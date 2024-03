Der ehemalige Mittelfeld-Star von Manchester United hält den Rekord für 13 Premier-League-Titel, kommt aber auch 2024 nicht in die Hall of Fame...

Die Premier League hat am Montag eine Shortlist aus 15 Spielern bekannt gegeben, von denen zwei Spieler nach einer Abstimmung in die Hall of Fame berufen werden. Dabei wurde erneut auf Ryan Giggs verzichtet, obwohl kein anderer Fußballer die Premier League so oft gewann wie der ehemalige Mittelfeld-Star von Manchester United. 13 Medaillen hat der Waliser zuhause hängen - zu den besten der Premier League gehört er aber wohl weiterhin nicht.