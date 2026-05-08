"Mal einen Euro bezahlen!" Toni Kroos wünscht sich beim FC Bayern Unterschrift von einem Defensiv-Allrounder

Der Vertrag des Österreichers in München läuft noch bis 2027, aktuell verhandeln Spieler und Klub über eine Verlängerung der Zusammenarbeit. Dabei soll Laimer laut Sky ein Gehalt in Höhe von 15 Millionen Euro pro Jahr gefordert haben. Bislang verdiene der 28-Jährige inklusive Prämien rund zehn Millionen Euro pro Saison.

Angesichts der kostspieligen Verlängerungen mit Spielern wie Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Dayot Upamecano und Alphonso Davies wollen die Münchner angeblich am Beispiel Laimers deutlich machen, dass sie nun ihren Stars nicht mehr jeden Wunsch erfüllen werden, nur um sie im Klub zu halten.

"Wenn man liest, was angeblich über sein Gehalt und seine Forderungen berichtet wird, dann muss man das auch einordnen: Konny ist ein Spieler, den ich sehr schätze. Er ist für die Mannschaft extrem wichtig, genauso für die Außendarstellung des Vereins. Er arbeitet unheimlich viel für das Team. Aber er ist eben nicht Maradona", sagte Klub-Patron Uli Hoeneß kürzlich bei DAZN.

Er ergänzte: "Was er aktuell verdient, können nur sehr wenige Vereine in Europa überhaupt anbieten. Ich weiß nicht, was Max (Eberl, Anm. d. Red.) und Christoph (Freund, Anm. d. Red.) ihm konkret angeboten haben, aber es wird sicher nicht das gewesen sein, was seine Berater zu Beginn gefordert haben."