Macht er noch ein Jahr weiter beim FC Bayern München? Manuel Neuer soll Entscheidung getroffen haben

Dass Neuer dem FCB sportlich nach wie vor enorm weiterhelfen kann, bewies er in dieser Saison bereits mehrfach mit starken Auftritten auf der Linie. Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain durchlebte der Schlussmann am Dienstag jedoch einen völlig kuriosen Abend.

Beim denkwürdigen 4:5-Spektakel in der französischen Hauptstadt musste der Weltmeister von 2014 gleich fünfmal hinter sich greifen - und das, ohne dass ihm ein Fehler unterlaufen wäre: Die Schüsse der Pariser Offensive um Ousmane Dembele waren schlicht zu gut. Neuer stellte sogar einen eher unrühmlichen Rekord auf:Er hielt in Paris keinen einzigen Schuss aufs Tor der Pariser - das hatte es in der Geschichte der Champions League zuvor noch nie gegeben.