Kurz vor Beginn der zweiten Halbzeit kam es an der Seitenlinie zu einem Aufeinandertreffen zwischen dem Trainer des deutschen Rekordmeisters und dem Superstar der Blancos, wobei sich beide herzlich umarmten und einige Worte miteinander wechselten.
"Manchmal braucht es solche Spieler": Bayern-Trainer Vincent Kompany überrascht mit Aussagen zu Real-Star Vinicius Junior
Angesprochen auf die Szene meinte Kompany nach Abpfiff bei Prime Video: "Das ist das erste Mal gewesen, dass ich ihn getroffen habe. Ich finde, Vini muss bleiben, wie er ist. Von meiner Seite hat er totale Unterstützung. Da ist es auch völlig egal, ob das ein gegnerischer Spieler ist oder nicht."
Vinicius stand in der Vergangenheit immer wieder aufgrund seines teilweise äußerst provokanten Auftretens auf dem Platz in der Kritik. Wortgefechte mit gegnerischen Spielern, Trainern oder gar den Unparteiischen sowie Jubel-Posen direkt vor den Fankurven des Kontrahenten kommen beim 25-Jährigen immer mal wieder vor.
Laut Kompany brauche es allerdings "manchmal solche Spieler, die anders sind. Wir haben das auch und wir genießen die Erfolge dieser Spieler. Bei den Bayern war das zum Beispiel Franck Ribery."
Natürlich dürfe jeder seine Meinung zu Vinicius Junior haben, der Münchner Coach stellte aber klar, dass Auseinandersetzungen "nicht über eine Grenze hinausgehen" dürften. "Deswegen großen Respekt an Vini. Ich will natürlich nicht, dass er zu gut spielt gegen uns, aber das Menschliche steht über dem Ergebnis", so der Belgier.
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Kompany verteidigte Vinicius in Rassismus-Debatte
Kompany hatte sich schon im Zuge der Rassismus-Debatte vor einigen Wochen klar und deutlich auf Seiten Vinicius' positioniert und diesem seine Unterstützung zugesichert. Damals war der Brasilianer beim CL-Spiel Real Madrids gegen Benfica von Gegenspieler Gianluca Prestianni mutmaßlich rassistisch beleidigt worden, woraufhin Kompany auf einer Pressekonferenz einen brennenden Apell hielt.
"Wenn man sich Vinicius‘ Reaktion anschaut, sieht man, dass diese nicht vorgetäuscht sein kann. Es ist eine emotionale Reaktion und ich sehe keinerlei Vorteil für ihn, zum Schiedsrichter zu gehen und dieses ganze Desaster auf seine Schultern zu laden. Es gibt keinen Grund für Vinicius, das zu tun. Aber er macht es und er tut es, weil es in dem Moment das einzig Richtige ist", sagte der Belgier, als das Thema zur Sprache kam.
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Vinicius auch im Rückspiel gegen die Bayern in München dabei
Bereits vor dem Anpfiff am Dienstagabend war Vinicius Gesprächsstoff am Expertentisch bei Prime Video gewesen. Weltmeister Christoph Kramer etwa empfahl den Bayern-Spielern, eine Gelbe Karte beim Brasilianer zu provozieren, damit dieser das Rückspiel in der Allianz Arena verpasse.
"Intern glaube ich, dass man so als Mannschaft sagt: Boah, den müssen wir eigentlich fürs Rückspiel runterbekommen", mutmaßte Kramer. Der Hintergrund: Vinicius hätte bei einer weiteren Verwarnung im Hinspiel - es wäre seine dritte Gelbe in der laufenden Champions-League-Saison gewesen - das Viertelfinalrückspiel in München am Mittwoch kommender Woche verpasst. Dazu kam es aber nicht.
Die nächsten Spiele des FC Bayern München
Datum
Uhrzeit
Begegnung
Samstag, 11. April
18.30 Uhr
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Mittwoch, 15. April
21 Uhr
FC Bayern - Real Madrid (Champions League)
Sonntag, 19. April
17.30 Uhr
FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
Mittwoch, 22. April
20.45 Uhr
Bayer Leverkusen - FC Bayern (DFB-Pokal)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.