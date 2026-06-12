Denn für den Fall eines spanischen WM-Triumphes beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada hat der 27-Jährige ein verrücktes Versprechen abgegeben: "Ich könnte mir das Gesicht von Luis de la Fuente klein tätowieren lassen", kündigte er bei Radio Cope an.
Marc Cucurella macht brisante Ankündigung: DFB-Schreck plant irres Tattoo falls Spanien die WM gewinnt
Cucurella will de la Fuente auf seinem Körper verewigen: "Ich unterschreibe das"
Cucurella hat sogar bereits eine mögliche Stelle im Blick - den Bizeps. Der Profi des FC Chelsea betonte, dass die WM größer als die Europameisterschaft sei und ein bleibendes Andenken verdiene. "Ich unterschreibe das", sagte er mit Blick auf seine Ankündigung.
Schon dem Gewinn der EM 2024 in Deutschland hatte Cucurella eine "Verschönerung" seines Körpers gewidmet. Nach dem 2:1-Finalsieg über England hatte er sich seine vormals braune Lockenpracht rot färben lassen.
- Getty Images Sport
Cucurella nach EM-Eklat als Persona non grata für deutsche Fans
Zuvor war Cucurella bei deutschen Fans in Ungnade gefallen, weil er im Viertelfinale gegen die DFB-Auswahl einen Schuss von Jamal Musiala im Strafraum mit der Hand berührt hatte - Schiedsrichter Anthony Taylor gab allerdings keinen Strafstoß. Die UIEFA räumte hinterher ein, dass dies eine klare Fehlentscheidung gewesen sei. Bei Spielen in Deutschland wurde Cucurella daraufhin von den heimischen Fans mehrfach gnadenlos ausgepfiffen.
Spanien bestreitet sein erstes WM-Spiel am kommenden Montag gegen Kap Verde (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV). Weitere Gegner in der Gruppe H sind Saudi-Arabien und Uruguay.