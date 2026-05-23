"Manchmal bin ich nicht fair genug" - Pep Guardiola bedauert den Umgang mit einem Spieler bei Manchester City zutiefst

Der Spanier, der am Freitag offiziell seinen Abschied nach zehn Jahren und 20 Titeln bei den Skyblues verkündete, bedauert, dass er im Sommer 2016 knallhart den bisherigen Schlussmann Joe Hart aussortierte und stattdessen mit Claudio Bravo eine neue Nummer eins verpflichtete.

Hart war damals zehn Jahre lang bei City unter Vertrag gewesen und sechs Jahre lang die Nummer eins des Klubs. Zudem war er Schlussmann der englischen Nationalmannschaft. Guardiola aber wollte direkt nach seiner Ankunft einen neuen Keeper, der besser mit dem Ball am Fuß war und der besser zu seiner Philosophie passte. Es kam Bravo für 18 Millionen Euro Ablöse vom FC Barcelona.

Im Interview mit Citys Klubmedien erklärte der spanische Coach: "Wenn man viele Entscheidungen treffen muss, wirklich viele Entscheidungen, dann begeht man auch viele Fehler. Aber eine Sache bedauere ich, das habe ich jahrelang in meinem Inneren versteckt: Ich habe Joe Hart keine Chance gegeben, mir zu zeigen, welch guter Torwart er ist. Das hätte ich tun sollen."