Wird es doch noch was mit Manuel Neuers WM-Teilnahme? Jedenfalls soll es der Torhüter des FC Bayern München in Julian Nagelsmanns 55-Mann-Kader geschafft haben. Das berichtet Sky Sport. Dieser vorläufige Kader musste bis vergangenen Montag beim Weltverband FIFA vorliegen.
Manuel Neuer angeblich auf Julian Nagelsmanns WM-Kaderliste: DFB-Comeback des Bayern-Stars immer konkreter
Treffen zwischen Manuel Neuer und Julian Nagelsmann?
Nur Spieler, die in diesem erweiterten Aufgebot stehen, dürfen für die am 11. Juni beginnende WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada berufen bzw. im Fall der Fälle nachnominiert werden. Nagelsmann wird sein Aufgebot am kommenden Donnerstag verkünden.
Laut Sky-Sport-Informationen sollen sich der Bundestrainer und Neuer persönlich getroffen und ein etwaiges Comeback des 40-jährigen Ausnahmetorhüters besprochen haben.
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Ist ter Stegens Pech auch Neuers Glück?
Neuer absolvierte insgesamt 124 Länderspiele für die DFB-Auswahl, wurde 2014 Weltmeister und traf 2024 nach dem Aus im Viertelfinale gegen Spanien bei der Heim-EM zurück.
Seitdem hatte es immer wieder Rufe nach einer Rückkehr des mehrmaligen Welttorhüter gegeben, die durch dessen wiederholt starke Leistungen, aber auch durch das anhaltende Verletzungspech seines eigentlichen Nachfolgers Marc-Andre ter Stegen neue Nahrung erhielten.
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Oliver Baumann spielt Nations League und WM-Qualifikation
"Wir haben gerade in den letzten Spielen gesehen, was für ein überragender Torwart Neuer auch mit seinen 40 Jahren noch ist", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer am Donnerstag am Rande des DFB-Pokal-Finales der Frauen in Köln Sky Sport. "Ich freue mich immer, wenn die besten Spieler bei der WM sind, aber es ist eine Sache zwischen ihm und Julian Nagelsmann. Die beiden entscheiden."
Bei den jüngsten Länderspielen Ende März gegen die Schweiz und Ghana bildeten Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Finn Dahmen (FC Augsburg) das deutsche Torhütertrio.
Der 35-jährige Baumann war zuletzt die klare Nummer eins bei Nagelsmann und hütete sowohl in der Nations League als auch bei der erfolgreichen WM-Qualifikation das deutsche Tor.
DFB-Team: Die nächsten Spiele der deutschen Nationalmannschaft
- 31. Mai: Deutschland vs. Finnland - Testspiel
- 6. Juni: USA vs. Deutschland - Testspiel
- 14. Juni: Deutschland vs. Curacao - WM-Vorrunde
- 20. Juni: Deutschland vs. Elfenbeinküste - WM-Vorrunde
- 25. Juni: Deutschland vs. Ecuador - WM-Vorrunde
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".