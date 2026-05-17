Goal.com
LiveTickets
FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport
Andreas Königl

Manuel Neuer gegen Köln verletzt ausgewechselt! FC Bayern München gibt Diagnose bekannt

Bayern München
Bundesliga
M. Neuer

Manuel Neuer musste gegen Köln verletzt ausgewechselt werden - nun gaben die Bayern eine Diagnose bekannt. Ist eine mögliche WM-Teilnahme damit in Gefahr?

Zuletzt gab es zahlreiche Diskussionen um ein Comeback von Manuel Neuer in der deutschen Nationalmannschaft zur WM 2026 - nun gab der FC Bayern München eine Diagnose nach der Auswechslung im letzten Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln bekannt.

  • Bayern gibt keine Ausfallzeit bei Neuer bekannt

    Demnach müsse der Torhüter "wegen muskulärer Probleme in der linken Wade vorerst kürzertreten. Das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern", hieß es in einer offiziellen Mitteilung des Klubs.

    Zu einer genauen Ausfallzeit und ob Neuer für das Finale im DFB-Pokal am kommenden Samstag gegen den VfB Stuttgart zur Verfügung steht, machte der deutsche Rekordmeister keine genauen Angaben.

    • Werbung

  • Neuer bereits mehrfach an der Wade verletzt

    Fakt ist allerdings, dass Neuer in der jüngeren Vergangenheit vermehrt mit Problemen an der Wade zu kämpfen hatte. Der Weltmeister von 2014 fiel in der abgelaufenen Bundesligasaison schon dreimal mit einem Muskelfaserriss in der Wade aus.

    Inwiefern sich die Verletzung nun auf eine mögliche WM-Nominierung auswirken könnte ist unklar. Laut Sky ist die Rückkehr des 40-jährigen Neuer bereits beschlossenNagelsmann ließ die Frage am Samstagabend im ZDF-Sportstudio unbeantwortet.

Deutschland DFB-Pokal
Bayern München crest
Bayern München
FCB
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB