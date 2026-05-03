Macht er nie mehr ein Spiel für Real Madrid? Vereinsikone droht bitterer Abschied und das WM-Aus

Über die Ausfallzeit machten die Madrilenen zwar keine Angaben. Dass Carvajal im Saisonendspurt aber nochmal zum Einsatz kommt, scheint mit einem schmerzhaften Haarriss am kleinen Zeh fraglich. Ebenso, ob er überhaupt nochmal das Real-Trikot tragen wird.

Denn Carvajals Vertrag läuft nach 13 Jahren und 448 Pflichtspielen, darunter mehrfach als Kapitän, im Sommer aus. Als wichtiger Bestandteil gewann er in diesem Zeitraum unter anderem sechsmal die Champion League, fünfmal den UEFA-Supercup und viermal die spanische Meisterschaft.

Wie mehrere spanische Medien zuletzt übereinstimmend berichteten, würde die Vereinsikone gerne nochmal um ein Jahr verlängern. Die Tendenz geht dem Vernehmen nach jedoch Richtung Abschied, zumindest bei den Verantwortlichen Reals. Zumal Carvajal seinen unangefochtenen Stammplatz inzwischen verloren hat.