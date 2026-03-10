Mailand, Santiago Gimenez kehrt in die Mannschaft zurück: Was sickert zu Lazio durch?

Die Tortur von Santiago Gimenez ist zu Ende: Die Rückkehr auf den Platz steht kurz bevor.

Gute Nachrichten für den AC Mailand und Massimiliano Allegri, denn wie der Trainer aus Livorno in den letzten Tagen angekündigt hatte, hat der mexikanische Stürmer den Heilungs- und Rehabilitationsprozess abgeschlossen und bereitet sich nun darauf vor, für das Saisonfinale wieder für die Mannschaft zur Verfügung zu stehen.

Bereits ab dem Spiel gegen Lazio? Die neuesten Informationen aus Milanello und was zum Spiel im Olimpico durchsickert.