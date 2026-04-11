Luis Suarez hat sich für eine mögliche Rückkehr in Uruguays Nationalmannschaft für die WM 2026 ein kleines Hintertürchen offen gelassen.
"Man spielt das Szenario durch": Läuft eine Legende bei der WM doch noch einmal für die Nationalmannschaft auf?
Kehrt Luis Suarez für die WM in die Nationalmannschaft zurück?
Auf ein Comeback angesprochen, schloss der 39-Jährige von Inter Miami gegenüber dem uruguayischen Medium Diario Ovacion ein solches zumindest nicht aus: "Ich bin aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, um Platz für andere Spieler zu machen. Und, weil ich den Moment gekommen sah, in dem ich dem Team nicht mehr weiterhelfen kann. Aber wenn sie mich brauchen, werde ich der Nationalmannschaft niemals absagen. So lange ich noch spiele, wäre das unmöglich."
Eine Absage an etwaige Avancen seitens Nationaltrainer Marcelo Bielsa klingt anders. Suarez war im September 2024 aus der Landesauswahl zurückgetreten, nachdem er Uruguay bei einem 0:0 im WM-Qualifikationsspiel gegen Paraguay noch einmal als Kapitän auf den Platz geführt hatte.
Suarez war einst lange einer der besten Mittelstürmer der Welt. Zwischen 2011 und 2014 erzielte er in 133 Spielen für den FC Liverpool 82 Tore, ehe er für knapp 82 Millionen Euro Ablöse zum FC Barcelona wechselte. Für Barca kam er in sechs Jahren und 283 Einsätzen auf 195 Tore, gewann mit den Katalanen unter anderem 2015 die Champions League und bildete für einige Jahre gemeinsam mit Lionel Messi und Neymar ein gefürchtetes Sturmtrio.
Nach weiteren Stationen bei Atletico Madrid, seinem uruguayischen Jugendverein Nacional sowie Gremio Porto Alegre in Brasilien zog es Suarez Anfang 2024 nach Miami. Dort kickt er seitdem wieder an der Seite von Kumpel Messi, ist mittlerweile aber kein gesetzter Stammspieler mehr und bekommt vermehrt seine Pausen. Dennoch ist die Torquote immer noch ordentlich, in bisher 91 Spielen für Miami traf Suarez 43-mal und lieferte zudem 29 Assists.
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Darwin Nunez konnte als designierter Nachfolger von Luis Suarez bisher nicht überzeugen
Suarez' Vertrag in Miami läuft Ende des Jahres aus - ob er seine Karriere darüber hinaus fortsetzt, ist noch offen. Über eine potenzielle Rückkehr ins Nationalteam sagte der Routinier nun auch noch: "Man denkt darüber nach, spielt das Szenario durch - speziell, wenn eine WM näher rückt. Wenn sie dich vielleicht brauchen, was machst du?"
Als Suarez' Nachfolger als Uruguays Neuner war der Ex-Liverpooler Darwin Nunez auserkoren worden. Der 26-Jährige wird aber ohne viel Spielpraxis im Verein zur WM anreisen, da er bei Al-Hilal seit Anfang Februar nicht mehr für die Saudi Pro League gemeldet ist. Über eine rasche Rückkehr nach Europa wird daher schon spekuliert, sein letztes Spiel für Al-Hilal hat Nunez Mitte Februar in der AFC Champions League absolviert. Zudem ist er im Nationaltrikot seit satten 13 Länderspielen torlos.
Bei den jüngsten Tests gegen England (1:1) und Algerien (0:0) Ende März hatte Trainer Bielsa im Sturmzentrum auf Rodrigo Aguirre (Tigres) und Federico Vinas (Real Oviedo) gesetzt, Nunez wurde jeweils nur eingewechselt. Ein anderer Mittelstürmer drängt sich zwei Monate vor WM-Start nicht wirklich auf, weshalb eine Rückkehr von Suarez möglicherweise tatsächlich ein ernsthaftes Thema wird.
Luis Suarez wurde mit Uruguay 2010 WM-Vierter
Suarez' letztes großes Highlight in der Nationalmannschaft war die Copa America 2024, bei der Uruguay Dritter wurde. In vier meist kurzen Turniereinsätzen kam der Altstar seinerzeit auf ein Tor.
Insgesamt hat Suarez in 143 Länderspielen 69 Treffer auf sein Konto gebucht. Bei der WM 2010 erzielte er auf dem Weg zu Platz vier drei Tore, ein weiterer großer Erfolg war der Triumph bei der Copa America 2011.
Bei der vergangenen Weltmeisterschaft 2022 in Katar hatte Suarez in zwei der drei Gruppenspielen noch in der Startelf gestanden, konnte das enttäuschende Vorrunden-Aus allerdings nicht verhindern. Bei der anstehenden WM in den USA, Mexiko und Kanada bekommen es die Uruguayer um Real Madrids Mittelfeldstar Federico Valverde in der Gruppenphase mit Saudi-Arabien, Kap Verde und Spanien zu tun. Der Einzug in die K.o.-Phase ist dabei das Minimalziel der Südamerikaner.
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Kehrt Luis Suarez für die WM in die Nationalmannschaft zurück? Seine bisherigen Turniere mit Uruguay
Turnier
Abschneiden
Einsätze
Tore
WM 2010
Platz 4
6
3
Copa America 2011
Sieger
6
4
Confederations Cup 2013
Platz 4
5
3
WM 2014
Achtelfinale
2
2
WM 2018
Viertelfinale
5
2
Copa America 2019
Viertelfinale
4
2
Copa America 2021
Viertelfinale
5
1
WM 2022
Vorrunde
3
0
Copa America 2024
Platz 3
4
1