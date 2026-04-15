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FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Falko Blöding

Manuel Neuer soll zur Verlängerung beim FC Bayern tendieren: Warum Jonas Urbig trotzdem ein Gewinner wäre

Bundesliga
Bayern München
M. Neuer
J. Urbig

Bei der Frage, ob Manuel Neuer seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern verlängert, zeichnet sich eine Tendenz ab.

Wie die Sport Bild schreibt, sei ein Verbleib des 40 Jahre alten Schlussmanns über das Ende dieser Saison hinaus "wahrscheinlich". Neuer könne sich vorstellen, "eine weitere Saison beim Rekordmeister dranzuhängen".

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  • Die FCB-Verantwortlichen Max Eberl und Christoph Freund betonten in den vergangenen Monaten stets, Neuer die Entscheidung zu überlassen, ob er seine Karriere in München fortsetzen wolle. Die Leistungen des Routiniers in den letzten Wochen waren stark, vor allem beim 2:1-Auswärtssieg im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid überragte Neuer und wurde für seine Vorstellung im Bernabeu zum Man of the Match gekürt.

    Neuer selbst kündigte am Dienstag vor dem Rückspiel gegen Real an, dass in Kürze mit Klarheit um seine Person gerechnet werden kann. Er sagte: "Je eher, desto besser. Ich habe mich noch nicht entschieden, glaube aber nicht, dass es noch allzu lange dauert."


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    Bei Neuer-Verbleib: Urbig soll mehr Einsätze bekommen

    Im Falle einer Verlängerung wird von den Bayern-Bossen allerdings angestrebt, dass der Weltmeister von 2014 in der kommenden Saison deutlich dosierter zum Einsatz kommt. Neuer-Vertreter Jonas Urbig soll dagegen deutlich mehr Spielpraxis kriegen und so noch besser auf die Post-Neuer-Ära vorbereitet werden. Die Rede ist davon, dass der 22-Jährige 20 Spiele absolvieren soll.

    In dieser Spielzeit absolvierte Urbig bisher 14 Begegnungen. Er profitierte dabei allerdings auch davon, dass Neuer zu Beginn des Jahres wegen zweier Muskelverletzungen eine Zwangspause von insgesamt knapp einem Monat einlegen musste und dadurch sechs Partien verpasste.

    Neben Urbig stehen für die kommende Saison noch die ausgeliehenen Daniel Peretz (25, FC Southampton) und Alexander Nübel (29, VfB Stuttgart) unter Vertrag. Sollte Neuer verlängern, hätten sie wohl keine Zukunft an der Säbener Straße. Dagegen könnte Sven Ulreich (37) dem Klub als Nummer drei erhalten bleiben. Sein Arbeitspapier läuft ebenfalls aus, der kicker berichtete aber Mitte März, dass Ulreichs Verbleib um ein weiteres Jahr realistisch sei.

  • Diese Verträge laufen beim FC Bayern 2026 aus

    SpielerPositionAlter
    Manuel NeuerTor40 Jahre
    Sven UlreichTor37 Jahre
    Raphael GuerreiroAbwehr32 Jahre
    Leon GoretzkaMittelfeld31 Jahre
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