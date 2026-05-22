"Man sieht sich immer zweimal im Leben" Boss des VfB Stuttgart stichelt wegen pikantem Wechsel gegen den FC Bayern München

Ein pikanter Wechsel mitten in der Saison sorgt noch immer für Verärgerung beim VfB Stuttgart über den FC Bayern.
Nach vier Jahren war Marketing-Vorstand Rouven Kasper im Januar 2026 zum FC Bayern gewechselt, um dort ebenfalls als Vorstand Marketing und Vertrieb der AG die Nachfolge von Michael Diederich anzutreten.
"Das hat mich persönlich getroffen. Das werde ich den Bayern auch nicht vergessen. Aber man sieht sich immer zweimal im Leben", sagte VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle gegenüber der Bild auf einer Veranstaltung vor dem Pokalfinale gegen den Rekordmeister und schob grinsend hinterher: "Die Personalie werden wir Bayern irgendwann zurückzahlen."
Wehrle nehme den Wechsel von Kasper bei allem Verständnis für dessen alte Verbindungen zum FCB auch deshalb "persönlich", weil er "sieben Monate seinen Job machen" musste: "Das ist ja Wahnsinn - und keinen Euro bekommen", frotzelte Wehrle weiter.
Kasper hatte sich auf eigenen Wunsch mit dem VfB damals auf eine Auflösung seines noch bis 2028 laufenden Vertrags geeinigt, weshalb die Bayern keinerlei Ablöse berappen mussten. Der 44-Jährige arbeitete bereits von 2016 bis 2021 als "President Asia" für die Münchner, ehe er im Januar 2022 Mitglied des VfB-Vorstands wurde.
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VfB lässt Kasper ablösefrei zu den Bayern ziehen
"Wir haben dem Wunsch Rouven Kaspers, diese neue berufliche Herausforderung anzunehmen, entsprochen, weil er sich in seiner Zeit beim VfB in hohem Maße um unseren Verein verdient gemacht und einen großen Beitrag zu unserem Wiedererstarken geleistet hat. Ohne sein Wirken wäre der VfB als Unternehmen, Business-Plattform und Marke nicht so stark positioniert, wie er es heute ist", sagte Dietmar Allgaier, Aufsichtsratsvorsitzender und Präsident des VfB Stuttgart, damals.
Die halb ernst, halb im Spaß gewählten Worte seines ehemaligen Chefs nahm Kaspar Wehre nicht übel. Im Gegenteil. "Alex ist nicht nur ein toller Mensch, sondern auch schon groß genug. Er kriegt es locker hin, das zu verarbeiten. Auf der freundschaftlichen Ebene schmerzt es natürlich, wenn man nicht mehr Büro an Büro sitzt. Aber der Blick geht nach vorne. Alex hat meine Entscheidung verstanden, ich bereue den Schritt nicht und bin sehr gut in München angekommen", sagte Kasper.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.