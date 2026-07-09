Gleichzeitig gab Donovan einen Einblick in das Innenleben rund um das US-Team, der auf Dissonanzen zwischen Pulisic und seinem Umfeld hindeutet. "Ich spreche mit Leuten vom US-Fußballverband. Ich spreche mit seinen Sponsoren. Ich spreche mit seinen Teamkollegen. Ich spreche mit dem Trainerstab und den Betreuern", sagte er und führte aus: "Die Leute haben die Nase voll davon, wie die Dinge um ihn herum gehandhabt werden. Man hat einfach das Gefühl, dass man ihm nicht nahekommen kann."

Neben Donovan meldeten sich auch namhafte Stimmen des erfolgreichen US-Frauenfußballs zu Wort. Carli Lloyd, die als Expertin für den US-Sender Fox die Weltmeisterschaft analysiert, monierte bereits während der Live-Übertragung das Auftreten des Kapitäns. Sie habe "in diesem Spiel und eigentlich während der gesamten Weltmeisterschaft nicht genug von ihm gesehen".