Der Wechsel des ehemaligen Bundesligaspielers Luka Vuskovic (19) von Tottenham Hotspur zum Premier-League-Rivalen Tottenham Hotspur steht unmittelbar bevor.
Luka Vuskovic wird neuer Rekordtransfer: Premier-League-Klubs einigen sich angeblich auf spektakulären Deal
Wie The Athletic schreibt, hätten sich beide Vereine auf die Ablösemodalitäten für den einstigen Innenverteidiger des HSV geeinigt.
Demnach fließen 54 Millionen Euro als Sockelablöse an die Spurs. Durch Boni kann die Summe schließlich auf bis zu 58 Millionen Euro ansteigen. Vuskovic wird damit zum neuen Rekordtransfer des Klubs von Trainer Fabian Hürzeler (33): Bislang war Georginio Rutter (24) mit 46,7 Millionen Euro der teuerste Neuzugang der Klubgeschichte. Außerdem sichert sich Tottenham eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent.
Tottenham kann die hohe Ablöse derweil gut brauchen. Die Spurs stehen laut übereinstimmender Medienberichte vor dem Rekordtransfer von Sandro Tonali (26). Der Italiener soll für umgerechnet 117 Millionen Euro von Newcastle United in den Norden Londons wechseln. Außerdem hatte Tottenham vor wenigen Wochen bereits 60 Millionen Euro für Abwehrmann Jan Paul van Hecke (26) hingeblättert – er kommt ausgerechnet aus Brighton.
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Luka Vuskovic absolvierte kein Spiel für Tottenham
Mit der Einigung enden zähe Verhandlungen zwischen den beiden englischen Vereinen. Mitte Juni soll es ein erstes Angebot der Seagulls für Vuskovic gegeben haben. Damals seien 35 Millionen Euro offeriert worden und Tottenham habe schnell den Daumen gesenkt. Laut Sky folgte wenige Tage später eine neue Offerte über insgesamt 52 Millionen Euro, auch diese sei abgeschmettert worden, ehe nun der Durchbruch folgte.
Vuskovic war in der vergangenen Spielzeit an den Hamburger SV ausgeliehen. Bei den Rothosen avancierte der Teenager zum Abwehrchef und unter anderem mit sechs Toren sowie einer Vorlage zu einem der Garanten des Klassenerhalts des Bundesliga-Aufsteigers.
Der HSV hoffte auf eine weitere Zusammenarbeit mit Vuskovic, zwischenzeitlich war auch über ein erneutes Leihgeschäft spekuliert worden. Allerdings scheint dies mittlerweile vom Tisch zu sein.
Vuskovic steht bei den Spurs, die ihn vor einem Jahr für elf Millionen Euro Ablöse von Hajduk Split verpflichteten, noch bis 2030 unter Vertrag. Der kroatische Nationalspieler absolvierte noch kein Spiel für seinen aktuellen Klub und soll früh einen Wechsel nach Brighton angestrebt haben. Laut Sky sieht er den Tabellenachten der abgelaufenen Premier-League-Saison als idealen Zwischenschritt für seine Entwicklung. Mit dem Klub soll er sich bereits auf einen langfristigen Vertrag verständigt haben und ein Gespräch mit Hürzeler sei "sehr positiv" verlaufen.
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Luka Vuskovic trifft bei der WM mit Kroatien auf Portugal
Vuskovics starke Leistungen in der vergangenen Spielzeit und sein enormes Potenzial sorgten für zahlreiche Wechselgerüchte. Neben dem FC Barcelona wurde er auch immer wieder als möglicher Neuzugang bei Bayern München gehandelt und ins Gespräch gebracht.
Zum Beispiel schwärmte Ex-Bundesligastar Ivan Rakitic (38) im Frühjahr bei Sky von seinem Landsmann: "Ganz Fußball-Europa spricht momentan über ihn. Der FC Bayern muss Gas geben. Ich glaube, der Junge muss zum FC Bayern. Es ist unglaublich schön zu sehen, dass so ein junger Typ die Fußball-Welt so aufmischen kann."
Ähnlich äußerte sich der ehemalige kroatische Nationalspieler Nenad Bjelica (54) unlängst in der Sport Bild: "Ich bin mir sicher, dass er eines Tages für einen der weltbesten Vereine spielen wird. Natürlich ist er auch einer für den FC Bayern."
Im Moment weilt Vuskovic mit Kroatiens Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Beim 2:4 des WM-Dritten gegen England zum Auftakt gehörte er zur Startformation von Trainer Zlatko Dalic (59) und absolvierte 66 Minuten. In den folgenden Gruppenspielen gegen Panama und Ghana kam er jeweils nicht zum Einsatz.
In der Nacht auf Freitag absolviert Kroatien sein Sechzehntelfinale gegen Titelanwärter Portugal.