"Mach die verdammte Musik leiser": Manchester City für "lächerliches" Verhalten nach Sieg in Liverpool in der Kritik

Sky Sports versuchte, ein Interview mit dem frustrierten Liverpool-Trainer Arne Slot zu führen, doch aus der Gäste-Kabine war laute, wummernde Musik zu hören, die ihn übertönte. Moderator Dave Jones witzelte, es klinge, als würde Slot "im Abstellraum eines Clubs“ interviewt. Roy Keane war sichtlich weniger belustigt. Auf die Frage, wie er in seiner aktiven Zeit auf solch eine Szene reagiert hätte, sagte er: "Ich wäre gespannt, ob die Musik auch so laut läuft, während Pep Guardiola seine Ansprache hält.“

Den City-Trainer sah er auch in der Verantwortung, seine Mannschaft wieder in die Spur zu bringen: "Sie dürfen sich freuen, aber man muss auch ein bisschen Respekt zeigen. Mach die verdammte Musik leiser, wenn Leute Interviews geben. Das ist lächerlich", fauchte er.