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Gavi Barcelona 2025Getty Images
Daniel Buse

"Man sollte die Spieler nicht aufstellen": Barcelonas Gavi mischt sich bei Entscheidungen von Real Madrids Trainer Alvaro Arbeloa ein

La Liga
Barcelona
Gavi
A. Arbeloa
F. Valverde
Aurélien Tchouaméni
Real Madrid

Der Ärger bei den Königlichen beschäftigt auch einen der Barca-Stars. Der hat eine klare Meinung zu den Vorfällen.

Barcelonas Gavi ist der Meinung, dass Trainer Alvaro Arbeloa den Streit zwischen Fede Valverde und Aurelien Tchouameni bei Real Madrid nicht gut gemanagt hat. Der Mittelfeldspieler der Katalanen äußerte sich erstaunlich offen zu den Zwischenfällen bei Real, die in Spanien zuletzt die Schlagzeilen bestimmt hatten. In der Woche vor dem Clasico, in dem Barca mit einem 2:0-Sieg den Titelgewinn in LaLiga perfekt machte, hatten sich Valverde und Tchouameni im Real-Training gleich zwei körperliche Auseinandersetzungen geliefert. 

Valverde musste nach einem unglücklichen Sturz, wie er es nannte, im Krankenhaus genäht werden und wegen eines Schädel-Hirn-Traumas zwei Wochen pausieren. Damit fehlte er im Clasico, in dem Tchouameni überraschenderweise im defensiven Mittelfeld beginnen durfte. 

  • Gavi: "Bis zu einem gewissen Grad auch okay"

    "Ich glaube, dass es zwischen Teamkollegen irgendwann in einer Saison immer Stress im Training gibt. So ist das nun mal. Das liegt am Konkurrenzkampf - und das ist bis zu einem gewissen Grad natürlich auch okay", sagte Gavi der spanischen Sportzeitung Mundo Deportivo

    "Aber wenn es zu einer Schlägerei kommt, sollte man die Spieler nicht aufstellen. Wenn es wirklich so wahr, dass sie sich geschlagen haben, hat er einen Fehler gemacht, indem er Tchouameni gebracht hat", ergänzte er in Richtung von Real-Coach Arbeloa. "Aber ich weiß auch nicht genau, was passiert ist", meinte Gavi. 

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  • Gavi Barcelona 2025Getty

    Gavi: "Aus Madrid kommt immer etwas"

    Durch den Sieg im Clasico sicherte sich Barca die zweite Meisterschaft im zweiten Jahr unter Trainer Hansi Flick. Kurz nachdem der Titelgewinn feststand, meldete sich Real-Präsident Florentino Perez zu Wort und verkündete, dass seine Mannschaft wegen des Negreira-Skandals um sieben LaLiga-Titel betrogen worden sei. Barcelona wird vorgeworfen, mit Geldzahlungen Einfluss auf den Schiedsrichter-Ansetzer Jose Maria Enriquez Negreira genommen zu haben. Die Ermittlungen in diesem Fall laufen auch nach Jahren immer noch. 

    "Jeder weiß, dass aus Madrid immer etwas kommt, um unsere Erfolge oder Titel kleinzureden. Das muss uns aber egal sein. Es ist eine große Leistung, zwei Liga-Titel in Folge mit vielen eigenen Spielern und ohne viele Neuzugänge zu holen", befand Gavi. 

  • Die Saison 2025/26 von Gavi beim FC Barcelona:

    • Spiele: 12
    • Einsatzminuten: 610
    • Tore: 0
    • Assists: 1

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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