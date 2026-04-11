Bayern Münchens ehemaliger Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat trotz der aktuell herausragenden Verfassung des FCB überraschend deutlich auf die Euphoriebremse getreten.
"Man darf jetzt nicht den Fehler machen ...": Euphorie rund um den FC Bayern München gefällt Karl-Heinz Rummenigge überhaupt nicht
Bayern München: Karl-Heinz Rummenigge warnt vor Rückspiel gegen Real Madrid
Dabei äußerte Rummenigge vor allem die Sorge, dass man bei Bayern das Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid nach dem überzeugenden 2:1-Hinspielsieg auf die leichte Schulter nimmt.
Zwar habe man im Bernabeu "Fußball vom Feinsten" gezeigt, lobte Rummenigge im Interview mit DAZN, gab aber auch zu bedenken: "Wir haben noch ein wichtiges Rückspiel. Man darf jetzt nicht den Fehler machen, zu viel Euphorie aufkommen zu lassen. Ich nehme im Moment einen kleinen Hype wahr, und der gefällt mir ehrlich gesagt nicht."
Luis Diaz und Harry Kane hatten Bayern am Dienstag in Madrid zunächst mit 2:0 in Führung gebracht, Real gelang rund eine Viertelstunde vor Schluss lediglich noch der Anschlusstreffer durch Kylian Mbappe. Vorzeitige Gedanken an den Halbfinaleinzug will Rummenigge, der weiterhin im Aufsichtsrat des deutschen Rekordmeisters sitzt, aber keinesfalls aufkommen lassen. "Real Madrid hat uns auch hier in München schon oft genug geärgert", warnte der 70-Jährige auch mit Blick in die Vergangenheit vor verfrühter Freude.
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Als Sergio Ramos und Cristiano Ronaldo den FC Bayern vorführten
Allen voran erinnerte sich Rummenigge an das Champions-League-Halbfinale 2014, als er nach einer 0:1-Hinspielniederlage in Madrid ziemlich optimistisch in das Rückspiel ging. "Dann hat uns Sergio Ramos in den ersten 20 Minuten nach zwei Standards zwei Tore eingeschenkt und das Spiel war erledigt."
Cristiano Ronaldo legte seinerzeit noch vor der Halbzeitpause den dritten Real-Treffer nach, am Ende gewannen die Spanier das Rückspiel beim damals von Pep Guardiola trainierten FCB mit 4:0 und zogen souverän ins Endspiel ein. Rummenigge mahnte daher für die Gegenwart: "Wir müssen am Mittwoch nächste Woche noch einmal eine absolute Top-Leistung abrufen. Hochkonzentriert, sehr klug spielen – und versuchen, das, was wir am Dienstag gezeigt haben, zu wiederholen."
Reals Generalprobe für das Rückspiel in München ging am Freitagabend schief, in LaLiga kamen die Königlichen zuhause gegen Girona nicht über ein 1:1 hinaus. Dabei sorgte ein verwehrter Elfmeter kurz vor Schluss für heftigen Ärger bei Trainer Alvaro Arbeloa und Co.
FC Bayern München: Rummenigge vergleicht Kompany mit Flick
Bayern ist zwischen den beiden Duellen mit Real derweil am Samstagabend in der Bundesliga beim FC St. Pauli gefordert. Sollte man es ins Halbfinale der Champions League schaffen, könnte dort ein Aufeinandertreffen mit Vorjahres-Champion Paris Saint-Germain warten. Der französische Meister hatte sich in seinem Viertelfinalhinspiel mit einem 2:0-Sieg gegen den FC Liverpool ebenfalls eine gute Ausgangsposition verschafft.
Rummenigge betonte derweil, dass ihn die Stimmung im Verein derzeit an das Jahr 2020 erinnere, als Bayern letztmals das Triple gewann und dabei unter anderem durch einen 1:0-Finalsieg über PSG in der Champions League triumphierte. Der damalige FCB-Trainer Hansi Flick habe die Mannschaft "ähnlich gehandhabt" wie es nun der aktuelle Coach Vincent Kompany tue, so Rummenigge. "Die Mannschaft wollte damals unbedingt diesen Titel, aber die Stimmung im gesamten Klub war damals ähnlich." Dennoch mahnte er mit Blick auf den möglichen Halbfinalgegner aus Paris: "Es wird nicht einfacher danach, selbst wenn wir es gegen Real packen sollten."
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Die nächsten Spiele des FC Bayern München
Datum
Uhrzeit
Begegnung
Samstag, 11. April
18.30 Uhr
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Mittwoch, 15. April
21 Uhr
FC Bayern - Real Madrid (Champions League)
Sonntag, 19. April
17.30 Uhr
FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
Mittwoch, 22. April
20.45 Uhr
Bayer Leverkusen - FC Bayern (DFB-Pokal)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.