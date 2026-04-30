Nach Informationen von Sky soll Manuel Neuer bei den Verantwortlichen des FC Bayern München den Wunsch hinterlegt haben, auch über den Dommer 2026 hinaus das Tor des deutschen Rekordmeisters hüten zu wollen. Um die Verhandlungen ins Rollen zu bringen, weilte Neuers Berater Thomas Kroth am Donnerstag an der Säbener Straße. Dort fanden erste Gespräche mit Sportvorstand Max Eberl und CEO Jan-Christian Dreesen statt. Über das Treffen hatte zuvor auch Bild berichtet.
Macht er noch ein Jahr weiter beim FC Bayern München? Manuel Neuer soll Entscheidung getroffen haben
Auch wenn die Gespräche keine reine Formsache sind, stehen die Chancen auf eine Einigung nicht schlecht. Zuletzt hatten die FCB-Verantwortlichen den 40-Jährigen immer wieder gelobt und klargemacht, dass die Entscheidung, ob man Neuers Vertrag nochmals verlängere, letztlich an Neuer selbst hänge. Auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte aus seiner Wertschätzung für Neuer zuletzt keinen Hehl gemacht und im Podcast "Auf eine weiß-blaue Tasse" erklärt: "Also ich persönlich, wenn es auch nach mir geht, werden wir versuchen, ihn noch ein Jahr zu behalten."
Manuel Neuer müsste bei Vertragsverlängerung Gehaltseinbußen hinnehmen
Neuer zählt aktuell mit einem geschätzten Salär von rund 20 Millionen Euro Brutto noch immer zu den Top-Verdienern beim FCB. Da Sport-Vorstand Max Eberl aber Kaderkosten reduzieren muss, müsste Neuer bei einer Verlängerung deutliche Gehaltseinbußen akzeptieren. Andererseits hätte er bei einem Karriereende natürlich noch weniger Ennahmen. Zudem würde Neuer in der kommenden Saison eine neue Rolle einnehmen: Zwar wäre er immer noch Keeper Nummer 1, soll aber noch mehr als eine Art Mentor für Jonas Urbig fungieren und diesem auch zu regelmäßiger Spielpraxis verhelfen. Neuer müsste also auch dann hin und wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen, selbst, wenn er nicht verletzt wäre.
Manuel Neuer beim FC Bayern: Bitterer Abend zuletzt gegen PSG
Dass Neuer dem FCB sportlich nach wie vor enorm weiterhelfen kann, bewies er in dieser Saison bereits mehrfach mit starken Auftritten auf der Linie. Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain durchlebte der Schlussmann am Dienstag jedoch einen völlig kuriosen Abend.
Beim denkwürdigen 4:5-Spektakel in der französischen Hauptstadt musste der Weltmeister von 2014 gleich fünfmal hinter sich greifen - und das, ohne dass ihm ein Fehler unterlaufen wäre: Die Schüsse der Pariser Offensive um Ousmane Dembele waren schlicht zu gut. Neuer stellte sogar einen eher unrühmlichen Rekord auf:Er hielt in Paris keinen einzigen Schuss aufs Tor der Pariser - das hatte es in der Geschichte der Champions League zuvor noch nie gegeben.