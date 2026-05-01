Ein ehemaliger Trainer von Michael Olise hat eine kuriose Anekdote zum Besten gegeben, die gut zum sehr gelassenen Naturell des Offensivspielers von Bayern München passt.
"Man musste an sein Fenster klopfen und ihn rufen": Bayern Münchens Michael Olise schlief vor dem Training ein
Michael Olise kam früh zum Training - schlief dann aber im Auto ein
"Jeden Morgen, als ich zum Trainingsgelände kam, saß Michael einfach schlafend in seinem Auto", erinnerte sich Mark Bowen, der Olise zu dessen Anfangszeit als Profi beim FC Reading trainierte, im ZDF-Format Bolzplatz.
Der Hintergrund: Olise, damals noch Teenager, machte gerade die ersten Schritte in der ersten Mannschaft des damaligen englischen Zweitligisten (heute Drittligist), doch er wohnte weiterhin bei seiner Familie in London. So musste er jeden Morgen durch den dichten Verkehr der englischen Millionenmetropole und dann bis nach Reading fahren.
"Er meinte dann, er wollte nicht im Verkehr stecken bleiben und nicht zu lange im Auto sitzen. Er war vielleicht schon um 5.30 Uhr morgens losgefahren, um pünktlich zum Training zu erscheinen", blickte Bowen, mittlerweile Sportdirektor beim englischen Fünftligisten Forest Green Rovers, zurück. Das Kuriose an der Geschichte sei gewesen, dass Olise "dann auf dem Trainingsgelände ankam und tief und fest hinter dem Lenkrad einschlief. Wenn um 9 Uhr dann das Training begann, kamen die erfahrenen Spieler zu mir und fragten: 'Wo ist Michael? Warum ist er zu spät?' Und ich sagte: 'Leute, er kommt vielleicht zu spät zum Training, aber während Ihr noch im Bett lagt, war er schon auf dem Parkplatz in seinem Auto'. Er war noch ein junger Kerl und ist halt eingeschlafen. Man musste an sein Fenster klopfen und ihn zum Training rufen", so Bowen.
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Bayern-Star Michael Olise schaffte bei Reading den Sprung zum Profi
Olise hatte als Jugendspieler zunächst kurz für den FC Arsenal gespielt, trug dann sieben Jahre lang das Trikot des FC Chelsea. Mit 14 wurde er bei den Blues trotz seines enormen Talents aussortiert und kam danach zunächst bei Manchester City unter, auch dort war ein Jahr später aber wieder Schluss.
So kam Olise schließlich mit 15 zu Reading und schaffte dort nur knapp zwei Jahre danach den Sprung zu den Profis. "Warum ist er bei Reading gelandet, nachdem er bei diesen Topklubs war?", fragt sich Förderer Bowen auch heute noch. "Das Einzige, worauf ich es zurückführen kann, ist, dass es bei diesen Vereinen vielleicht negativ gesehen wurde, dass er zu selbstsicher war. Dass er ihrer Meinung nach vielleicht etwas bescheidener hätte sein sollen."
Unter Bowen wurde Olise Stammspieler bei Reading und wechselte 2021 zu Crystal Palace, wo er sich in der Premier League etablierte. Die Bayern legten 2024 dann satte 53 Millionen Euro Ablöse für den französischen Nationalspieler auf den Tisch, die sich schon knapp zwei Jahre später vollends ausgezahlt haben. Beim FCB entwickelte sich Olise zu einem der besten Spieler der Welt, begeisterte auch zuletzt beim 4:5-Spektakel bei Paris Saint-Germain. Insgesamt steht der 24-Jährige diese Saison schon bei 20 Toren und 29 Assists in 47 Einsätzen.
Michael Olise: Seine bisherigen Vereine
Zeitraum
Verein
2009
FC Arsenal
2009 bis 2016
FC Chelsea
2016 bis 2017
Manchester City
2017 bis 2021
FC Reading
2021 bis 2024
Crystal Palace
seit 2024
FC Bayern München
Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname