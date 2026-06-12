Ousmane Dembele hat in einem Interview mit der spanischen Marca seinen Nationalmannschaftskollegen Kylian Mbappe gegen anhaltende Kritik verteidigt. "Man ist ihm gegenüber sehr unfair gewesen. Die Kritik an Kylian geht ein bisschen zu weit, denn er ist ein unglaublicher Spieler", sagte der Ex-Dortmunder. In den Augen des Ballon-d'Or-Siegers wird bei Mbappe oft mit zweierlei Maß gemessen: "Manchmal geht die Kritik einfach zu weit, nur weil es sich um Kylian Mbappe handelt. Man darf nicht so hart mit ihm ins Gericht gehen. Er ist ein Anführer, der Kapitän unserer Mannschaft und ein sehr wichtiger Spieler."
"Man ist sehr unfair gewesen": Superstar stellt sich mit klaren Aussagen vor oft kritisierten Kylian Mbappe
Die Ansprüche an die Equipe Tricolore vor der WM sind traditionell gigantisch, erst recht nach zwei Finalteilnahmen bei den vergangenen Turnieren. Dembele reist dabei als zweimaliger Champions-League-Sieger mit PSG und Ballon-d'Or-Gewinner an.
Der Wendepunkt in seiner Karriere folgte mit dem Wechsel vom FC Barcelona in die französische Hauptstadt. "Ich habe mich unter Luis Enrique stark verbessert", blickte der inzwischen 29-Jährige zurück. "Auch wenn ich Barca seit meiner Kindheit sehr verbunden bin, war es für mich wichtig, zu Paris Saint-Germain zu wechseln. Und es war eine großartige Entscheidung, wenn man sieht, was in den letzten drei Jahren bei Paris Saint-Germain passiert ist."
- AFP
"Wir versuchen, den Gegner ein wenig zu verwirren"
Vom reinen Flügelstürmer hat sich Dembele in Paris zu einer Pressingmaschine gewandelt. Diese Flexibilität soll nun auch Frankreich den nächsten Stern bescheren. Ein taktischer Konflikt zwischen ihm und Mbappe droht laut Dembele jedoch nicht.
"Wir versuchen, den Gegner ein wenig zu verwirren und weniger vorhersehbar zu sein, mehr Optionen zu haben", erklärte Dembele. "In der französischen Nationalmannschaft kann ich links, rechts oder im Zentrum spielen, ein bisschen wie bei Paris Saint-Germain."
Dem Druck und den Erwartungen an das französische Starensemble blickt Dembele gelassen entgegen. "Es gibt viele Favoriten, das bedeutet im Fußball nichts mehr. Wir werden natürlich eine Mannschaft sein, an die hohe Erwartungen gestellt werden", sagte er.
Dembele nennt seine WM-Favoriten
Vor allem der spanischen Auswahl zollt er großen Respekt: "Wir hatten viele Probleme gegen diese Mannschaft. Es ist eine außergewöhnliche Nationalmannschaft, was das Zusammenspiel angeht." Neben den Iberern listet der Angreifer die üblichen Verdächtigen auf: "Auch Argentinien, der amtierende Weltmeister, auch Deutschland, Portugal oder England sind vorne dabei. Das sind allesamt starke Nationalmannschaften. Und man sollte auch die Außenseiter im Auge behalten."
Besonders der Titelverteidiger aus Südamerika hat es Dembele angetan. Für Lionel Messi, mit dem er einst bei Barca zusammenspielte, fand er nur lobende Worte: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe, der Beste, den der Fußball je gesehen hat. Er ist immer noch ziemlich gefährlich. Es ist schwer, ihn zu stoppen, selbst mit 38 Jahren."
Nach der knappen Finalniederlage von 2022 gegen die Albiceleste gibt es für Dembele und Frankreich nur ein einziges Ziel. "Das ist der absolute Gipfel. Für einen Profifußballer auf höchstem Niveau ist der Gewinn der Weltmeisterschaft im Trikot seines Landes die größte Trophäe, die man sich vorstellen kann", sagte Dembele, der beim Titelgewinn von 2018 anders als Mbappe in der K.o.-Phase nur noch zwei Minuten zum Einsatz kam.
Häufig gestellte Fragen
Mbappe ist als Mittelstürmer im Einsatz – mit Tempo, Abschlussstärke und enormer Präsenz im Strafraum. In manchen Spielen weicht er auch auf den linken Flügel aus, um mit seinem Tempo hinter die Kette zu kommen.
Er wurde am 20. Dezember 1998 in Paris geboren – dort begann auch sein Weg Richtung Weltkarriere.
Seit diesem Sommer – und nach dem Abgang von Luka Modric – trägt Mbappe bei Real Madrid die Rückennummer 10. Es ist die Nummer, die auch bei der Nationalmannschaft mit seinem Namen verbunden ist.
Seine Körpergröße wird mit 1,78 Meter angegeben – also ziemlich genau im Durchschnitt für einen modernen Stürmer.
Sein Gewicht liegt bei rund 75 Kilogramm – in einem Bereich, der für seine Spielweise zwischen Schnellkraft und Robustheit gut passt.
Mbappe trägt in der Regel Größe 44 (EU). Seine Schuhe sind speziell angepasst – wie bei vielen Topstars im Profifußball.
Sein rechter Fuß ist dominant – mit ihm kommen die meisten Tore, Sprints und Abschlüsse. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig starke Szenen.
Er begann beim AS Bondy – einem kleinen Klub im Nordosten von Paris, wo sein Vater als Trainer aktiv war. Später wechselte Mbappe zum INF Clairefontaine sowie zur Akademie von Monaco.
Konkrete Infos zu seinem Wohnort gibt es nicht. Man weiß, dass er während seiner Zeit bei PSG in einem Vorort von Paris lebte. Wo er sich in Madrid niederlässt, ist derzeit nicht öffentlich bekannt.
Zu seiner Autosammlung gehört unter anderem ein Mercedes-Benz. Konkrete Modelle nennt Mbappe selten, doch Luxusmarken sind bei ihm wie bei vielen Profis Standard.
Nein – Deutsch gehört nicht zu den Sprachen, die er spricht. Französisch ist seine Muttersprache, daneben spricht er auch fließend Englisch und etwas Spanisch.
Es gibt keine Informationen darüber, dass Mbappe Vater ist. In Interviews äußert er sich zu seinem Privatleben nur sehr zurückhaltend.
Aktuell ist keine feste Beziehung offiziell bekannt. Er wurde zwar gelegentlich mit Prominenten in Verbindung gebracht, hat das aber nie öffentlich bestätigt.
Offizielle Zahlen nennt er selbst nicht. Sein Gehalt bei Real Madrid soll bei rund 35 Millionen Euro netto pro Jahr liegen – dazu kommen Werbeverträge mit Marken wie Nike, Hublot oder Oakley. Insgesamt wird sein Vermögen auf deutlich über 150 Millionen Euro geschätzt.
Er hat mit Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen und wurde 2022 Vizeweltmeister. Überdies holte er mit den Bleus 2021 die Nations League. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit PSG, nationale Pokalsiege und individuelle Auszeichnungen. Mit Real Madrid könnte seine Titelsammlung weiterwachsen.
Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen – er war aber mehrfach unter den Top fünf.
Auch bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer konnte er sich bislang – auch wenn in der engeren Auswahl – nicht durchsetzen.
Ja – viele nennen ihn "Donatello". Der Spitzname stammt ursprünglich von Teamkollegen bei PSG, die ihn wegen seiner Ähnlichkeit mit der Zeichentrickfigur aus den "Teenage Mutant Ninja Turtles" so nannten. Inzwischen ist der Name fast schon Teil seiner Marke geworden.