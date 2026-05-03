Die Saison hätte für Dani Carvajal nicht schlechter austrudeln können. Nun droht ihm nicht nur das WM-Aus, sondern auch ein unrühmlicher Abschied von Real Madrid. Wie die Königlichen am Samstag mitteilten, wurde bei dem Rechtsverteidiger eine "Fraktur der distalen Phalanx des fünften Zehs am rechten Fuß diagnostiziert."
Macht er nie mehr ein Spiel für Real Madrid? Vereinsikone droht bitterer Abschied und das WM-Aus
Carvajals Vertrag wird wohl nicht verlängert
Über die Ausfallzeit machten die Madrilenen zwar keine Angaben. Dass Carvajal im Saisonendspurt aber nochmal zum Einsatz kommt, scheint mit einem schmerzhaften Haarriss am kleinen Zeh fraglich. Ebenso, ob er überhaupt nochmal das Real-Trikot tragen wird.
Denn Carvajals Vertrag läuft nach 13 Jahren und 448 Pflichtspielen, darunter mehrfach als Kapitän, im Sommer aus. Als wichtiger Bestandteil gewann er in diesem Zeitraum unter anderem sechsmal die Champion League, fünfmal den UEFA-Supercup und viermal die spanische Meisterschaft.
Wie mehrere spanische Medien zuletzt übereinstimmend berichteten, würde die Vereinsikone gerne nochmal um ein Jahr verlängern. Die Tendenz geht dem Vernehmen nach jedoch Richtung Abschied, zumindest bei den Verantwortlichen Reals. Zumal Carvajal seinen unangefochtenen Stammplatz inzwischen verloren hat.
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Carvajal hat seinen Stammplatz verloren
Trainer Alvaro Arbeloa behauptete dahingehend unlängst aber das Gegenteil. "Er hat einige Spiele von Anfang an bestritten, einige mit dem höchsten Anspruch wie gegen Atletico Madrid. Er macht es gut, ich könnte mit seinen Leistungen nicht zufriedener sein. Er ist ein fundamentaler Spieler für uns, auf und neben dem Platz." Die Bilanz fällt mit 20 Einsätzen - auch Verletzungen geschuldet - über insgesamt 885 Spielminuten jedoch dürftig aus.
Das Verhältnis zwischen Arbeloa und Carvajal soll Gerüchten zufolge angespannt sein - wie auch bei mehreren Spielern untereinander. Allerdings steht der Nachfolger von Xabi Alonso im Zuge der höchstwahrscheinlich titellosen Saison auch schon wieder vor dem Aus. Die Suche nach einem neuen Trainer läuft angeblich bereits auf Hochtouren, der Favorit von Präsident Florentino Perez auf den Posten soll Jose Mourinho sein. Womöglich sind unter dem neuen Real-Coach auch die Carvajals Karten neu gemischt.
Carvajal auch bei der WM nicht dabei?
Gleichwohl muss Carvajal mit der erlittenen Verletzung noch mehr um sein WM-Ticket zittern als ohnehin schon. Seit Start der WM-Qualifikation im September 2025 stand er nur einmal für Spanien auf dem Platz, einen Großteil verpasste er ebenfalls verletzungsbedingt.
Im März schaffte es der 34-Jährige nicht in den Kader des Europameisters. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) hat hingegen den Vorzug. Zudem agierte Marcos Llorente (Atletico Madrid) hinten rechts.
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".