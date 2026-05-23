Manchester Citys scheidender Teammanager Pep Guardiola blickt selbstkritisch auf eine Entscheidung aus seiner Anfangszeit beim englischen Vizemeister zurück.
"Manchmal bin ich nicht fair genug" - Pep Guardiola bedauert den Umgang mit einem Spieler bei Manchester City zutiefst
Der Spanier, der am Freitag offiziell seinen Abschied nach zehn Jahren und 20 Titeln bei den Skyblues verkündete, bedauert, dass er im Sommer 2016 knallhart den bisherigen Schlussmann Joe Hart aussortierte und stattdessen mit Claudio Bravo eine neue Nummer eins verpflichtete.
Hart war damals zehn Jahre lang bei City unter Vertrag gewesen und sechs Jahre lang die Nummer eins des Klubs. Zudem war er Schlussmann der englischen Nationalmannschaft. Guardiola aber wollte direkt nach seiner Ankunft einen neuen Keeper, der besser mit dem Ball am Fuß war und der besser zu seiner Philosophie passte. Es kam Bravo für 18 Millionen Euro Ablöse vom FC Barcelona.
Im Interview mit Citys Klubmedien erklärte der spanische Coach: "Wenn man viele Entscheidungen treffen muss, wirklich viele Entscheidungen, dann begeht man auch viele Fehler. Aber eine Sache bedauere ich, das habe ich jahrelang in meinem Inneren versteckt: Ich habe Joe Hart keine Chance gegeben, mir zu zeigen, welch guter Torwart er ist. Das hätte ich tun sollen."
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Joe Hart verließ ManCity Richtung Torino
Stattdessen musste Hart gehen und wechselte kurz vor dem Ende der Transferperiode im Sommer 2016 in die Serie A zum FC Turin. Guardiola schilderte: "Bei allem Respekt für Claudio (Bravo) oder Ederson, der später kam und klasse war. Aber in dem Moment hätte ich sagen sollen: 'Okay Joe, lass es uns zusammen probieren. Und falls es nicht klappt, ist das okay. Dann ändern wir es.'"
Genau das sei aber "eben nicht passiert", so Guardiola: "Das ist das Leben, ich muss Entscheidungen treffen und manchmal bin ich nicht fair genug."
Auf die Leihe zu Torino folgte für Hart ein weiteres Leihgeschäft zu Citys Premier-League-Rivale West Ham United, ehe der FC Burnley Hart schließlich 2018 für knapp vier Millionen Euro Ablöse verpflichtete. Später stand der heute 39-Jährige noch bei Tottenham Hotspur und Celtic Glasgow zwischen den Pfosten. 2024 beendete der 78-fache Nationalspieler Englands seine aktive Laufbahn, heute arbeitet Hart als TV-Experte.
Pep Guardiola legt nach dem Abgang von Manchester City eine Pause ein
Wie es für Pep Guardiola nach dem Abschied aus Manchester weitergeht, ist derweil klar: Der 55-Jährige plant, eine Auszeit vom Fußball zu nehmen. Ähnlich des Sabbatjahrs, das er 2012 nach seinem Weggang vom FC Barcelona und vor seinem Engagement bei Bayern München eingelegt hatte.
"Ich werde für einige Zeit nicht trainieren", sagte der Katalane: "Ich muss ein bisschen atmen, mich entspannen. Das ist mein Gefühl gerade."
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Pep Guardiolas Bilanz bei Manchester City
Spiele 592 Siege 423 Unentschieden 77 Niederlagen 92 Torverhältnis 1461:555 Punkteschnitt 2,27 Titel 20