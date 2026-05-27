Luis Enrique statt Arne Slot? Liverpool-Legende wünscht sich Trainerhammer - und bezeichnet die Ligue 1 als "Mickey-Mouse-Liga"

Die Gerüchte um eine Ablösung des aktuellen LFC-Trainer Arne Slot sind abgeklungen, aktuell deutet wenig auf eine baldige Trennung vom Nachfolger Jürgen Klopps hin. Für Murphy sollte dies aber trotz der am letzten Premier-League-Spieltag gesicherten Qualifikation für die Champions League passieren.

Der ehemalige englische Nationalspieler begründete dies bei talkSPORT so: "Wenn Slot nicht gut startet, dann ist der Druck sofort wieder da. (…) Wenn sie nach acht Spieltagen wieder auf Platz fünf, sechs oder sieben herumkrebsen, hat sich das erledigt."

Auch deshalb glaubt Murphy nicht, dass Slot in diesem Sommer bei den Transferentscheidungen der Liverpooler großes Mitspracherecht haben wird.