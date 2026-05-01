"Man musste an sein Fenster klopfen und ihn rufen": Bayern Münchens Michael Olise schlief vor dem Training ein

"Jeden Morgen, als ich zum Trainingsgelände kam, saß Michael einfach schlafend in seinem Auto", erinnerte sich Mark Bowen, der Olise zu dessen Anfangszeit als Profi beim FC Reading trainierte, im ZDF-Format Bolzplatz.

Der Hintergrund: Olise, damals noch Teenager, machte gerade die ersten Schritte in der ersten Mannschaft des damaligen englischen Zweitligisten (heute Drittligist), doch er wohnte weiterhin bei seiner Familie in London. So musste er jeden Morgen durch den dichten Verkehr der englischen Millionenmetropole und dann bis nach Reading fahren.

"Er meinte dann, er wollte nicht im Verkehr stecken bleiben und nicht zu lange im Auto sitzen. Er war vielleicht schon um 5.30 Uhr morgens losgefahren, um pünktlich zum Training zu erscheinen", blickte Bowen, mittlerweile Sportdirektor beim englischen Fünftligisten Forest Green Rovers, zurück. Das Kuriose an der Geschichte sei gewesen, dass Olise "dann auf dem Trainingsgelände ankam und tief und fest hinter dem Lenkrad einschlief. Wenn um 9 Uhr dann das Training begann, kamen die erfahrenen Spieler zu mir und fragten: 'Wo ist Michael? Warum ist er zu spät?' Und ich sagte: 'Leute, er kommt vielleicht zu spät zum Training, aber während Ihr noch im Bett lagt, war er schon auf dem Parkplatz in seinem Auto'. Er war noch ein junger Kerl und ist halt eingeschlafen. Man musste an sein Fenster klopfen und ihn zum Training rufen", so Bowen.