"Man sieht sich immer zweimal im Leben" Boss des VfB Stuttgart stichelt wegen pikantem Wechsel gegen den FC Bayern München

"Wir haben dem Wunsch Rouven Kaspers, diese neue berufliche Herausforderung anzunehmen, entsprochen, weil er sich in seiner Zeit beim VfB in hohem Maße um unseren Verein verdient gemacht und einen großen Beitrag zu unserem Wiedererstarken geleistet hat. Ohne sein Wirken wäre der VfB als Unternehmen, Business-Plattform und Marke nicht so stark positioniert, wie er es heute ist", sagte Dietmar Allgaier, Aufsichtsratsvorsitzender und Präsident des VfB Stuttgart, damals.

Die halb ernst, halb im Spaß gewählten Worte seines ehemaligen Chefs nahm Kaspar Wehre nicht übel. Im Gegenteil. "Alex ist nicht nur ein toller Mensch, sondern auch schon groß genug. Er kriegt es locker hin, das zu verarbeiten. Auf der freundschaftlichen Ebene schmerzt es natürlich, wenn man nicht mehr Büro an Büro sitzt. Aber der Blick geht nach vorne. Alex hat meine Entscheidung verstanden, ich bereue den Schritt nicht und bin sehr gut in München angekommen", sagte Kasper.