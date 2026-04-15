Manuel Neuer soll zur Verlängerung beim FC Bayern tendieren: Warum Jonas Urbig trotzdem ein Gewinner wäre

Im Falle einer Verlängerung wird von den Bayern-Bossen allerdings angestrebt, dass der Weltmeister von 2014 in der kommenden Saison deutlich dosierter zum Einsatz kommt. Neuer-Vertreter Jonas Urbig soll dagegen deutlich mehr Spielpraxis kriegen und so noch besser auf die Post-Neuer-Ära vorbereitet werden. Die Rede ist davon, dass der 22-Jährige 20 Spiele absolvieren soll.

In dieser Spielzeit absolvierte Urbig bisher 14 Begegnungen. Er profitierte dabei allerdings auch davon, dass Neuer zu Beginn des Jahres wegen zweier Muskelverletzungen eine Zwangspause von insgesamt knapp einem Monat einlegen musste und dadurch sechs Partien verpasste.

Neben Urbig stehen für die kommende Saison noch die ausgeliehenen Daniel Peretz (25, FC Southampton) und Alexander Nübel (29, VfB Stuttgart) unter Vertrag. Sollte Neuer verlängern, hätten sie wohl keine Zukunft an der Säbener Straße. Dagegen könnte Sven Ulreich (37) dem Klub als Nummer drei erhalten bleiben. Sein Arbeitspapier läuft ebenfalls aus, der kicker berichtete aber Mitte März, dass Ulreichs Verbleib um ein weiteres Jahr realistisch sei.