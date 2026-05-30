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Macht der FC Liverpool alles kaputt? Bayer Leverkusen droht Fiasko bei der Trainer-Suche

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A. Slot
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Noch hat Bayer Leverkusen sich nicht offiziell von Kasper Hjulmand getrennt. Dennoch gilt es als sicher, dass sich die Werkself auf der Trainerposition neu aufstellen wird. Nur wird die Suche nach einem geeigneten Coach aktuell womöglich zu einem Fiasko.

Denn es verdichten sich die Anzeichen, dass Bayer 04 bei sämtlichen favorisierten Trainer-Kandidaten leer ausgehen könnte. 

Den Anfang machte Filipe Luis. Den Brasilianer, der bei Flamengo mit zahlreichen Titelgewinnen auf sich aufmerksam gemacht hatte, soll die Werkself laut Sky zuallererst als Wunschkandidaten auserkoren haben. 

Doch der ehemalige Profi in Diensten von Atletico Madrid soll sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge gegen eine Anstellung in Leverkusen und für einen Wechsel zur AS Monaco entschieden haben. Im Fürstentum soll er zeitnah einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.

  • Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    FC Liverpool wirft Slot raus - und will Bayer-Favorit Iraola

    Dann kristalisierten sich in Oliver Glasner von Crystal Palace und Andoni Iraola vom AFC Bournemouth zwei weitere angebliche Wunschkandidaten heraus. 

    Während Iraola bei den Cherries eine kontinuierliche Entwicklung vorantrieb (in drei Jahren jeweils ein neuer Punkterekord und Qualifikation zur Europa League) und mit seiner guten Arbeit das Interesse in ganz Europa geweckt hatte, gewann Glasner am vergangenen Mittwoch in seinem letzten Spiel mit den Eagles seinen zweiten Europapokal nach dem sensationellen Europa-League-Sieg mit Eintracht Frankfurt 2022. Im Finale der Conference League setzte sich der Premier-League-Klub mit 1:0 gegen Rayo Vallecano durch.

    Beide Trainer hatten sich bei ihren Klubs frühzeitig gegen eine Vertragsverlängerung entschieden und wären ab dem 1. Juli frei verfügbar - und mit beiden soll Bayer 04 Kontakt aufgenommen haben. Der kicker berichtete erst am Donnerstag gar von einer bevorstehenden Einigung zwischen Leverkusen und Iraola und davon, dass sich die sportliche Führung um Simon Rolfes und Fernando Carro gegen die hochkarätige Konkurrenz von Milan und Glasners Ex-Klub Crystal Palace durchgesetzt habe.

    In Iraola sollte die Werkself einen Trainer bekommen, der auf ein aggressives Angriffspressing und auf ein schnelles Vertikalspiel setzt und wie Leverkusens Erfolgscoach Xabi Alonso und Arsenals Mikel Arteta aus der so erfolgreichen Trainerschmiede Antiguoko aus San Sebastian kommt.

    Doch nun könnte es ganz anders kommen: Denn Iraola soll plötzlich beim FC Liverpool als Top-Favorit auf die Nachfolge des am Samstag völlig überraschend entlassenen Arne Slot gelten. Das berichtete Transfer-Journalist Fabrizio Romano. Sollten die Reds im Werben um Iraola tatsächlich ernst machen, hätte die Werkself angesichts der Attraktivität des Klubs von der Anfield Road und des mit Superstars gespickten Kaders wohl eher schlechte Karten.

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  • Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport

    Schnappt die AC Milan dank Rangnick Leverkusen Oliver Glasner weg?

    Bliebe noch die Option Glasner. Oder ist auch die schon passé? Die Bild berichtete zwar, dass auch der Österreicher trotz des intensiven Werbens um Iraola noch immer ein Kandidat sei und es am Ende darauf ankomme, wer von beiden dem Klub zuerst "das Ja-Wort" gebe, allerdings gibt es wohl auch bei Glasner noch einmal eine Planänderung.

    Denn wie Romano weiter berichtet, werde Glasner zu Wochenbeginn nach Mailand reisen, um dort Gespräche mit der AC Milan führen. Die Rossoneri hatten in Folge der dramatischen Ereignisse am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison quasi die gesamte Klubführung um Geschäftsführer Giorgio Furlani (47), Sportdirektor Igli Tare (52) und den Technischen Direktor Geoffrey Moncada (39) rausgeworfen. Auch Trainer Massimiliano Allegri musste gehen. Milan hatte trotz bester Ausgangslage die Qualifikation für die Champions League verpasst.

    Als neuen Sportchef buhlen die Rossoneri laut Gazzetta dello Sport um Glasner-Landsmann Ralf Rangnick, der jedoch zunächst mit Österreich an der WM in den USA, Kanada und Mexiko teilnehmen wird. Neben Glasner soll auch Matthias Jaissle ein Kandidat bei Milan auf den vakanten Trainer-Posten sein.

    Womöglich muss Leverkusen also die Trainer-Suche noch einmal komplett neu aufrollen. 

  • Kasper HjulmandGetty Images

    Bayer Leverkusen und die verzweifelte Suche eines Alonso-Erben

    Zwar hat Leverkusen noch nicht offiziell verkündet, dass man sich trotz Vertrags bis 2027 von Hjulmand trennen wird, allerdings gilt ein Abschied des Dänen im Sommer als verbrieft. Der 54-Jährige hatte bereits kurz nach Saisonbeginn von Erik ten Hag übernommen, der sich binnen kürzester Zeit mit der sportlichen Führung, Teilen des Staffs und Teilen der Mannschaft überworfen hatte. 

    Unter Hjulmand stabilisierte sich die Werkself zwar zunehmend, verpasste aber dennoch die Qualifikation für die Champions League. Im DFB-Pokal war im Halbfinale gegen den FC Bayern Schluss, in der Königsklasse war der FC Arsenal im Achtelfinale mindestens eine Nummer zu groß und die Bundesliga-Saison schloss Leverkusen auf Platz sechs ab. Unterm Strich zu wenig für Hjulmand, um seinen Job zu behalten. 

    Besonders spielerisch überzeugte Leverkusen nur selten, zudem konnten zahlreiche und für viel Geld verpflichtete Spieler ihren hohen Transfersummen nicht gerecht werden. Nun soll unter einem neuen Trainer ein Neustart erfolgen.