"Man ist sehr unfair gewesen": Superstar stellt sich mit klaren Aussagen vor oft kritisierten Kylian Mbappe

Vor allem der spanischen Auswahl zollt er großen Respekt: "Wir hatten viele Probleme gegen diese Mannschaft. Es ist eine außergewöhnliche Nationalmannschaft, was das Zusammenspiel angeht." Neben den Iberern listet der Angreifer die üblichen Verdächtigen auf: "Auch Argentinien, der amtierende Weltmeister, auch Deutschland, Portugal oder England sind vorne dabei. Das sind allesamt starke Nationalmannschaften. Und man sollte auch die Außenseiter im Auge behalten."

Besonders der Titelverteidiger aus Südamerika hat es Dembele angetan. Für Lionel Messi, mit dem er einst bei Barca zusammenspielte, fand er nur lobende Worte: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe, der Beste, den der Fußball je gesehen hat. Er ist immer noch ziemlich gefährlich. Es ist schwer, ihn zu stoppen, selbst mit 38 Jahren."

Nach der knappen Finalniederlage von 2022 gegen die Albiceleste gibt es für Dembele und Frankreich nur ein einziges Ziel. "Das ist der absolute Gipfel. Für einen Profifußballer auf höchstem Niveau ist der Gewinn der Weltmeisterschaft im Trikot seines Landes die größte Trophäe, die man sich vorstellen kann", sagte Dembele, der beim Titelgewinn von 2018 anders als Mbappe in der K.o.-Phase nur noch zwei Minuten zum Einsatz kam.