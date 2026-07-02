Luka Vuskovic wird neuer Rekordtransfer: Premier-League-Klubs einigen sich angeblich auf spektakulären Deal

Mit der Einigung enden zähe Verhandlungen zwischen den beiden englischen Vereinen. Mitte Juni soll es ein erstes Angebot der Seagulls für Vuskovic gegeben haben. Damals seien 35 Millionen Euro offeriert worden und Tottenham habe schnell den Daumen gesenkt. Laut Sky folgte wenige Tage später eine neue Offerte über insgesamt 52 Millionen Euro, auch diese sei abgeschmettert worden, ehe nun der Durchbruch folgte.

Vuskovic war in der vergangenen Spielzeit an den Hamburger SV ausgeliehen. Bei den Rothosen avancierte der Teenager zum Abwehrchef und unter anderem mit sechs Toren sowie einer Vorlage zu einem der Garanten des Klassenerhalts des Bundesliga-Aufsteigers.

Der HSV hoffte auf eine weitere Zusammenarbeit mit Vuskovic, zwischenzeitlich war auch über ein erneutes Leihgeschäft spekuliert worden. Allerdings scheint dies mittlerweile vom Tisch zu sein.

Vuskovic steht bei den Spurs, die ihn vor einem Jahr für elf Millionen Euro Ablöse von Hajduk Split verpflichteten, noch bis 2030 unter Vertrag. Der kroatische Nationalspieler absolvierte noch kein Spiel für seinen aktuellen Klub und soll früh einen Wechsel nach Brighton angestrebt haben. Laut Sky sieht er den Tabellenachten der abgelaufenen Premier-League-Saison als idealen Zwischenschritt für seine Entwicklung. Mit dem Klub soll er sich bereits auf einen langfristigen Vertrag verständigt haben und ein Gespräch mit Hürzeler sei "sehr positiv" verlaufen.