Am Samstag zog der FC Arsenal beim Drittligisten Mansfield Town ins Viertelfinale des FA-Cups ein. Es war der vierte Pflichtspielsieg für die Gunners in Folge und der 36. in dieser Saison (bei sieben Unentschieden sowie drei Niederlagen). Kein anderer Klub in den fünf großen europäischen Ligen hat in dieser Saison bislang mehr geschafft. Unter Trainer Mikel Arteta ist das für die Londoner ohnehin eine neue Rekordmarke.
"Macht dieser Mann den Fußball kaputt?" Mikel Artetas "Terrorball" beim FC Arsenal spaltet England
Zudem wurde Arsenal bereits nach dem FC Bayern München (128) und Barcelona (110) die dritte Mannschaft, die in dieser Saison in allen Wettbewerben 100 Tore erzielt hat. Auswärts hat man nun 13-mal in Serie nicht mehr verloren, das gab es unter Arteta ebenfalls noch nie. 14 weiße Westen nach 29 Spieltagen in der Premier League bedeuten Arsenals beste Defensivbilanz seit 20 Jahren.
Und dennoch titelte die Schweizer Boulevardzeitung Blick zuletzt: "Macht dieser Mann den Fußball kaputt?" Gemeint war Nicolas Jover, Arsenals Trainer für Standardsituationen.
"Sie haben nichts Schönes an sich", sagte kürzlich Alan Pardew, der in 318 PL-Spielen als Coach an der Seitenlinie stand. Würde Arsenal den Titel holen, es wäre für Ex-Nationalspieler Paul Scholes der "langweiligste" Meister der Liga-Geschichte. Für seinen Expertenkollegen Chris Sutton der "hässlichste". An anderen Stellen liest man vom "Terrorball", den Arsenal spielen lässt.
Hürzeler regt sich deutlich über Arsenal auf
Die Kontroverse um die angemessene Ästhetik des Spielstils, die in Deutschland auch Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac begleitet, ist auf der Insel in den vergangenen Tagen um eine neue Dimension erweitert worden. Arsenal spielt demnach nicht nur unattraktiv, sondern bedient sich dabei auch vermeintlich unlauteren Mitteln.
"Wenn Arsenal eine Ecke hat und in Führung liegt, brauchen sie manchmal über eine Minute, nur um eine Ecke auszuführen. Es gibt keine klaren Regeln mehr dafür, wie viel Zeit man für eine Ecke oder einen Einwurf aufwenden darf, denn niemand erkennt das", hatte Brightons deutscher Trainer Fabian Hürzeler bereits vor dem Aufeinandertreffen mit den Gunners während der vergangenen Woche gesagt.
Einen Tag und 90 Minuten später, die Seagulls hatten knapp mit 0:1 verloren, war Hürzeler äußerst angefasst. Er beklagte, dass "nur eine Mannschaft versucht hat, Fußball zu spielen" und erklärte: "Es ist nicht einfach, mit einem Gegner in den Rhythmus zu kommen, der nur versucht, Zeit zu schinden. Wenn der Schiedsrichter alles zulässt, dann machen die Spieler praktisch ihre eigenen Regeln. Im Moment macht Arsenal einfach, was es will. Die Grenze muss von den Schiedsrichtern festgelegt werden."
Arsenal ist nach Eckbällen die langsamste Mannschaft
Die Daten von Opta unterfüttern Hürzelers Wut in bestimmten Gesichtspunkten. Von allen Premier-League-Teams brauchten nur fünf durchschnittlich länger als Artetas Team (30,2 Sekunden), um nach einer Unterbrechung das Spiel wieder aufzunehmen (Leeds, Newcastle, Crystal Palace, Brentford und Sunderland).
Arsenal ist dazu die fünftlangsamste Mannschaft, wenn es darum geht, den Ball nach einem Einwurf wieder ins Spiel zu bringen (19,6 Sekunden) und braucht mit Abstand am längsten für Eckbälle: Mit 44,5 Sekunden ist man 3,2 Sekunden langsamer als Sunderland, der Vorletzte dieser Wertung. Der FC Chelsea als "Spitzenreiter" benötigt ganze 13,6 Sekunden weniger als Arsenal, um den Ball nach Eckbällen wieder ins Spiel zu bringen.
Gegen Brighton machten Arsenals satte 59 Spielverzögerungen insgesamt knapp über 30 Prozent der gesamten Spielzeit aus (30 Minuten und 51 Sekunden). Das wurde zuvor in dieser Spielzeit nur zehnmal überboten, für die Gunners war es der höchste Wert bislang.
Arteta zu Hürzeler: "Was für eine Überraschung!"
Im Durchschnitt dauerte es beim Duell letzte Woche 31,4 Sekunden, bis die Londoner den Ball nach Standardsituationen wieder ins Spiel brachten. Das an sich ist keine Sensation: In der laufenden PL-Saison gab es 195 Fälle, in denen eine Mannschaft dafür mehr Zeit aufwendete. Für drei dieser Fälle war gar Brighton zuständig. Gegen Manchester City im August benötigte Hürzelers Mannschaft etwa durchschnittlich 38,7 Sekunden.
"Was für eine Überraschung!", hatte Arteta gesagt, als er nach dem Spiel mit Hürzelers Aussagen konfrontiert wurde. "Wenn man sich die vorherigen Spiele ansieht, findet man viele Kommentare dieser Art. Immer. Ich glaube, sie lieben unsere Spieler. Jedes Mal sprechen sie über unsere Spieler. Sie sind die am meisten geliebten im ganzen Land."
Der Coach wehrte sich dazu in grundsätzlicher Form. Man feiere "schönere" Tore ja nicht anders als weniger schöne, die seien nur höchstens etwas "für YouTube". Sein Stil sei "nicht hässlich", sondern er lasse das spielen, was der Gegner anbietet und erfolgsversprechend ist.
Stärke bei Standards: Arsenal bewegt sich innerhalb der Regeln
Interessant dabei ist, dass das IFAB (International Football Association Board), die Regelhüter des Fußballs, in der vergangenen Woche ankündigte, weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Spielflusses einzuführen. Darunter zählt beispielsweise die Einführung von Countdowns zur Beschleunigung von Abstößen und Einwürfen. Eckbälle kamen dabei jedoch nicht zur Sprache.
Unter dem Strich ist die Sachlage einfach: Arsenal hat bei Standards eine Stärke entwickelt, mit der man sich von allen anderen Teams abhebt. Allein 16 Tore stehen bereits nach Eckbällen auf dem Konto - das sind drei mehr als der Zweitbeste und bedeutet einen eingestellten Rekord.
Inwiefern diese Zahl auf Spielverzögerungen vor der Ausführung zurückgeht oder ob sie eher das Ergebnis akribischer Arbeit von Artetas Team ist, lässt sich kaum seriös beantworten. Eine strengere Regelauslegung könnte den Wert womöglich reduzieren, doch es bleibt genauso Fakt: Arsenal bewegt sich schlicht und ergreifend innerhalb des Reglements.
Es ist noch nicht lange her, da galten die Gunners über viele Jahre hinweg als fragile Truppe, die bisweilen zwar schön spielte, aber keine Titel holte. Nun ist Arsenals Offensive weniger kunstvoll anzusehen, dafür agiert das Team stabiler und ist deutlich schwerer aus der Ruhe zu bringen. Puristen mögen damit hadern, doch Arteta hat nach mehreren zweiten Plätzen offenbar eine Formel gefunden, die funktioniert. Sollte bald die 22 Jahre währende Titel-Durststrecke beendet werden, haben seine Mannschaft und er alles richtig gemacht.
