Manuel Neuer gegen Köln verletzt ausgewechselt! FC Bayern München gibt Diagnose bekannt

Demnach müsse der Torhüter "wegen muskulärer Probleme in der linken Wade vorerst kürzertreten. Das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern", hieß es in einer offiziellen Mitteilung des Klubs.

Zu einer genauen Ausfallzeit und ob Neuer für das Finale im DFB-Pokal am kommenden Samstag gegen den VfB Stuttgart zur Verfügung steht, machte der deutsche Rekordmeister keine genauen Angaben.