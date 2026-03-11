"Macht dieser Mann den Fußball kaputt?" Mikel Artetas "Terrorball" beim FC Arsenal spaltet England

Zudem wurde Arsenal bereits nach dem FC Bayern München (128) und Barcelona (110) die dritte Mannschaft, die in dieser Saison in allen Wettbewerben 100 Tore erzielt hat. Auswärts hat man nun 13-mal in Serie nicht mehr verloren, das gab es unter Arteta ebenfalls noch nie. 14 weiße Westen nach 29 Spieltagen in der Premier League bedeuten Arsenals beste Defensivbilanz seit 20 Jahren.

Und dennoch titelte die Schweizer Boulevardzeitung Blick zuletzt: "Macht dieser Mann den Fußball kaputt?" Gemeint war Nicolas Jover, Arsenals Trainer für Standardsituationen.

"Sie haben nichts Schönes an sich", sagte kürzlich Alan Pardew, der in 318 PL-Spielen als Coach an der Seitenlinie stand. Würde Arsenal den Titel holen, es wäre für Ex-Nationalspieler Paul Scholes der "langweiligste" Meister der Liga-Geschichte. Für seinen Expertenkollegen Chris Sutton der "hässlichste". An anderen Stellen liest man vom "Terrorball", den Arsenal spielen lässt.