Albirroja war zuletzt 2010 in Südafrika bei einer Weltmeisterschaft dabei.
Marokko vs. Paraguay heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel? - Wichtigste Infos
- Begegnung: Marokko vs. Paraguay
- Wettbewerb: Testspiel
- Datum: 31. März 2026
- Uhrzeit: 20 Uhr
- Ort: Bollaert-Delelis, Lens
- TV und Livestream: -