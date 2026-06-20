"Man kann über alles nachdenken, in beide Richtungen": Deniz Undav in die DFB-Startelf bei der WM? Julian Nagelsmann stellt interessante These auf

"Jetzt geht bestimmt die Fragerei los, ob er irgendwann mal beginnt. Das ist absolut im Bereich des Möglichen, aber er erfüllt seine Rolle unfassbar gut", sagte Nagelsmann nach dem zweiten Gruppenspiel bei der WM 2026 am Donnerstag im ZDF über Undav.

Den Stürmer des VfB Stuttgart hatte Nagelsmann in der 60. Minute beim Stand von 0:1 aus deutscher Sicht eingewechselt. Nur acht Minuten später traf Undav nach schöner Flanke des ebenfalls eingewechselten Nadiem Amiri mit technisch anspruchsvoller Volleyabnahme zum Ausgleich.

"Nadiem super Flanke, Deniz zwei Top-Tore", lobte Nagelsmann und schwärmte auch vom zweiten Treffer seines Matchwinners. "Der Ball von Felix (Nmecha, d. Red.) und der Kontakt von Deniz und sein Laufverhalten in der Box – das hat uns vorher bisschen gefehlt, da haben wir viel drumherum gespielt. Mit ihm kam ein bisschen mehr Zug in den Sechzehner."

Ein herausragendes Anspiel von Borussia Dortmunds Felix Nmecha nahm Undav in der vierten Minute der Nachspielzeit perfekt mit rechts an, um mit dem zweiten Kontakt mit links zum umjubelten Siegtreffer einzunetzen.

"Er ist ein Vollblutstürmer", sagte Nagelsmann und führte sein Sonderlob für Undav aus: "Er hat einfach ein super Gen, gerade beim zweiten Tor, wie er sich im Rücken vom Verteidiger wegschleicht und kurz nicht greifbar ist. Er macht zwei Super-Tore. Der Kontakt von Deniz, ohne Nachdenken schießt er dann beim zweiten Kontakt. Das ist ein Stürmertyp, der weiß wo das Tor steht."