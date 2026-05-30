Macht der FC Liverpool alles kaputt? Bayer Leverkusen droht Fiasko bei der Trainer-Suche

Dann kristalisierten sich in Oliver Glasner von Crystal Palace und Andoni Iraola vom AFC Bournemouth zwei weitere angebliche Wunschkandidaten heraus.

Während Iraola bei den Cherries eine kontinuierliche Entwicklung vorantrieb (in drei Jahren jeweils ein neuer Punkterekord und Qualifikation zur Europa League) und mit seiner guten Arbeit das Interesse in ganz Europa geweckt hatte, gewann Glasner am vergangenen Mittwoch in seinem letzten Spiel mit den Eagles seinen zweiten Europapokal nach dem sensationellen Europa-League-Sieg mit Eintracht Frankfurt 2022. Im Finale der Conference League setzte sich der Premier-League-Klub mit 1:0 gegen Rayo Vallecano durch.

Beide Trainer hatten sich bei ihren Klubs frühzeitig gegen eine Vertragsverlängerung entschieden und wären ab dem 1. Juli frei verfügbar - und mit beiden soll Bayer 04 Kontakt aufgenommen haben. Der kicker berichtete erst am Donnerstag gar von einer bevorstehenden Einigung zwischen Leverkusen und Iraola und davon, dass sich die sportliche Führung um Simon Rolfes und Fernando Carro gegen die hochkarätige Konkurrenz von Milan und Glasners Ex-Klub Crystal Palace durchgesetzt habe.

In Iraola sollte die Werkself einen Trainer bekommen, der auf ein aggressives Angriffspressing und auf ein schnelles Vertikalspiel setzt und wie Leverkusens Erfolgscoach Xabi Alonso und Arsenals Mikel Arteta aus der so erfolgreichen Trainerschmiede Antiguoko aus San Sebastian kommt.

Doch nun könnte es ganz anders kommen: Denn Iraola soll plötzlich beim FC Liverpool als Top-Favorit auf die Nachfolge des am Samstag völlig überraschend entlassenen Arne Slot gelten. Das berichtete Transfer-Journalist Fabrizio Romano. Sollten die Reds im Werben um Iraola tatsächlich ernst machen, hätte die Werkself angesichts der Attraktivität des Klubs von der Anfield Road und des mit Superstars gespickten Kaders wohl eher schlechte Karten.