"Man sollte die Spieler nicht aufstellen": Barcelonas Gavi mischt sich bei Entscheidungen von Real Madrids Trainer Alvaro Arbeloa ein

Barcelonas Gavi ist der Meinung, dass Trainer Alvaro Arbeloa den Streit zwischen Fede Valverde und Aurelien Tchouameni bei Real Madrid nicht gut gemanagt hat. Der Mittelfeldspieler der Katalanen äußerte sich erstaunlich offen zu den Zwischenfällen bei Real, die in Spanien zuletzt die Schlagzeilen bestimmt hatten. In der Woche vor dem Clasico, in dem Barca mit einem 2:0-Sieg den Titelgewinn in LaLiga perfekt machte, hatten sich Valverde und Tchouameni im Real-Training gleich zwei körperliche Auseinandersetzungen geliefert.

Valverde musste nach einem unglücklichen Sturz, wie er es nannte, im Krankenhaus genäht werden und wegen eines Schädel-Hirn-Traumas zwei Wochen pausieren. Damit fehlte er im Clasico, in dem Tchouameni überraschenderweise im defensiven Mittelfeld beginnen durfte.