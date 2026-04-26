Die Rolle von Max Eberl zählt beinahe seit seinem Wechsel zum FC Bayern München zu den meistdiskutierten Themen rund um den Rekordmeister. Im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF gewährte der Sportvorstand nun persönliche Einblicke, sprach über seine Gefühlslage, die Planungen für die nächste Saison und die Verpflichtung von Vincent Kompany.
"Man hätte sich ab und an mal etwas Schutz gewünscht": Max Eberl übt Kritik an Führung des FC Bayern und klärt über "Dosenöffner" bei Kompany-Verpflichtung auf
"Bayern München wurde natürlich groß gemacht durch Uli Hoeneß, Karl Rummenigge und Franz Beckenbauer. Die sind FC Bayern München in Person. Natürlich kommen dann Christoph Freund (Sportdirektor, Anm. d. Red.) und ich oder ein Trainer wie Vincent Kompany dazu. Und dann wirken natürlich Kräfte", sagte Eberl und gab zu, dass er sich an diese Dynamiken zunächst gewöhnen musste.
Mit der Zeit habe er jedoch gelernt, damit umzugehen: "Man kann bei Bayern München seinen Job lernen. Das Drumherum, was bei Bayern natürlich eine Rolle spielt, die Öffentlichkeit. Natürlich versucht man, den einen gegen den anderen vielleicht auch mal auszuspielen. Das ist das, was man lernen musste."
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"Fragezeichen und Verwunderung" vor Kompany-Verpflichtung
Gleichzeitig ließ Eberl durchblicken, dass er sich in schwierigen Phasen mehr Rückhalt gewünscht hätte: "Ich war schon unterm Brennglas. Was mich bestärkt hat, war, dass ich von meinen Entscheidungen überzeugt war. Natürlich hätte man sich aber ab und an mal etwas Schutz gewünscht."
Trotzdem betonte er den engen Austausch mit den Führungspersönlichkeiten des Vereins: "Ich versuche natürlich, Ideen und Gedanken, die wir im Sport haben, umzusetzen und, wie man so schön sagt, auch durchzudrücken. Auch bei Uli oder bei Kalle, wo man dann sagt: 'Okay, finden wir gut, finden wir nicht gut.' Aber das sind einfach Dinge, die Uli und Kalle früher auch gemacht haben. Das ist die Diskussion, die wir haben. Die sind intensiv, die sind im Verborgenen. Aber manchmal kommen sie auch raus."
Ein Beispiel für eine zunächst skeptisch betrachtete Entscheidung war die Verpflichtung von Kompany, die sich inzwischen als Erfolg erwiesen hat. Der Entscheidungsprozess verlief allerdings nicht reibungslos: "Ich glaube schon, das Gefühl zu haben, dass, als wir dann dem Aufsichtsrat den Namen präsentiert haben, erstmal etwas ein Fragezeichen und eine Verwunderung war."
Guardiola als "Dosenöffner" bei Kompany-Deal
Zuvor waren auch andere Kandidaten im Gespräch: "Ehrlicherweise, da bin ich auch ganz offen, war es jetzt nicht, dass ich mich getraut habe, als allererstes Vincent Kompany vorzustellen. Natürlich hatten wir vorher Absagen bekommen, da brauche ich auch nicht drumherumreden." In diesem Zusammenhang bestätigte Eberl unter anderem Gespräche mit Julian Nagelsmann, Hansi Flick und Ralf Rangnick.
Anschließend holte man hinsichtlich Kompany gezielt Einschätzungen von den Klubs ein, für die der Belgier als Spieler oder Trainer gearbeitet hatte. "Du holst dir viele Informationen ein, sprichst mit Manchester City, mit Burnley, mit Anderlecht. Und wir haben nur positives Feedback bekommen, unter anderem von Pep Guardiola (Trainer von Manchester City, Anm.d.Red.)", berichtete Eberl.
Trotz dieser durchweg guten Rückmeldungen gab es vereinsintern zunächst Zweifel an Kompany, unter anderem beim früheren Vorstandschef und heutigen Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge. "Als die Frage aufkam, ob wir uns sicher sind, habe ich Kalle gesagt: 'Ihr seid so eng mit Pep, ruft ihn an und fragt ihn, was Pep von ihm hält.' Und das war dann auch ein Stückweit der Dosenöffner. Und dann haben wir Vincent Kompany verpflichtet", erklärte Eberl.
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Eberl: "Wir werden auch Spieler verkaufen müssen"
Sein Vertrag läuft derzeit bis 2027, Gespräche über eine mögliche Verlängerung sollen nach Saisonende folgen. Unabhängig davon arbeitet Eberl bereits intensiv am Kader für die kommende Spielzeit. In der Kritik stehen dabei vor allem hoch dotierte Vertragsverlängerungen.
Dazu sagte er: "Das sind kostspielige Verlängerungen gewesen, aber wir sind davon überzeugt, dass es am langen Ende günstigere Varianten sind als eben gerade angesprochene Spieler (beispielsweise Antony Gordon, Anm. d. Red.), die sehr teuer werden können. Wir versuchen quasi genau in diesem Komplex, sportlichen Erfolg und Kosten im Auge zu haben, eine Mannschaft zu bauen. Jetzt sind wir so aufgestellt, dass wir nächsten Sommer erstmal entspannt auf den Markt gucken können."
Größere Herausforderungen sieht er allerdings an anderer Stelle: "Wir werden auch Spieler verkaufen müssen und das ist dann meistens nicht so entspannt. Einkaufen ist leichter als Verkaufen, also die Aufgaben werden schon da sein."
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
Datum Spiel Wettbewerb Dienstag, 28. April Paris Saint-Germain vs. FC Bayern Champions League Samstag, 2. Mai FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim Bundesliga Mittwoch, 6. Mai FC Bayern vs. Paris Saint-Germain Champions League
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.