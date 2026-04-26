"Man hätte sich ab und an mal etwas Schutz gewünscht": Max Eberl übt Kritik an Führung des FC Bayern und klärt über "Dosenöffner" bei Kompany-Verpflichtung auf

Gleichzeitig ließ Eberl durchblicken, dass er sich in schwierigen Phasen mehr Rückhalt gewünscht hätte: "Ich war schon unterm Brennglas. Was mich bestärkt hat, war, dass ich von meinen Entscheidungen überzeugt war. Natürlich hätte man sich aber ab und an mal etwas Schutz gewünscht."

Trotzdem betonte er den engen Austausch mit den Führungspersönlichkeiten des Vereins: "Ich versuche natürlich, Ideen und Gedanken, die wir im Sport haben, umzusetzen und, wie man so schön sagt, auch durchzudrücken. Auch bei Uli oder bei Kalle, wo man dann sagt: 'Okay, finden wir gut, finden wir nicht gut.' Aber das sind einfach Dinge, die Uli und Kalle früher auch gemacht haben. Das ist die Diskussion, die wir haben. Die sind intensiv, die sind im Verborgenen. Aber manchmal kommen sie auch raus."

Ein Beispiel für eine zunächst skeptisch betrachtete Entscheidung war die Verpflichtung von Kompany, die sich inzwischen als Erfolg erwiesen hat. Der Entscheidungsprozess verlief allerdings nicht reibungslos: "Ich glaube schon, das Gefühl zu haben, dass, als wir dann dem Aufsichtsrat den Namen präsentiert haben, erstmal etwas ein Fragezeichen und eine Verwunderung war."