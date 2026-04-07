"Manchmal braucht es solche Spieler": Bayern-Trainer Vincent Kompany überrascht mit Aussagen zu Real-Star Vinicius Junior

Angesprochen auf die Szene meinte Kompany nach Abpfiff bei Prime Video: "Das ist das erste Mal gewesen, dass ich ihn getroffen habe. Ich finde, Vini muss bleiben, wie er ist. Von meiner Seite hat er totale Unterstützung. Da ist es auch völlig egal, ob das ein gegnerischer Spieler ist oder nicht."

Vinicius stand in der Vergangenheit immer wieder aufgrund seines teilweise äußerst provokanten Auftretens auf dem Platz in der Kritik. Wortgefechte mit gegnerischen Spielern, Trainern oder gar den Unparteiischen sowie Jubel-Posen direkt vor den Fankurven des Kontrahenten kommen beim 25-Jährigen immer mal wieder vor.

Laut Kompany brauche es allerdings "manchmal solche Spieler, die anders sind. Wir haben das auch und wir genießen die Erfolge dieser Spieler. Bei den Bayern war das zum Beispiel Franck Ribery."

Natürlich dürfe jeder seine Meinung zu Vinicius Junior haben, der Münchner Coach stellte aber klar, dass Auseinandersetzungen "nicht über eine Grenze hinausgehen" dürften. "Deswegen großen Respekt an Vini. Ich will natürlich nicht, dass er zu gut spielt gegen uns, aber das Menschliche steht über dem Ergebnis", so der Belgier.