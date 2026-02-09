Roy Keane, ehemaliger Mittelfeld-Star von Manchester United und aktuell TV-Experte in England, hat die Spieler von Manchester City für ihr Verhalten nach dem 2:1-Auswärtssieg an der Anfield Road gegen den FC Liverpool kritisiert. Sie störten ein Interview mit Reds-Trainer Arne Slot durch ihre Siegesfeier und laute Musik, die aus ihrer Kabine kam.
"Mach die verdammte Musik leiser": Manchester City für "lächerliches" Verhalten nach Sieg in Liverpool in der Kritik
Roy Keane: "Man muss ein bisschen Respekt zeigen"
Sky Sports versuchte, ein Interview mit dem frustrierten Liverpool-Trainer Arne Slot zu führen, doch aus der Gäste-Kabine war laute, wummernde Musik zu hören, die ihn übertönte. Moderator Dave Jones witzelte, es klinge, als würde Slot "im Abstellraum eines Clubs“ interviewt. Roy Keane war sichtlich weniger belustigt. Auf die Frage, wie er in seiner aktiven Zeit auf solch eine Szene reagiert hätte, sagte er: "Ich wäre gespannt, ob die Musik auch so laut läuft, während Pep Guardiola seine Ansprache hält.“
Den City-Trainer sah er auch in der Verantwortung, seine Mannschaft wieder in die Spur zu bringen: "Sie dürfen sich freuen, aber man muss auch ein bisschen Respekt zeigen. Mach die verdammte Musik leiser, wenn Leute Interviews geben. Das ist lächerlich", fauchte er.
Arne Slot fordert Rote Karte für Marc Guehi
Nach dem 1:0 für Liverpool durch Dominik Szoboszlai drehte City das Duell noch in der Schlussphase: Bernardo Silva glich in der 84. Minute aus. Und Erling Haaland sorgte in der 93. Minute per Elfmeter für den Siegtreffer, den die Gäste schon auf dem Platz ausgiebig bejubelten.
Für Reds-Trainer Arne Slot war vor allem eine Szene aus der ersten Hälfte entscheidend, wie er in dem von City gestörten Interview erklärte: Er störte sich daran, dass Schiedsrichter Craig Pawson einen Trikotzupfer von Citys Marc Guehi an Mohamed Salah nicht bestrafte, als der Ägypter alleine auf das Tor der Gäste zuging. "Wenn ich über einen Moment sprechen muss, dann über die Szene, als Salah durch war und Guehi sein Trikot festhielt", sagte der Coach. "Von 100 Leuten würden nur 20 sagen, dass das keine Rote Karte ist", war er überzeugt.
