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Manuel Neuer rechtzeitig fit? Gute Nachrichten für die deutsche Nationalmannschaft kurz vor dem WM-Auftakt

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O. Baumann

Die Torhüterfrage scheint beim DFB-Team für den WM-Auftakt geklärt zu sein. Neuer kann wohl spielen.

Manuel Neuer ist nach seiner Wadenverletzung ins Training der deutschen Nationalmannschaft eingestiegen.

  • Neuer präsentiert sich vor 3000 Fans in guter Form

    Der Weltmeister von 2014 stand bei der öffentlichen Einheit der DFB-Auswahl am Montagabend Ortszeit in Winston-Salem vor 3000 Fans auf dem Platz, flog den Bällen hinterher und machte einen guten Eindruck. Damit dürfte einem Einsatz beim WM-Auftakt gegen Curacao am 14. Juni in Houston nichts mehr im Weg stehen.

    Der 40-Jährige war überraschend von Bundestrainer Julian Nagelsmann für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada in die DFB-Auswahl zurückgeholt worden. 

    Neuer verletzte sich allerdings am letzten Bundesligaspieltag am 16. Mai an der Wade. Bei den Länderspielen gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) stand der von Nagelsmann zurückversetzte Oliver Baumann zwischen den Pfosten.

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    Nagelsmann: Neuer? "Er kommt mit einer Drucksituation klar"

    Nagelsmann hatte aber bereits nach dem Test gegen die USA in Chicago angekündigt, dass Neuer für das Spiel gegen Außenseiter Curacao fit werde. 

    "Er muss sich in seinem Alter nicht eingewöhnen. Er kommt mit einer Drucksituation klar", hatte der Bundestrainer erklärt.

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