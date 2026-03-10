Goal.com
Mailand, Santiago Gimenez kehrt in die Mannschaft zurück: Was sickert zu Lazio durch?

Der AC Mailand begrüßt den mexikanischen Stürmer 133 Tage nach seinem letzten Spiel wieder in der Mannschaft.

Die Tortur von Santiago Gimenez ist zu Ende: Die Rückkehr auf den Platz steht kurz bevor.

Gute Nachrichten für den AC Mailand und Massimiliano Allegri, denn wie der Trainer aus Livorno in den letzten Tagen angekündigt hatte, hat der mexikanische Stürmer den Heilungs- und Rehabilitationsprozess abgeschlossen und bereitet sich nun darauf vor, für das Saisonfinale wieder für die Mannschaft zur Verfügung zu stehen.

Bereits ab dem Spiel gegen Lazio? Die neuesten Informationen aus Milanello und was zum Spiel im Olimpico durchsickert.

  • GIMENEZ KEHRT IN DIE MANNSCHAFT ZURÜCK

    Die Nachricht des Tages ist die mit Spannung erwartete: Santiago Gimenez ist wieder zum Mannschaftstraining zurückgekehrt.

    Nach dem freien Tag, den Allegri nach dem Sieg im Derby gegen Inter gewährt hatte, kehrte die Mannschaft zum Training nach Milanello zurück. Bei der Wiederaufnahme war auch der ehemalige Stürmer von Feyenoord dabei, der von seinen Mannschaftskameraden gefeiert und begrüßt wurde.

    Diejenigen, die am Sonntag im Stadtderby gespielt hatten, blieben weniger lange auf dem Platz, während die anderen die gesamte Trainingseinheit im Freien absolvierten: Zu dieser Gruppe gehörte auch Santi Gimenez.

  • 133 TAGE NACH DEM UNFALL

    Das Ende einer langen Leidenszeit für Santiago Gimenez, der am 28. Oktober 2025 beim Spiel Atalanta gegen Milan zum letzten Mal auf dem Platz stand, als er wegen einer Knöchelverletzung ausgewechselt wurde.

    Danach folgte eine konservative Therapie und anschließend eine Operation, um das Problem endgültig zu beheben, wodurch er insgesamt 133 Tage lang pausieren musste und 21 Spiele in der Meisterschaft, im Coppa Italia und im italienischen Supercup verpasste.

    Jetzt ist die Verletzung überwunden und der Mexikaner ist bereit für sein Comeback, während Matteo Gabbia und Ruben Loftus-Cheek weiterhin in der Krankenstation des AC Mailand bleiben.

  • GIMENEZ FÜR LAZIO-MILAN NOMINIERT?

    Santiago Gimenez kehrt in die Mannschaft zurück, aber wird er Allegri bereits für Lazio-Milan zur Verfügung stehen?

    Die Rossoneri treten am 29. Spieltag der Serie A gegen die Biancocelesti an. Das Spiel findet am Sonntag, 15. März, um 20.45 Uhr im Olympiastadion in Rom statt.

    Um diese Frage zu beantworten, werden die nächsten Trainingseinheiten entscheidend sein. Zwischen Donnerstag und Freitag wird es genauere Hinweise auf die mögliche Nominierung des Mexikaners für das Auswärtsspiel in Rom geben.

    Wenn Gimenez keine Bedenken mehr hat, kann er in den Kader aufgenommen werden, andernfalls wird seine Rückkehr um eine Woche verschoben: Am nächsten Spieltag trifft Milan im San Siro auf Torino.

