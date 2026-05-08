Ursprünglich galt eine Vertragsverlängerung von Konrad Laimer beim FC Bayern München mal als reine Formsache - bislang ist aber immer noch kein Vollzug zu vermelden. Im Gegenteil: schenkt man den aktuellen Berichten Glauben, liegen die beiden Parteien in ihren Vorstellungen bezüglich des Gehalts weiter auseinander denn je.
"Mal einen Euro bezahlen!" Toni Kroos wünscht sich beim FC Bayern Unterschrift von einem Defensiv-Allrounder
Kroos über Laimer: "Darf man nicht unterschätzen!"
Mit Toni Kroos schaltet sich nun ausgerechnet ein ehemaliger Spieler des deutschen Rekordmeisters ein, der den Klub nach der WM 2014 mit einem Jahr Restlaufzeit in seinem Vertrag für die Schnäppchensumme von rund 30 Millionen Euro Richtung Real Madrid verlassen hat - wohl auch, weil die Bayern bei einem neuen Kontrakt für die spätere Legende der Königlichen etwas zu geizig beim Gehalt waren.
Ein Fehler, den die Bayern nach Meinung von Kroos bei Laimer nicht machen dürfen, denn "er ist wichtig für die Mannschaft. Er hat seine Wichtigkeit unter Beweis gestellt", befand Kroos im Podcast Einfach mal Luppen. "Das darf man bei Spielern nicht unterschätzen, die keine 40 Tore machen, auch denen ’nen Euro zu bezahlen!"
"Er ist nicht Maradona" Hoeneß bleibt hart bei Laimer
Der Vertrag des Österreichers in München läuft noch bis 2027, aktuell verhandeln Spieler und Klub über eine Verlängerung der Zusammenarbeit. Dabei soll Laimer laut Sky ein Gehalt in Höhe von 15 Millionen Euro pro Jahr gefordert haben. Bislang verdiene der 28-Jährige inklusive Prämien rund zehn Millionen Euro pro Saison.
Angesichts der kostspieligen Verlängerungen mit Spielern wie Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Dayot Upamecano und Alphonso Davies wollen die Münchner angeblich am Beispiel Laimers deutlich machen, dass sie nun ihren Stars nicht mehr jeden Wunsch erfüllen werden, nur um sie im Klub zu halten.
"Wenn man liest, was angeblich über sein Gehalt und seine Forderungen berichtet wird, dann muss man das auch einordnen: Konny ist ein Spieler, den ich sehr schätze. Er ist für die Mannschaft extrem wichtig, genauso für die Außendarstellung des Vereins. Er arbeitet unheimlich viel für das Team. Aber er ist eben nicht Maradona", sagte Klub-Patron Uli Hoeneß kürzlich bei DAZN.
Er ergänzte: "Was er aktuell verdient, können nur sehr wenige Vereine in Europa überhaupt anbieten. Ich weiß nicht, was Max (Eberl, Anm. d. Red.) und Christoph (Freund, Anm. d. Red.) ihm konkret angeboten haben, aber es wird sicher nicht das gewesen sein, was seine Berater zu Beginn gefordert haben."
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Verlässt Laimer die Bayern ablösefrei? "Würden nicht viel verlieren!"
Für den Fall, dass Laimer nicht verlängert, wurde zuletzt bereits über einen Abschied des 28-Jährigen nach Saisonende spekuliert. Schließlich wäre dieser Sommer für Bayern dann die letzte Möglichkeit, noch eine adäquate Ablöse für Laimer zu erhalten, ehe dessen Vertrag ein Jahr später ausläuft.
Max Eberl betonte indes, dass es "zwei Standpunkte" gebe und "da muss man schauen, dass man die Brücke irgendwann und irgendwie findet." Auf Nachfrage, ob man bei Ausbleiben einer Verlängerung zum Verkauf gezwungen sei, um Laimer nicht 2027 ablösefrei abgeben zu müssen, antwortete Eberl überraschend gelassen: "Er ist ablösefrei gekommen, da würden wir nicht viel verlieren."
Nach Vertragsende bei RB Leipzig war Laimer 2023 zum Nulltarif nach München gekommen. Mit seiner Konstanz und seiner Flexibilität erarbeitete sich der österreichische Nationalspieler beim deutschen Rekordmeister eine wichtige Rolle, auch diese Saison zählt er zu den absoluten Leistungsträgern. Entsprechend hart würde Bayern ein Verlust treffen, zumal man sich dann nach einer möglicherweise kostspieligen Neubesetzung für Laimers Kaderplatz umsehen müsste.