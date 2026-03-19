Harry Kane ist Europas unumstrittener Elfmeter-König, so viel steht längst fest. Kein Topspieler verwandelt derart verlässlich vom Punkt wie der 32-jährige Engländer. Glaubt man seinen eigenen Aussagen, hat Kane die Kunst des Elfmeterschießens beim 4:1-Sieg gegen Atalanta Bergamo im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League aber nochmal auf eine ganz neue Stufe gehoben.
"Man sieht es an meiner Reaktion": Harry Kane vom FC Bayern verrät seine irre Elfmeter-Taktik beim Sieg gegen Atalanta Bergamo
Mitte der ersten Halbzeit bekam der FC Bayern einen Strafstoß zugesprochen, nachdem ein Kane-Schuss per Hand geblockt worden war. Selbstverständlich trat er selbst an - und verschoss. Weil Atalanta-Keeper Marco Sportiello seine Linie zu früh verlassen hatte, wurde der Elfmeter aber wiederholt - und diesmal traf Kane. Man könnte meinen: Glück gehabt. Kane aber verkündete anschließend: Taktik aufgegangen.
- Getty Images Sport
Harry Kane erklärt seine Taktik beim wiederholten Elfmeter
"Natürlich" habe er sich vor dem Spiel Videos von Sportiellos Verhalten bei Elfmetern angeschaut, erklärte Kane in der Mixed Zone. "Da habe ich gesehen, dass er gerne an den Rand seiner Linie geht. Ich wusste: Wenn ich stoppe, besteht eine gute Chance, dass er zu weit nach vorne kommt. Und genau das ist passiert. Man sieht an meiner Reaktion, dass ich ihn direkt wiederholen wollte."
Tatsächlich verzögerte Kane für seine Verhältnisse ungewöhnlich lange. Sportiello ging einen Schritt nach vorne und parierte den zu zentralen Abschluss. Kane orientierte sich daraufhin umgehend in Richtung Schiedsrichter Benoit Bastien, der dann auf Wiederholung entschied.
War es also von vornherein sein Plan, Sportiello in eine Falle zu locken? "Ja", erwiderte Kane. Beim zweiten Anlauf sei es dann "eher um Mindgames" gegangen. "Vielleicht hat er gedacht, ich stoppe wieder. Aber diesmal habe ich mich für eine Ecke entschieden." Sportiello sprang aus Kanes Sicht nach links, er verwandelte rechts unten. "Ich habe mich darauf vorbereitet", schloss Kane. "Zum Glück hat es funktioniert."
- AFP
Harry Kane über das 2:0: "Eines der Lieblingstore meiner Karriere"
Der verwandelte Elfmeter gegen Bergamo war bereits Kanes 15. Treffer vom Punkt in dieser Saison. Einzig im DFB-Pokal gegen Wehen Wiesbaden im August und im Januar in der Champions League gegen Union Saint-Gilloise verschoss er. Insgesamt hält Kane nach 39 Einsätzen in dieser Saison bereits bei 47 Treffern. Das Ranking zum Goldenen Schuh für Europas besten Torjäger führt er aktuell souverän an.
Nach dem taktischen Meisterstück zum 1:0 erhöhte Kane gegen Atalanta Anfang der zweiten Halbzeit mit einem absoluten Traumtor auf 2:0. An der Strafraumgrenze behauptete er den Ball stark gegen zwei Bergamasken, ehe er sich drehte und mit einem wuchtigen Schuss links oben verwandelte. "Das war eines der Lieblingstore in meiner Karriere", erklärte Kane. "Es war eine Mischung meines Skillsets - den Ball behaupten, meinen Körper nutzen, um ein bisschen Platz zu finden, und dann ein Abschluss auf hohem Niveau."
Kane stand gegen Bergamo erstmals nach drei Spielen wieder in der Startelf. Gegen Borussia Mönchengladbach musste er wegen Wadenproblemen passen, beim Hinspiel gegen Atalanta schonte ihn Trainer Vincent Kompany und am Wochenende gegen Bayer Leverkusen wurde er nur eingewechselt. Weil Manuel Neuer (verletzt) und Joshua Kimmich (gesperrt) fehlten, trug Kane bei seinem Startelf-Comeback zum dritten Mal in dieser Saison die Kapitänsbinde - und führte den FC Bayern souverän ins Viertelfinale der Champions League.
Harry Kane: Seine Leistungsdaten in dieser Saison
- Bundesliga: 25 Spiele, 30 Tore
- Champions League: 9 Spiele, 10 Tore
- DFB-Pokal: 4 Spiele, 6 Tore
- Supercup: 1 Spiel, 1 Tor
Häufig gestellte Fragen
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.
Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.
Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.
Harry Kane ist 1,88 Meter groß.
Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.
Harry Kane hat Schuhgröße 45.
Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.
Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.
Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.
Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).
Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.
Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.
Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.
Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.
Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.
Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf etwa 60 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.
Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.
Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballond'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.
Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.