Manuel Neuer angeblich auf Julian Nagelsmanns WM-Kaderliste: DFB-Comeback des Bayern-Stars immer konkreter

"Wir haben gerade in den letzten Spielen gesehen, was für ein überragender Torwart Neuer auch mit seinen 40 Jahren noch ist", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer am Donnerstag am Rande des DFB-Pokal-Finales der Frauen in Köln Sky Sport. "Ich freue mich immer, wenn die besten Spieler bei der WM sind, aber es ist eine Sache zwischen ihm und Julian Nagelsmann. Die beiden entscheiden."

Bei den jüngsten Länderspielen Ende März gegen die Schweiz und Ghana bildeten Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Finn Dahmen (FC Augsburg) das deutsche Torhütertrio.

Der 35-jährige Baumann war zuletzt die klare Nummer eins bei Nagelsmann und hütete sowohl in der Nations League als auch bei der erfolgreichen WM-Qualifikation das deutsche Tor.