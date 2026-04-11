"Man spielt das Szenario durch": Läuft eine Legende bei der WM doch noch einmal für die Nationalmannschaft auf?

Auf ein Comeback angesprochen, schloss der 39-Jährige von Inter Miami gegenüber dem uruguayischen Medium Diario Ovacion ein solches zumindest nicht aus: "Ich bin aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, um Platz für andere Spieler zu machen. Und, weil ich den Moment gekommen sah, in dem ich dem Team nicht mehr weiterhelfen kann. Aber wenn sie mich brauchen, werde ich der Nationalmannschaft niemals absagen. So lange ich noch spiele, wäre das unmöglich."

Eine Absage an etwaige Avancen seitens Nationaltrainer Marcelo Bielsa klingt anders. Suarez war im September 2024 aus der Landesauswahl zurückgetreten, nachdem er Uruguay bei einem 0:0 im WM-Qualifikationsspiel gegen Paraguay noch einmal als Kapitän auf den Platz geführt hatte.

Suarez war einst lange einer der besten Mittelstürmer der Welt. Zwischen 2011 und 2014 erzielte er in 133 Spielen für den FC Liverpool 82 Tore, ehe er für knapp 82 Millionen Euro Ablöse zum FC Barcelona wechselte. Für Barca kam er in sechs Jahren und 283 Einsätzen auf 195 Tore, gewann mit den Katalanen unter anderem 2015 die Champions League und bildete für einige Jahre gemeinsam mit Lionel Messi und Neymar ein gefürchtetes Sturmtrio.

Nach weiteren Stationen bei Atletico Madrid, seinem uruguayischen Jugendverein Nacional sowie Gremio Porto Alegre in Brasilien zog es Suarez Anfang 2024 nach Miami. Dort kickt er seitdem wieder an der Seite von Kumpel Messi, ist mittlerweile aber kein gesetzter Stammspieler mehr und bekommt vermehrt seine Pausen. Dennoch ist die Torquote immer noch ordentlich, in bisher 91 Spielen für Miami traf Suarez 43-mal und lieferte zudem 29 Assists.