Nach der bitteren 1:4-Pleite der USA im WM-Achtelfinale gegen Belgien gerät Christian Pulisic ins Kreuzfeuer. Laut US-Medienberichten und Expertenstimmen droht dem Star nun sogar die Isolation im eigenen Verband. Pulisic, der einst als Heilsbringer des US-Fußballs gefeiert wurde, zog nach der Niederlage ein gnadenloses Fazit. "Am Ende hat es von uns einfach nicht gereicht. Wir waren einfach nicht gut genug", sagte der 27-Jährige. Doch mit der Selbsterkenntnis des ehemaligen Dortmunders ist es im Heimatland nicht getan. Nach dem bitteren K.o. ist in den USA eine heftige Debatte um den Führungsspieler entbrannt.
"Man kann ihm nicht nahekommen": Christian Pulisic bekommt nach WM-Aus volle Breitseite an Kritik ab
Die nackten Zahlen der Partie gegen die Belgier untermauern die schwache Leistung des Offensivakteurs. Pulisic stand lediglich 45 Minuten auf dem Platz, in denen ihm quasi nichts gelang. Elf Ballverluste in nur einer Halbzeit sprachen eine eindeutige Sprache, ehe eine Knöchelverletzung sein vorzeitiges Aus besiegelte. Es war das unrühmliche Ende eines ohnehin schwachen Turniers: In vier WM-Einsätzen verbuchte der Flügelspieler keinen einzigen Treffer und steuerte lediglich eine Torvorlage bei.
Die sportliche Krise ruft nun die Prominenz des US-Fußballs auf den Plan. Allen voran Landon Donovan wählte drastische Worte. Der 44-jährige Ex-Nationalspieler, der in der Bundesliga einst für den FC Bayern München auflief, bezeichnete die Auftritte des Angreifers im Podcast "Unfiltered Soccer" als "enttäuschend".
- Getty Images Sport
Christian Pulisic wird stark kritisiert
Gleichzeitig gab Donovan einen Einblick in das Innenleben rund um das US-Team, der auf Dissonanzen zwischen Pulisic und seinem Umfeld hindeutet. "Ich spreche mit Leuten vom US-Fußballverband. Ich spreche mit seinen Sponsoren. Ich spreche mit seinen Teamkollegen. Ich spreche mit dem Trainerstab und den Betreuern", sagte er und führte aus: "Die Leute haben die Nase voll davon, wie die Dinge um ihn herum gehandhabt werden. Man hat einfach das Gefühl, dass man ihm nicht nahekommen kann."
Neben Donovan meldeten sich auch namhafte Stimmen des erfolgreichen US-Frauenfußballs zu Wort. Carli Lloyd, die als Expertin für den US-Sender Fox die Weltmeisterschaft analysiert, monierte bereits während der Live-Übertragung das Auftreten des Kapitäns. Sie habe "in diesem Spiel und eigentlich während der gesamten Weltmeisterschaft nicht genug von ihm gesehen".
Breitseite gegen Pulisic in den USA
Besonders auf Kritik stießen Pulisics Aussagen nach der Belgien-Pleite, als er erklärte, er habe nun vor allem "Zeit zum Ausruhen". Lloyd legte auf ihren Social-Media-Kanälen nach und attackierte die Einstellung des Profis: "Man ruht sich aus, wenn die aktive Spielerkarriere vorbei ist. Punkt."
In die gleiche Kerbe schlug mit Sydney Leroux eine weitere verdiente Nationalspielerin. Die 36-jährige Weltmeisterin reagierte ebenfalls via Social Media und mit reichlich Sarkasmus: "Er hat sich die gesamte Weltmeisterschaft geschont."
Für Pulisic bedeuten diese Reaktionen der US-Prominenz den vorläufigen Tiefpunkt seiner Nationalmannschaftskarriere, die 2016 begann und bislang 90 Länderspiele (33 Tore) umfasst. Die harschen Statements sorgen in den Vereinigten Staaten für enormen medialen Wirbel und dürften die Diskussionen um die Rolle des einstigen Wunderkinds in den kommenden Wochen massiv verschärfen.
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