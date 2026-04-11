"Man darf jetzt nicht den Fehler machen ...": Euphorie rund um den FC Bayern München gefällt Karl-Heinz Rummenigge überhaupt nicht

Dabei äußerte Rummenigge vor allem die Sorge, dass man bei Bayern das Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid nach dem überzeugenden 2:1-Hinspielsieg auf die leichte Schulter nimmt.

Zwar habe man im Bernabeu "Fußball vom Feinsten" gezeigt, lobte Rummenigge im Interview mit DAZN, gab aber auch zu bedenken: "Wir haben noch ein wichtiges Rückspiel. Man darf jetzt nicht den Fehler machen, zu viel Euphorie aufkommen zu lassen. Ich nehme im Moment einen kleinen Hype wahr, und der gefällt mir ehrlich gesagt nicht."

Luis Diaz und Harry Kane hatten Bayern am Dienstag in Madrid zunächst mit 2:0 in Führung gebracht, Real gelang rund eine Viertelstunde vor Schluss lediglich noch der Anschlusstreffer durch Kylian Mbappe. Vorzeitige Gedanken an den Halbfinaleinzug will Rummenigge, der weiterhin im Aufsichtsrat des deutschen Rekordmeisters sitzt, aber keinesfalls aufkommen lassen. "Real Madrid hat uns auch hier in München schon oft genug geärgert", warnte der 70-Jährige auch mit Blick in die Vergangenheit vor verfrühter Freude.