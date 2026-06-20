Bundestrainer Julian Nagelsmann hat nach dem 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste ein Sonderlob an Superjoker Deniz Undav verteilt. Gleichzeitig erklärte er aber, in welchem Dilemma er nun steckt.
"Man kann über alles nachdenken, in beide Richtungen": Deniz Undav in die DFB-Startelf bei der WM? Julian Nagelsmann stellt interessante These auf
Julian Nagelsmanns Dilemma bei Deniz Undav: "Jetzt geht die Fragerei los"
"Jetzt geht bestimmt die Fragerei los, ob er irgendwann mal beginnt. Das ist absolut im Bereich des Möglichen, aber er erfüllt seine Rolle unfassbar gut", sagte Nagelsmann nach dem zweiten Gruppenspiel bei der WM 2026 am Donnerstag im ZDF über Undav.
Den Stürmer des VfB Stuttgart hatte Nagelsmann in der 60. Minute beim Stand von 0:1 aus deutscher Sicht eingewechselt. Nur acht Minuten später traf Undav nach schöner Flanke des ebenfalls eingewechselten Nadiem Amiri mit technisch anspruchsvoller Volleyabnahme zum Ausgleich.
"Nadiem super Flanke, Deniz zwei Top-Tore", lobte Nagelsmann und schwärmte auch vom zweiten Treffer seines Matchwinners. "Der Ball von Felix (Nmecha, d. Red.) und der Kontakt von Deniz und sein Laufverhalten in der Box – das hat uns vorher bisschen gefehlt, da haben wir viel drumherum gespielt. Mit ihm kam ein bisschen mehr Zug in den Sechzehner."
Ein herausragendes Anspiel von Borussia Dortmunds Felix Nmecha nahm Undav in der vierten Minute der Nachspielzeit perfekt mit rechts an, um mit dem zweiten Kontakt mit links zum umjubelten Siegtreffer einzunetzen.
"Er ist ein Vollblutstürmer", sagte Nagelsmann und führte sein Sonderlob für Undav aus: "Er hat einfach ein super Gen, gerade beim zweiten Tor, wie er sich im Rücken vom Verteidiger wegschleicht und kurz nicht greifbar ist. Er macht zwei Super-Tore. Der Kontakt von Deniz, ohne Nachdenken schießt er dann beim zweiten Kontakt. Das ist ein Stürmertyp, der weiß wo das Tor steht."
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Deniz Undav erklärt Doppelpack trocken: "Ich stehe richtig"
Angesichts von Undavs herausragender Saison in Stuttgart war schon rund um die Testspiele Ende März großes Thema, ob der 29-Jährige bei der WM gesetzt sein sollte. Nagelsmann vertraut in der Sturmspitze in seiner Anfangsformation allerdings auf Kai Havertz, der sowohl beim 7:1 gegen Curacao zum Auftakt als auch gegen die Elfenbeinküste beginnen durfte.
Undav war derweil schon gegen Curacao eingewechselt worden, überzeugte auch da mit einem Tor und zwei Assists in knapp einer halben Stunde Einsatzzeit. "Man kann über alles nachdenken, in beide Richtungen", erklärte Nagelsmann nun zu seinen weiteren Plänen mit Undav bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Sein Zwiespalt: "Man kann auch sagen, dass ich ihn in seinem Flow und seiner Rolle lasse, weil er darin Spiele zweimal mitentschieden hat", hat Nagelsmann auch Argumente dafür, weiterhin als Joker auf den Stuttgarter zu bauen.
Undav selbst meinte zu seinem Gala-Auftritt in Toronto derweil trocken: "Ich stehe richtig. Ich versuche, mein Selbstbewusstsein auf
den Platz zu bringen. Ich weiß, dass ich in jedem Spiel treffen kann, mit überragenden Mitspielern sowieso. Die machen es mir einfach. Ich versuche, einfach nur da zu sein." Nervosität kenne er gar nicht, "es ist nur ein Fußballspiel. Die Mannschaft macht es mir einfach, einfach nur Gas zu geben", so Undav weiter. Nun gelte: "Den Flow mitnehmen, die Positivität mitnehmen – und dann das nächste Spiel gewinnen."
Durch den Sieg über die Ivorer steht Deutschland bereits sicher in der K.o.-Phase. Zwar könnte das DFB-Team bei einer Niederlage im abschließenden Vorrundenspiel gegen Ecuador am Donnerstag theoretisch noch auf Platz drei abrutschen. Mit sechs Punkten ist aufgrund der Konstellationen in den anderen Gruppen aber schon klar, dass man dann zu den acht besten Gruppendritten gehören würde, die neben den Erst- und Zweitplatzierten aller Gruppen ebenfalls ins Sechzehntelfinale einziehen.
DFB-Team: Spielplan der deutschen Nationalmannschaft bei der WM
Datum
Uhrzeit (deutsche Zeit)
Gegner
Ergebnis
14. Juni 2026
19 Uhr
Curacao
7:1
20. Juni 2026
22 Uhr
Elfenbeinküste
2:1
25. Juni 2026
22 Uhr
Ecuador
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Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".