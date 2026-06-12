Marc Cucurella macht brisante Ankündigung: DFB-Schreck plant irres Tattoo falls Spanien die WM gewinnt

Cucurella hat sogar bereits eine mögliche Stelle im Blick - den Bizeps. Der Profi des FC Chelsea betonte, dass die WM größer als die Europameisterschaft sei und ein bleibendes Andenken verdiene. "Ich unterschreibe das", sagte er mit Blick auf seine Ankündigung.

Schon dem Gewinn der EM 2024 in Deutschland hatte Cucurella eine "Verschönerung" seines Körpers gewidmet. Nach dem 2:1-Finalsieg über England hatte er sich seine vormals braune Lockenpracht rot färben lassen.