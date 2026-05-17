Zuletzt gab es zahlreiche Diskussionen um ein Comeback von Manuel Neuer in der deutschen Nationalmannschaft zur WM 2026 - nun gab der FC Bayern München eine Diagnose nach der Auswechslung im letzten Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln bekannt.
Manuel Neuer gegen Köln verletzt ausgewechselt! FC Bayern München gibt Diagnose bekannt
Bayern gibt keine Ausfallzeit bei Neuer bekannt
Demnach müsse der Torhüter "wegen muskulärer Probleme in der linken Wade vorerst kürzertreten. Das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern", hieß es in einer offiziellen Mitteilung des Klubs.
Zu einer genauen Ausfallzeit und ob Neuer für das Finale im DFB-Pokal am kommenden Samstag gegen den VfB Stuttgart zur Verfügung steht, machte der deutsche Rekordmeister keine genauen Angaben.
Neuer bereits mehrfach an der Wade verletzt
Fakt ist allerdings, dass Neuer in der jüngeren Vergangenheit vermehrt mit Problemen an der Wade zu kämpfen hatte. Der Weltmeister von 2014 fiel in der abgelaufenen Bundesligasaison schon dreimal mit einem Muskelfaserriss in der Wade aus.
Inwiefern sich die Verletzung nun auf eine mögliche WM-Nominierung auswirken könnte ist unklar. Laut Sky ist die Rückkehr des 40-jährigen Neuer bereits beschlossen, Nagelsmann ließ die Frage am Samstagabend im ZDF-Sportstudio unbeantwortet.