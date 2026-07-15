Wie die portugiesische Online-Plattform Maisfutebol berichtet, habe Palhinha "ein lukratives Angebot" aus der Saudi Pro League abgelehnt. Demnach genieße der finanzielle Aspekt für den Mittelfeldspieler keine oberste Priorität. Stattdessen möchte er in der Nähe seiner Familie bleiben und weiterhin auf höchstem Niveau in Europa spielen.

Nach seiner einjährigen Leihe zu Tottenham Hotspur ist Palhinha nun offiziell wieder Spieler des FC Bayern. In München hat er jedoch keine Perspektive mehr, weshalb bereits intensiv über einen erneuten Wechsel spekuliert wird. Benfica Lissabon gilt zwar als aussichtsreichster Kandidat, doch bei der Ablöse liegen beide Klubs offenbar noch auseinander.

Während der FC Bayern einen festen Transfer bevorzugt, hätten die Portugiesen auch gegen eine Leihe nichts einzuwenden. Die Münchner verlangen dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro, sollen inzwischen aber zu Zugeständnissen bereit sein. Benfica würde Palhinha ein Nettogehalt von etwa drei Millionen Euro pro Jahr bieten.