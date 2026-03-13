Manuel Neuer und Jonas Urbig verletzt! Vincent Kompany verrät Torhüter gegen Bayer Leverkusen

Neuer (Muskelfaserriss) und Urbig (Gehirnerschütterung) stehen bis auf Weiteres nicht zur Verfügung. Torgarant Harry Kane ist dagegen nach einer vollen Trainingswoche wieder fit. "Wenn das Signal kommt von Harry, er kann, dann spielt er auch", sagte Trainer Vincent Kompany.

Ulreich (37) nannte er eine "stabile Persönlichkeit und Torwart mit viel Erfahrung. Ulle hat es immer richtig gemacht im Training, jetzt soll er genau das zeigen im Spiel. Wir haben volles Vertrauen." Eberl ergänzte: "Er kennt die Rolle des Einspringens, er hat sie klaglos angenommen. Wir wissen um seine Qualität und dass er genau für solche Momente da ist."