"Man sieht es an meiner Reaktion": Harry Kane vom FC Bayern verrät seine irre Elfmeter-Taktik beim Sieg gegen Atalanta Bergamo

"Natürlich" habe er sich vor dem Spiel Videos von Sportiellos Verhalten bei Elfmetern angeschaut, erklärte Kane in der Mixed Zone. "Da habe ich gesehen, dass er gerne an den Rand seiner Linie geht. Ich wusste: Wenn ich stoppe, besteht eine gute Chance, dass er zu weit nach vorne kommt. Und genau das ist passiert. Man sieht an meiner Reaktion, dass ich ihn direkt wiederholen wollte."

Tatsächlich verzögerte Kane für seine Verhältnisse ungewöhnlich lange. Sportiello ging einen Schritt nach vorne und parierte den zu zentralen Abschluss. Kane orientierte sich daraufhin umgehend in Richtung Schiedsrichter Benoit Bastien, der dann auf Wiederholung entschied.

War es also von vornherein sein Plan, Sportiello in eine Falle zu locken? "Ja", erwiderte Kane. Beim zweiten Anlauf sei es dann "eher um Mindgames" gegangen. "Vielleicht hat er gedacht, ich stoppe wieder. Aber diesmal habe ich mich für eine Ecke entschieden." Sportiello sprang aus Kanes Sicht nach links, er verwandelte rechts unten. "Ich habe mich darauf vorbereitet", schloss Kane. "Zum Glück hat es funktioniert."