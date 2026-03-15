"Mach dein Ding und gewinne uns das Spiel": Irre Show eines 16 Jahre alten Supertalents in der Premier League

Beim Heimspiel gegen den FC Everton schnappte sich der Stürmer den nach einer Ecke abgewehrten Ball, umdribbelte zwei Gegenspieler, stürmte von der Mittellinie aus los und schob kurz hinter der Strafraumgrenze zum 2:0 in das von Evertons Schlussmann Jordan Pickford verlassene Tor ein. Teammanager Arteta rastete an der Seitenlinie aus vor Begeisterung.

"Ein phänomenaler Moment", sagte Arteta, "einer der besten, die wir je im Emirates erlebt haben." Der Teammanager hatte den Rekord-Torschützen erst in der 74. Minute eingewechselt und ihm dabei mit auf den Weg gegeben: "Mach dein Ding und gewinne uns das Spiel." Tatsächlich legte das Supertalent in der 89. Minute zunächst das 1:0 durch den für Kai Havertz eingewechselten Viktor Gyökeres auf.