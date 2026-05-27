Mittelfeldlegende Danny Murphy hat seinem Ex-Klub FC Liverpool dringend einen Trainerwechsel in diesem Sommer ans Herz gelegt – und zur Verpflichtung von Paris Saint-Germains Erfolgstrainer Luis Enrique geraten.
Luis Enrique statt Arne Slot? Liverpool-Legende wünscht sich Trainerhammer - und bezeichnet die Ligue 1 als "Mickey-Mouse-Liga"
Die Gerüchte um eine Ablösung des aktuellen LFC-Trainer Arne Slot sind abgeklungen, aktuell deutet wenig auf eine baldige Trennung vom Nachfolger Jürgen Klopps hin. Für Murphy sollte dies aber trotz der am letzten Premier-League-Spieltag gesicherten Qualifikation für die Champions League passieren.
Der ehemalige englische Nationalspieler begründete dies bei talkSPORT so: "Wenn Slot nicht gut startet, dann ist der Druck sofort wieder da. (…) Wenn sie nach acht Spieltagen wieder auf Platz fünf, sechs oder sieben herumkrebsen, hat sich das erledigt."
Auch deshalb glaubt Murphy nicht, dass Slot in diesem Sommer bei den Transferentscheidungen der Liverpooler großes Mitspracherecht haben wird.
- AFP
Murphy: Enrique könnte eine neue Herausforderung suchen
Er rät daher zu einem Ende mit Schrecken in diesem Sommer und dem Anlauf beim PSG-Trainer: "Ich würde es wagen, das Konto sprengen und alles versuchen, um Luis Enrique zu bekommen." Er glaubt, dass der Spanier bei einem erneuten Gewinn der Königsklasse am Samstag auf der Suche nach einem neuen Abenteuer sein könnte.
"Wenn er die Champions League erneut holt, was bleibt ihm dann noch?", fragte Murphy, der zwischen 1997 und 2004 im Reds-Mittelfeld die Fäden zog. "Es muss doch langweilig für ihn sein, in dieser Mickey-Mouse-Liga (die Ligue 1, d. Red.) zu spielen, in der er jede Woche gewinnt. Alles, worauf er sich freuen kann, ist die Champions League. Er muss doch eine größere Herausforderung wollen, oder?"
Luis Enrique arbeitet seit 2023 bei PSG
Enrique arbeitet seit 2023 in Paris und gewann mit dem Hauptstadtverein unter anderem drei französische Meisterschaften und eben die Champions League in der Vorsaison. Am Samstag bestreitet er mit seiner Mannschaft in Budapest das Endspiel um den Henkelpott gegen Liverpools PL-Rivale FC Arsenal. Der Vertrag des 56-Jährigen läuft noch bis 2027. PSG möchte gerne verlängern, Enrique selbst hat stets betont, noch länger an der Seine bleiben zu wollen.
Für Murphy wäre er dennoch der perfekte Nachfolger Slots: "Liverpool-Fans, die PSG zuschauen denken sich: 'Ich will, dass wir auch so spielen.' PSG spielt ein wenig wie Jürgen Klopps Mannschaft damals, oder? Und wenn du einer der größten Klubs der Welt bist, dann musst du den Besten holen."
An eine Wende zum Guten glaubt er nach der durchwachsenen Saison des entthronten englischen Meisters unter Slot nicht mehr. Die "Nebengeräusche" seien einfach zu laut geworden, so der 49 Jahre alte Ex-Profi.